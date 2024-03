Kim Gordon con il secondo album da solista «The Collective»

Kim Gordon torna sulla scena con il suo secondo album da solista intitolato The Collective, pubblicato l’8 marzo 2024 su Matador Records. Registrato a Los Angeles, l’album segue il debutto No Home Record del 2019, continuando la storica collaborazione dell’artista statunitense con il produttore Justin Raisen (già al lavoro con Lil Yachty, John Cale, Yeah Yeah Yeahs, Charli XCX, Yves Tumor) e la produzione aggiuntiva di in Anthony Paul Lopez.

L’album del 2024

Capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio ignoto e al contempo eccitante, The Collective mette in mostra il lato più creativo della Gordon attraverso un sound che mescola costruzioni dub-trap, art-rock e accattivanti mantra noise in stile Sonic Youth. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA