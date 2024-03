Italia-Ecuador: secondo test match per gli azzurri di Spalletti

Dopo aver archiviato la prima partita del 2024 con una vittoria non esaltante contro il Venezuela, la Nazionale Italiana di calcio si prepara per il secondo test match contro l’Ecuador. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti affronteranno l’Ecuador stasera, 24 marzo 2024, alle ore 21 italiane presso la Red Bull Arena di New York.

Dove seguire la partita

La gara sarà trasmessa in diretta streaming e con cronaca testuale su Rainews.it e in televisione in chiaro su Rai 1, con inizio della trasmissione alle 20.30.

Precedenti tra le due nazionali

Le due squadre si sono incontrate ufficialmente in due occasioni precedenti. L’Italia ha vinto una volta e c’è stato un pareggio. La vittoria azzurra risale ai Mondiali del 2002, quando l’Italia ha vinto 2-0 con una doppietta di Christian Vieri nella fase a gironi. Il pareggio è avvenuto in un’amichevole disputata nel 2005 sempre a New York, con un gol di Luca Toni.

Le probabili formazioni

Italia

Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Zaccagni, Retegui, Politano.

Ecuador

Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento.

L’arbitro dell’Incontro

L’arbitro designato per questa partita è Rubiel Vazquez degli Stati Uniti. In attesa del fischio d’inizio, gli appassionati di calcio sono in trepidante attesa per vedere come si evolverà questa sfida tra Italia ed Ecuador. (La redazione)