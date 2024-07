Taylor Swift, continua il successo globale dell’artista statunitense

Taylor Swift ha aggiunto un altro incredibile record al suo palmarès. Il suo ultimo album, The Tortured Poets Department, è diventato l’album più scaricato in un solo giorno su Spotify, la piattaforma leader di musica in streaming. L’annuncio è stato fatto direttamente da Spotify, che ha rivelato che con l’uscita di Ttpd a mezzanotte, Taylor Swift è diventata anche l’artista più ascoltata in un solo giorno nella storia della piattaforma.

Lo straordinario successo di Taylor Swift

Ma non è tutto. Ttpd ha stabilito un nuovo record, diventando il primo album a essere scaricato oltre 200 milioni di volte in un solo giorno. Questo straordinario risultato significa che Taylor Swift ora detiene i primi tre posti nella classifica degli album più scaricati in un solo giorno su Spotify. Oltre a Ttpd, infatti, anche Midnights e 1989 (Taylor’s version) fanno parte di questa esclusiva top three.

La popstar più famosa del mondo

Taylor Swift, la popstar più famosa del pianeta, ha annunciato le date del suo tour europeo 2024, confermando la sua presenza in numerose città del continente. Tra le tappe più attese, spiccano le due date italiane a Milano, che vedranno la cantautrice esibirsi allo Stadio Meazza (San Siro) il 13 e 14 luglio. Gli spettacoli saranno aperti dai Paramore, promettendo serate di musica indimenticabili.

Le date del tour europeo

Il tour europeo di Taylor Swift, parte del suo “The Eras Tour”, coprirà un’ampia gamma di città, offrendo ai fan europei la possibilità di assistere a uno spettacolo straordinario. Ecco tutte le date finora annunciate:

9 maggio: Parigi, Francia – La Défense Arena

I due concerti di Milano

I due imperdibili concerti di Taylor Swift a Milano sono previsti per sabato 13 e domenica 14 luglio 2024 allo Stadio Meazza (San Siro). Queste date rappresentano un’occasione unica per i fan italiani di assistere a uno spettacolo che ha già conquistato milioni di persone in tutto il mondo.

Apertura dei concerti affidata ai Paramore

Ad aprire i concerti di Milano ci saranno i Paramore, band che con il loro stile energico e coinvolgente promette di scaldare il pubblico prima dell’arrivo di Taylor Swift sul palco. Questa combinazione di artisti renderà le serate ancora più speciali e attese.

Oltre i confini della musica

Taylor Swift non è solo una popstar di successo; il suo tour mondiale è diventato il più redditizio della storia, superando i confini della musica e affermandosi come un fenomeno culturale globale. Luci e ombre caratterizzano questo straordinario percorso, in cui la cantante ha saputo reinventarsi e conquistare diverse generazioni di fan.

Impatto culturale e mediatico

Il “The Eras Tour” celebra l’intera carriera di Taylor Swift, con una scaletta che ripercorre tutti i suoi album più significativi. Questa formula ha contribuito a fare del tour un successo senza precedenti, con sold out in tutte le principali città del mondo. Il successo di Taylor Swift si riflette anche nel suo impatto mediatico e culturale. La sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso le sue canzoni e i suoi messaggi personali ha fatto di lei una figura di riferimento non solo nella musica, ma anche nella cultura popolare contemporanea.

La regina del pop mondiale

Il successo di Taylor Swift su Spotify continua a crescere, confermando la sua posizione dominante nel mondo della musica pop e la sua capacità di conquistare e coinvolgere milioni di fan in tutto il mondo. L’unica, vera regina della musica pop mondiale. (La redazione)