Canzoni per il migliore amico dell’uomo nel libro «Musica per cani»

Chiunque abbia mai avuto un cane sa quanto possa essere profondo il legame che si crea con il proprio amico a quattro zampe. È una connessione che supera le parole, un sentimento che spesso trova espressione nella musica. Ma quante volte abbiamo pensato di dedicare una canzone al nostro cane senza mai trovare quella perfetta? Luca D’Ambrosio ha affrontato proprio questa sfida nel suo libro Musica per cani. Canzono per il migliore amico dell’uomo pubblicato da Arcana Edizioni nel 2020. Stimolato dall’amore per i suoi due cani, Harry e Pallino, l’autore ha raccolto sedici brani che celebrano, ciascuno a modo suo, l’affetto tra l’uomo e il suo più fedele compagno.

Il volume di Luca D’Ambrosio non segue un ordine cronologico o di genere, ma preferisce mettere in risalto la varietà di stili e sensazioni che la musica può offrire, rendendo omaggio ai cani con brani tanto diversi quanto memorabili. Ecco cinque delle sedici canzoni più significative tratte dal libro, ognuna con una storia che merita di essere ascoltata.

1. “Martha My Dear” – The Beatles

Uno dei più celebri brani dedicati a un cane è “Martha My Dear” dei Beatles. Scritta da Paul McCartney all’indomani della sua separazione dalla fidanzata Jane Asher, la canzone è un omaggio alla sua fedele cagnolina, Martha, un Bobtail che lo ha accompagnato durante gli anni turbolenti della band. Anche se il testo può sembrare rivolto a una persona, è il legame speciale tra Paul e Martha a ispirare il testo e le note di questo brano dolce e affettuoso contenuto nell’album bianco del 1968.

2. “I Love My Dog” – Cat Stevens

Cat Stevens, uno degli artisti più introspettivi e intimi degli anni ’70, ha composto “I Love My Dog” nel 1966 come una dichiarazione d’amore semplice e diretta verso il suo cane. La canzone mette sullo stesso piano l’amore per un essere umano e quello per un cane, sottolineando tuttavia come quest’ultimo sia eterno e di poche pretese. “I Love My Dog” cattura la purezza e l’incondizionata lealtà che solo un cane sa offrire, rendendo questo brano un classico senza tempo. “I Love My Dog” è il singolo di debutto di Cat Stevens; una strana quanto bizzarra coincidenza per un cantautore che ha scelto come nome “Gatto”.

3. “Old King” – Neil Young

Neil Young ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi cani, e “Old King” ne è la testimonianza. Questa ballata folk racconta la storia del suo cane, Elvis, suo fedele compagno di avventure. La canzone è un tributo nostalgico e affettuoso a un amico che ha lasciato un segno indelebile nella vita dell’artista statunitense al punto da finire in un suo album: “Harvest Moon” del 1992.

4. “The Day That Lassie Went to the Moon” – Camper Van Beethoven

Con un titolo surreale, “The Day That Lassie Went to the Moon” dei Camper Van Beethoven è una canzone che mescola ironia e affetto. Il brano racconta l’immaginaria avventura del famoso cane Lassie, trasformandola in una metafora dei legami profondi e delle fantasie che spesso costruiamo attorno ai nostri animali. Una formidabile canzone jangle pop che finisce nell’album “Telephone Free Landslide Victory” del 1985.

5. “The Marvin Boogaloo” – Giuliano Palma & the Bluebeaters

Nel panorama italiano, “The Marvin Boogaloo” di Giuliano Palma & the Bluebeaters spicca per il suo ritmo coinvolgente e l’energia positiva. Questo brano è un omaggio a Marvin, fedele compagno di viaggio di Palma scomparso nel 2007 durante le registrazioni dell’album “Boogaloo”. Marvin era un bull terrier che amava zompettare felice a ritmo di rocksteady e ska.

Da leggere (e ascoltare) preferibilmente in compagnia del proprio cane

Queste sono cinque delle sedici canzoni raccontate da Luca D’Ambrosio e che ha raccolto in un agevole volume intitolato “Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo”. Un libro che non solo celebra il cane come compagno di vita, ma che ci invita anche a riflettere sul valore delle piccole cose, quelle che, come la musica e l’amicizia di un cane, rendono la vita più dolce.

Una lettura ideale per chi, almeno una volta nella vita, ha avuto la fortuna di condividere i propri giorni con un amico a quattro zampe. Ascoltare queste canzoni con il proprio cane accanto sarà un’esperienza ancora più speciale e significativa. (La redazione)

Acquista il libro