Billie Eilish finalmente in Italia

La stella che sta influenzando una generazione, Billie Eilish, sarà a Bologna nel 2025 per l’unico imperdibile appuntamento del suo Hit Me Hard and Soft Tour.

Chi è Billie Eilish

Billie Eilish, nata Billie Eilish Pirate Baird O’Connell il 18 dicembre 2001 a Los Angeles, è una cantautrice statunitense di grande successo. Ha guadagnato notorietà nel 2015 con il singolo Ocean Eyes, diventato virale su SoundCloud. L’EP di debutto Don’t Smile at Me (2017) le ha garantito il riconoscimento come UpNext di Apple Music.

Il suo primo album in studio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), ha avuto un successo commerciale globale, debuttando in cima alla Billboard 200 e trainato da singoli come “Bad Guy”, che ha raggiunto il primo posto nella Billboard Hot 100. Gli album successivi Happier than Ever (2021) e Hit Me Hard and Soft (2024) hanno ulteriormente consolidato la sua carriera.

Con oltre 50 milioni di copie vendute, Billie Eilish è una delle artiste più vendute e premiate del XXI secolo. Ha vinto numerosi premi, tra cui 7 Grammy Awards nel 2020, diventando la più giovane artista e la prima donna a vincere nelle quattro categorie principali in un’unica edizione. Nel 2020, Forbes l’ha inserita tra le 100 celebrità più pagate, con guadagni di 53 milioni di dollari.

Eilish ha vinto due Golden Globe e due Oscar per le canzoni originali nei film No Time to Die (2021) e Barbie (2023), diventando l’artista più giovane a ottenere due Oscar per la miglior canzone originale.

L’unica concerto in Italia nel 2025

L’appuntamento con l’artista statunitense è per domenica 8 giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna. (La redazione)