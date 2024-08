I migliori album del 2024 (finora)

Il 2024 finora ha dimostrato di essere un anno straordinario per la musica, con artisti di ogni genere che hanno spinto i confini della creatività e dell’innovazione. Dai suoni sperimentali dell’electro-pop ai ritmi avvolgenti del soul e del R&B, passando per le atmosfere intime del folk e le vibrazioni potenti del rock, questa selezione di album rappresenta il meglio che la musica ha da offrire in questo momento.

Ogni album in questa lista è un capolavoro a sé stante, che riflette l’unicità e la visione artistica dei suoi creatori. Che siate appassionati di melodie malinconiche o di ritmi energici, troverete sicuramente qualcosa che risuona con voi in questa raccolta delle opere più acclamate dell’anno. Prendetevi il tempo per esplorare questi straordinari lavori e lasciatevi trasportare dalle storie e dalle emozioni che ciascun album ha da offrire.

Charli XCX – Brat

Charli XCX continua a spingere i confini della pop music con “Brat”, un album che combina influenze electro-pop con testi taglienti e personali. La sua abilità di creare banger orecchiabili e innovativi la distingue come una delle artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo.

Beyoncé – Cowboy Carter

Con “Cowboy Carter”, Beyoncé esplora nuove sonorità mescolando elementi country e R&B, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e capacità di reinventarsi. Questo album è una celebrazione della cultura americana con un tocco personale unico.

Los Campesinos! – All Hell

Questo album segna il ritorno dei Los Campesinos! con un suono energico e testi che affrontano temi di disperazione e speranza. “All Hell” è un mix di indie rock vivace e liriche emotive.

Bill Ryder-Jones – Iechyd Da

Con “Iechyd Da”, Bill Ryder-Jones offre un album introspettivo e atmosferico, caratterizzato da melodie malinconiche e testi profondi che esplorano la condizione umana.

Mdou Moctar – Funeral for Justice

Questo album di Mdou Moctar è un potente mix di rock tuareg e influenze africane tradizionali, creando un sound unico e coinvolgente che affronta temi sociali e di giustizia.

Mannequin Pussy – I Got Heaven

Mannequin Pussy continua a impressionare con “I Got Heaven”, un album che fonde punk, emo e alternative rock, offrendo un’esperienza sonora intensa e catartica.

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Billie Eilish ritorna con un album che bilancia momenti di vulnerabilità e potenza, mostrando la sua crescita artistica e personale. “Hit Me Hard and Soft” è un viaggio emozionale con suoni sperimentali e testi profondi.

Jessica Pratt – Here in the Pitch

Jessica Pratt incanta con “Here in the Pitch”, un album folk dalle atmosfere sognanti e intime, caratterizzato da arrangiamenti minimalisti e una voce delicata e ipnotica.

Johnny Blue Skies – Passage du Désir

Con “Passage du Désir”, Johnny Blue Skies offre un album che mescola influenze jazz, blues e chanson française, creando un sound raffinato e nostalgico.

Waxahatchee – Tigers Blood

Waxahatchee esplora nuove direzioni musicali con “Tigers Blood”, un album che combina elementi di rock, folk e indie con testi introspective e potenti.

Arooj Aftab – Night Reign

Arooj Aftab presenta un album etereo e suggestivo con “Night Reign”, mescolando influenze classiche, jazz e musica sufi per creare un’esperienza sonora unica e spirituale.

St. Vincent – All Born Screaming

St. Vincent continua a stupire con “All Born Screaming”, un album che unisce art rock, pop e influenze elettroniche, caratterizzato da arrangiamenti intricati e testi incisivi.

Beth Gibbons – Lives Outgrown

La voce eterea di Beth Gibbons brilla in “Lives Outgrown”, un album che esplora temi di crescita e cambiamento attraverso sonorità delicate e atmosfere malinconiche.

Yaya Bey – Ten Fold

Yaya Bey offre un album potente e personale con “Ten Fold”, mescolando R&B, soul e hip-hop per creare un sound moderno e coinvolgente che affronta temi di identità e resilienza.

English Teacher – This Could Be Texas

English Teacher debutta con “This Could Be Texas”, un album indie rock caratterizzato da testi narrativi e un sound fresco e accattivante.

Cassandra Jenkins – My Light, My Destroyer

on “My Light, My Destroyer”, Cassandra Jenkins presenta un album introspective e atmosferico, con arrangiamenti ricchi e testi poetici.

Vampire Weekend – Only God Was Above Us

Vampire Weekend esplora nuove sonorità in “Only God Was Above Us”, combinando elementi di indie rock, pop e influenze globali per un sound unico e coinvolgente.

Brittany Howard – What Now

Brittany Howard ritorna con “What Now”, un album che mescola rock, soul e funk, mostrando la sua incredibile versatilità vocale e creativa.

Kali Uchis – Orquídeas

Kali Uchis presenta un album sensuale e avvolgente con “Orquídeas”, combinando R&B, pop e influenze latine per un sound unico e affascinante.

Hurray for the Riff Raff – The Past Is Still Alive

Con “The Past Is Still Alive”, Hurray for the Riff Raff esplora temi di memoria e identità attraverso un sound folk-rock ricco e evocativo.

Nadine Shah – Filthy Underneath

Nadine Shah offre un album intenso e oscuro con “Filthy Underneath”, caratterizzato da testi incisivi e un sound rock potente e atmosferico.

ScHoolboy Q – Blue Lips

ScHoolboy Q ritorna con “Blue Lips”, un album rap che combina liriche taglienti e beat innovativi, esplorando temi personali e sociali.

A.G. Cook – Britpop

A.G. Cook rende omaggio agli anni ’90 con “Britpop”, un album che mescola influenze pop, elettroniche e alternative per creare un sound nostalgico e fresco.

Still House Plants – If I don’t make it, I love u

Still House Plants presenta un album sperimentale e avanguardistico con “If I don’t make it, I love u”, caratterizzato da strutture sonore innovative e testi poetici.

Adrianne Lenker – Bright Future

Adrianne Lenker incanta con “Bright Future”, un album folk intimo e delicato, con arrangiamenti minimalisti e testi profondi e riflessivi.

Coca Puma – Panorama Olivia

Coca Puma offre un album vibrante e colorato con “Panorama Olivia”, mescolando pop, elettronica e influenze tropicali per un sound fresco e coinvolgente.

Maverick Persona – What tomorrow?

Maverick Persona esplora temi di incertezza e speranza in “What tomorrow?”, un album di debutto che combina meravigliosamente rock alternativo, indie pop, elettronica e molto altro ancora per un sound potente e riflessivo allo stesso tempo.

Conclusione

Il 2024 ha portato, fino a questo momento, una ventata di freschezza e originalità nel panorama musicale, offrendo una varietà di suoni e storie che hanno catturato l’attenzione di critici e fan. Questi album rappresentano non solo il talento e la dedizione degli artisti, ma anche la loro capacità di riflettere e influenzare la cultura contemporanea. Che si tratti di melodie ipnotiche, testi profondi o sperimentazioni audaci, ognuno di questi lavori è una testimonianza del potere della musica di ispirare e connettere le persone. Speriamo che questa selezione vi abbia fornito nuove scoperte e momenti di puro piacere musicale. Continuate a esplorare, ascoltare e lasciarvi sorprendere dalle meraviglie sonore di quest’anno. (La redazione)