Eurovision 2024 con «La noia» di Angelina Mango, dove e quando vedere lo show

Il palco dell’Eurovision Song Contest 2024, che quest’anno si terrà a Malmö (Svezia), è pronto a brillare di luci e colori, mentre le nazioni europee si preparano per tre serate indimenticabili di musica, talento e divertimento. Tra le esibizioni più attese, spicca quella dell’Italia, rappresentata dalla talentuosa Angelina Mango, pronta a incantare il pubblico con la sua interpretazione unica di “La noia“.

La cantante lucana, fresca vincitrice del 74° Festival di Sanremo, ha dedicato tempo e impegno insieme ai suoi collaboratori per rielaborare il testo e la musica, rispettando rigorosamente il regolamento che limita ogni esibizione a soli 3 minuti. Questa versione rinnovata promette di catturare l’attenzione degli spettatori, offrendo un mix irresistibile di energia e creatività. Angelina Mango e la sua vivace cumbia sono pronte a regalare al pubblico dell’Eurovision un’esperienza all’insegna del ballo e del puro divertimento.

Le due semifinali, in programma per il 7 e il 9 maggio 2024, saranno trasmesse in prima serata su Rai 2, regalando agli spettatori l’opportunità di scoprire i talenti provenienti da ogni angolo del continente. L’attesa culminerà con la serata finale dell’11 maggio 2024, che sarà trasmessa invece su Rai 1. Gli appassionati potranno godersi il commento in simulcast su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre durante tutte e tre le serate.

Per coloro che preferiscono seguire l’evento in mobilità o in streaming, l’Eurovision Song Contest 2024 sarà disponibile anche su RaiPlay, permettendo agli spettatori di vivere l’emozione della competizione ovunque si trovino.

L’Italia si prepara così a stupire e affascinare il pubblico internazionale, contribuendo a rendere l’Eurovision Song Contest 2024 un’edizione indimenticabile, ricca di talento, emozioni e, soprattutto, di grande spettacolo. (La redazione)