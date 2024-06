La replica di Piotta al Club Tenco circa l’esclusione di «’Na notte infame» dalle Targhe Tenco 2024

Si accende una polemica tra Tommaso Zanello, meglio conosciuto come Piotta, e il Club Tenco, organizzatore delle prestigiose Targhe Tenco (qui per consultare l’elenco dei finalisti). L’artista romano ha recentemente manifestato il suo disappunto su Facebook per l’esclusione del suo ultimo album, ‘Na notte infame, dalla selezione finale per le Targhe Tenco 2024.

Il post di Piotta circa l’esclusione del suo album

Piotta, nel suo post su Facebook, ha espresso gratitudine verso i giurati che hanno votato per il suo album, ma ha sollevato dubbi sulla correttezza del processo di selezione. “Pur avendo ricevuto tantissimi voti da molti dei giurati, che ringrazio uno per uno, ‘Na notte infame non è dentro,” ha scritto l’artista, aggiungendo che ci sono voci secondo cui i voti ricevuti non sarebbero stati presi in considerazione. “Se fosse così mi chiedo: come mai?“. Piotta ha chiesto al Club Tenco di fornire spiegazioni, sottolineando l’importanza della trasparenza per rispetto del suo progetto e del lavoro dei giornalisti coinvolti nelle votazioni.

La risposta del Club Tenco

Non si è fatta attendere la risposta ufficiale del Club Tenco, che ha scelto di rispondere pubblicamente, rispettando le stesse modalità richieste da Piotta. “Il Club Tenco, in nome della trasparenza che da sempre lo contraddistingue, risponde a Tommaso Zanello, in arte Piotta, in merito alle votazioni delle Targhe Tenco, e lo fa pubblicamente, nelle stesse modalità di richiesta dell’artista,” si legge nella nota.

“Il Club Tenco, in nome della trasparenza che da sempre lo contraddistingue, risponde a Tommaso Zanello, in arte Piotta, in merito alle votazioni delle Targhe Tenco, e lo fa pubblicamente, nelle stesse modalità di richiesta dell’artista. Le cose stanno così: il disco ‘Na notte infame ha ricevuto diversi voti dai giurati, ma nella categoria “Miglior album in dialetto” e, secondo i parametri inequivocabili del nostro regolamento, i testi dell’opera non sono scritti e cantati per oltre il 50% in alcun dialetto o lingua minoritaria”. Il direttivo del Club Tenco

Il direttivo del Club Tenco ha spiegato insomma che ‘Na notte infame ha effettivamente ricevuto diversi voti dai giurati, ma nella categoria “Miglior album in dialetto”. Tuttavia, secondo il regolamento, i testi dell’opera devono essere scritti e cantati per oltre il 50% in un dialetto o lingua minoritaria, condizione che l’album di Piotta non soddisfa.

Le regole delle Targhe Tenco e le polemiche dei fan di Piotta

Questa spiegazione chiarisce i motivi dell’esclusione, ma non sembra placare del tutto i dubbi sollevati dall’artista e dai suoi sostenitori. La questione mette in luce le rigide regole del Club Tenco e solleva un dibattito più ampio sulla trasparenza e sull’equità nei processi di selezione dei premi musicali. Mentre Piotta e i suoi fan potrebbero rimanere delusi, il Club Tenco difende la propria decisione ribadendo l’importanza di seguire criteri chiari e precisi per garantire la coerenza e l’integrità del premio.

La replica di Piotta

Piotta esprime tutto il suo stupore e disappunto circa il fatto che l’album non sia per oltre il 50% in dialetto romano. Ecco cosa si legge nel suo nuovo post pubblicato su Facebook.

“Care amiche e amici del Club Tenco – Premio Tenco Leggo con stupore che il sottoscritto Piotta (per anni imputato di troppa romanità da più parti, tanto da aggiungere spesso una Er in più), di colpo lo sarebbe invece…troppo poco. In pratica, secondo voi, il disco ‘Na Notte Infame non sarebbe romano neppure al 50%, pur avendo titolo, storie, citazioni, luoghi, quartieri, modi di dire, cadenza, calata, slang, rap, ospiti legati alla nostra città. Quella Roma che ha visto me e mio fratello Fabio nascere e formarci, dal Nomentano (in italiano Nomentano) a Torpignattara (in italiano Torpignattara), e che voi pesate un tanto al chilo, anzi a percentuale (che poi come si fa? C’è una congrega di linguisti, o un’intelligenza artificiale che pesa le parole?). Sono d’accordo con me i tanti giornalisti e critici che mi hanno votato, evidentemente non hanno colto neanche loro questa romanità al 49%, e con loro le tante realtà associative e culturali capitoline che mi stanno testimoniando affetto e vicinanza, scrivendo quanto questo progetto rappresenti l’anima dell’Urbe (in Italiano Urbe) nel 2024, con 4 milioni di persone di ogni dove e un dialetto spurio in continuo mutamento, anche se a qualcuno piace vederla ancora come quella dei tempi di Rugantino. PS: e cmq non ho ancora capito il numero esatto dei voti presi da…’NA NOTTE INFAME, gira voce che siano ‘na cifra (una cifra in italiano). Ad maiora (questo è latino), Tommaso” Facebook

Piotta critica l’idea di misurare la romanità in percentuale, sottolineando che molti giornalisti e critici, così come numerose realtà culturali romane, riconoscono e apprezzano il suo lavoro, ‘Na Notte Infame, come rappresentazione autentica dell’anima di Roma nel 2024. (La redazione)