20 album da avere assolutamente in formato fisico (CD o vinile)

Ci sono dischi che non possono mancare assolutamente nella vostra discoteca. Per questa volta ne abbiamo scelti venti. I primi di una lunga serie di album fisici (in formato CD o vinile) imprescindibili della popular music (e non solo). Ecco quindi venti capolavori da acquistare per se stessi ma anche da regalare ai vostri amici appassionati di buona musica.

20 classici in CD o vinile

Sono insomma venti classici della storia del rock (e non solo) che volendo, approfittando di qualche buona offerta, si possono acquistare anche su Amazon attraverso il link inserito sotto a ogni copertina e titolo di album. Ciascun disco è disponibile sia in CD che in vinile. (La redazione)

THE VELVET UNDERGROUND & NICO (1967)

THE CLASH ★ London Calling (1979)

TELEVISION ★ Marquee Moon (1977)

BOB DYLAN ★ Highway ’61 Revisited (1965)

TALKING HEADS ★ Remain in Light (1980)

R.E.M. ★ Lifes Rich Pageant (1986)

MILES DAVIS ★ Kind of Blue (1959)

THE BEATLES ★ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE ★ Electric Ladyland (1968)

KRAFTWERK ★ Trans-Europa Express (1977)

THE ROLLING STONES ★ Sticky Fingers (1971)

DAVID BOWIE ★ Low (1977)

PINK FLOYD ★ The Piper at the Gates of Dawn (1967)

LED ZEPPELIN★ I (1969)

PUBLIC ENEMY★ Yo! Bum Rush the Show (1987)

PATTI SMITH★ Horses (1975)

ARETHA FRANKLIN ★ I Never Loved a Man the Way I Love You (1967)

BRUCE SPRINGSTEEN ★ Born to Run (1975)

BOB MARLEY AND THE WAILERS ★ Catch a Fire (1973)

FRANCO BATTIATO ★ La voce del padrone (1981)

Continua…