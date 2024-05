La favola dell’Atalanta, un esempio per il calcio italiano e mondiale

Il 22 maggio 2024 è una data che rimarrà scolpita nella memoria di tutti gli appassionati di calcio, specialmente per i tifosi dell’Atalanta. Il piccolo, grande club di Bergamo, battendo per 3 a 0 il Bayer Leverkusen con tripletta di Lookman, ha trionfato in Irlanda nella finale di Europa League, segnando un capitolo fondamentale nella storia del calcio italiano e mondiale.

Questo successo, primo trofeo internazionale per l’Atalanta, non rappresenta solo una vittoria sportiva, ma il coronamento di un percorso iniziato più di dieci anni fa sotto la guida del presidente Antonio Percassi e del tecnico Gian Piero Gasperini.

La strategia vincente di Gasperini

L’Atalanta, da sempre considerata una squadra di provincia, ha saputo trasformarsi in una realtà solida e competitiva, capace di affrontare e sconfiggere avversari blasonati come il Liverpool, lo Sporting Lisbona e il Bayer Leverkusen. La strategia di Gasperini di schierare un tridente offensivo con Lookman, Scamacca e De Ketelaere si è rivelata vincente, dimostrando che l’Atalanta non solo può difendersi contro le grandi squadre, ma può anche attaccare con successo, mettendole in difficoltà.

Il coronamento di un progetto umile ma ambizioso

La vittoria in Europa League rappresenta il culmine di un progetto ambizioso e coerente. Negli ultimi anni, l’Atalanta ha saputo consolidarsi in Serie A, diventando una presenza costante nelle competizioni europee. Quattro partecipazioni alla Champions League in sei anni sono il segno di una crescita continua e sostenuta, frutto di una gestione oculata e di una visione chiara. La famiglia Percassi ha investito in infrastrutture, come il nuovo stadio di proprietà, e nel settore giovanile, con l’Under 23 che ha già raggiunto i playoff in Serie C al suo primo anno.

Equilibrio finanziario e successo sportivo

Il successo dell’Atalanta non si misura solo in termini di risultati sportivi, ma anche nella capacità di mantenere un equilibrio finanziario. Questo è un aspetto sottolineato dallo stesso Gasperini, che ha evidenziato come la società bergamasca sia riuscita a coniugare vittorie sul campo con una gestione economica virtuosa, a differenza di molte altre realtà italiane. Il modello Atalanta dimostra che è possibile competere ad alti livelli senza dover necessariamente compromettere la stabilità finanziaria.

Il significato della vittoria per il calcio italiano e internazionale

Questa vittoria ha un significato profondo anche per l’intero calcio italiano. L’Atalanta, con il suo approccio innovativo e la sua capacità di valorizzare i talenti, rappresenta un faro di speranza e un esempio da seguire per altre squadre. Il successo europeo riporta in auge il calcio italiano, confermandolo come una realtà in grado di competere con le migliori squadre del continente.

Una vittoria che va oltre i confini italiani

A livello internazionale, il trionfo dell’Atalanta è una testimonianza del potere del gioco di squadra, della perseveranza e della visione a lungo termine. È una vittoria che va oltre i confini di Bergamo e dell’Italia, ispirando piccoli club di tutto il mondo a credere nelle proprie possibilità e a perseguire i propri sogni con determinazione e coerenza.

Atalanta: un modello di successo

Il trionfo in Europa League non è solo un trofeo per l’Atalanta, ma il simbolo di una favola diventata realtà, una storia di successo che ha riscritto le regole del gioco e ha mostrato al mondo intero che anche un piccolo club di provincia può raggiungere vette straordinarie. Con questa vittoria, l’Atalanta ha finalmente lasciato il segno nell’albo d’oro del calcio internazionale, consolidando la propria leggenda e confermando il valore del modello Percassi-Gasperini. (La redazione)