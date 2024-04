A San Marco in Lamis «La mia terra. Note per salvaguardare il Pianeta»

A San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il 24 e 25 maggio 2024 arriva il progetto dell’associazione Mo’l’estate dal titolo La mia terra Note per salvaguardare il Pianeta, evento artistico e culturale che nasce per sensibilizzare le persone a una maggiore responsabilità e attenzione verso le tematiche ambientali. Due giorni all’insegna di “madre terra” che vedrà coinvolti, presso l’Auditorium Del Giannone, musicisti, giornalisti, studenti, studiosi e appassionati che porranno particolare attenzione all’ambiente e alle bellezze naturali. Il tutto sotto la direzione di Stefano Starace.

Prima serata – Brucia la Terra

Si parte il 24 maggio con Brucia la Terra (titolo che rende omaggio alla canzone scritta da un componente del comitato di garanzia, Pippo Kaballà Rinaldi, e musicata da Nino Rota, per la colonna sonora del film Il Padrino III di Francis Ford Coppola). In questa prima serata parteciperanno Altrove, Cenere, Dolcenera, Kaballà, Nathalia Sales e Roberta Di Lorenzo.

Seconda serata – Premio la mia Terra

Il 25 maggio sarà la volta invece di Premio la mia Terra, che in questa prima edizione, intesa come anno Zero, è rivolta alla “canzone storica” e allo spettacolo di narrazione. Il premio nazionale è dedicato alle canzoni che hanno nei testi un chiaro riferimento alla cura e alla salvaguardia degli spazi e dell’ambiente che ci circonda. Si esibiranno Erica Mou, Roberta di Lorenzo, Favonio e Paolo Benvegnù, con la conduzione affidata a Duccio Pasqua di Rai Stereonotte, che è anche membro del comitato di garanzia, e alla cantante Roberta Di Lorenzo.

Il comitato di garanzia

Le canzoni storiche sono state selezionate da un Comitato di Garanzia presieduto da Enrico De Angelis (storico della canzone e già direttore artistico del Premio Tenco) e composto da Stefano Starace (La mia terra) Aberto Bazzurro (Musica Jazz), Alessia Pistolini (L’Isola), Maurizio Galli (MusicalMind), Ruedi Ankli, (Jazz’n’More), Duccio

Pasqua (Rai Stereonotte), Fausto Pellegrini (Rai 5, vicecaporedattore Rai News) e Claudio Agostoni (Radio Popolare), Giordano

Sangiorgi (Meeting Etichette Indipendenti), Pippo “Kaballà” Rinaldi (cantautore, compositore e produttore) e Luca D’Ambrosio (Musicletter).

San Marco in Lamis

La mia terra. Note per salvaguardare il Pianeta, in programma il 24 e 25 maggio 2024 a San Marco in Lamis, è un primo passo per affrontare, attraverso la musica e le canzoni, tematiche ecologiste e ambientaliste mai come ora così importanti. (La redazione)