30 anni di «Catartica» dei Marlene Kuntz, il tour e la ristampa del disco

Il 13 maggio del 1994 usciva Catartica, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana.

Il disco

Catartica ha senza dubbio alcuno avuto il merito di tracciare un segno indelebile nel nostro panorama musicale, con l’eccellente produzione di Gianni Maroccolo per la neonata etichetta indipendente di allora Consorzio Produttori Indipendenti,



Catartica è stato il primo album italiano a soddisfare questa fame di cambiamento, segnando così una strada tutta nuova nel rock indipendente e rinnovando in maniera determinante la scena musicale del nostro paese.

Il tour

Dal 12 marzo 2024 al via anche il tour Catartica 2024 per le date di Roma, Firenze, Roncade, Bologna e per il doppio appuntamento a Torino.

14 marzo – Alcatraz, Milano

15 marzo – Orion, Roma

23 marzo – Cso Pedro, Padova

5 aprile – Viper, Firenze

11 aprile – Hiroshima Mon Amour, Torino

12 aprile – Hiroshima Mon Amour, Torino

19 aprile – New Age, Roncade (TV)

20 aprile – TPO, Bologna – SOLD OUT

26 aprile – Demodè, Bari

27 aprile – Mamamia, Senigallia (AN)

Catartica è stato, e lo è tuttora, un album epocale, intriso di un rock energico, abrasivo e allo stesso tempo melodico che è stato in grado di segnare per sempre un’epoca e che è destinato a restare indelebilmente nella testa e nel cuore di chi lo ha ascoltato e di chi lo ascolterà ancora. (La redazione)