Childish Gambino con il nuovo album di inediti «Bando Stone & The News World»

È finalmente disponibile Lithonia, il nuovo singolo del poliedrico artista Childish Gambino, noto anche come Donald Glover. Il brano, distribuito da RCA Records/Sony Music, può essere ascoltato attraverso questo link. Con il nuovo brano, l’artista statunitense anticipa il suo attesissimo album di inediti, Bando Stone & The News World, previsto per il 19 luglio 2024.

L’ultimo album a nome Childish Gambino

Bando Stone & The News World sarà l’ultimo album pubblicato sotto lo pseudonimo di Childish Gambino. Glover ha annunciato che questo progetto segnerà la fine di un’era per lui, chiudendo un capitolo fondamentale della sua carriera musicale. Questa notizia ha suscitato grande emozione tra i fan, che vedono in questo album un pezzo di storia della musica moderna.

Un film e un tributo memorabile

Il trailer del film Bando Stone & The New World, che accompagna l’album, è stato presentato in anteprima ai BET Awards 2024. Può essere visualizzato su YouTube qui. Durante la stessa serata, Childish Gambino ha aperto il Lifetime Achievement Tribute per Usher con una straordinaria esibizione di U Don’t Have to Call. Questo evento ha confermato ancora una volta la sua incredibile versatilità e talento, capace di spaziare tra musica, cinema e spettacolo.

The New World Tour: una data imperdibile in Italia

Da quest’estate, Childish Gambino sarà in tour con The New World Tour, che toccherà numerose città in tutto il mondo. In Italia, l’unica data prevista è il 2 novembre 2024, all’Unipol Forum di Milano. L’evento è già considerato imperdibile per i fan italiani, desiderosi di vedere per l’ultima volta dal vivo l’artista sotto il suo celebre pseudonimo.

Una carriera “multidimensionale”

Donald Glover, conosciuto al pubblico musicale come Childish Gambino, è un artista poliedrico. Attore, cantante, rapper, comico, sceneggiatore, produttore discografico, regista e disc jockey, Glover ha saputo costruire una carriera che fonde magistralmente televisione e musica. I suoi album in studio, “Camp” (2011), Because the Internet (2013), Awaken, My Love! (2016) e 3.15.20 (2020), hanno lasciato un segno indelebile nella scena musicale internazionale.

Un’eredità musicale di successo

Il brano This Is America ha rappresentato il punto culminante della carriera musicale di Childish Gambino, vincendo quattro Grammy Awards, tra cui “Canzone dell’anno” e “Album dell’anno”. Questo storico risultato ha reso This Is America la prima canzone rap a ottenere tali riconoscimenti nelle categorie principali dei Grammy.

Con l’uscita di Lithonia e il prossimo album Bando Stone & The News World, Donald Glover si prepara a concludere un capitolo iconico della sua carriera artistica, lasciando un’eredità di successi che continueranno a ispirare generazioni future. (La redazione)