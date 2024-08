M. Il figlio del secolo: la nuova serie TV su Mussolini diretta da Joe Wright e in arrivo nel 2025 su Sky

Nel 2025, gli spettatori potranno assistere a un evento televisivo senza precedenti: l’attesissima serie “M”, basata sul romanzo bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega, debutterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Diretta da Joe Wright, regista di fama mondiale noto per capolavori come “L’ora più buia”, “Espiazione” e “Cyrano”, la serie promette di offrire una rappresentazione storicamente accurata e coinvolgente del primo periodo del fascismo in Italia.

Una produzione stellare con collaborazioni di alto livello

La serie, presentata in anteprima al Festival del Cinema di Venezia, è frutto di una collaborazione internazionale di altissimo livello. Prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, “M” è co-prodotta con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle, CINECITTÀ S.p.A. e Sky. Questa sinergia tra le principali forze creative e produttive europee ha dato vita a un progetto ambizioso, che ha richiesto anni di preparazione e un meticoloso lavoro di ricerca storica.

La trama: un viaggio nella storia italiana del Novecento

Come il romanzo di Scurati, la serie “M” ripercorre le tappe cruciali della storia italiana dal 1919 al 1925, un periodo di grandi tumulti che culmina con l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti e il conseguente discorso di Mussolini in Parlamento. La serie esplora non solo gli eventi pubblici ma anche la vita privata di Benito Mussolini, interpretato magistralmente da Luca Marinelli. Il pubblico avrà l’opportunità di vedere il Duce nelle sue molteplici sfaccettature: leader politico, marito, amante e stratega, capace di risorgere dalle sue sconfitte per consolidare il suo potere.

Un cast di eccezione

Il cast di “M” è composto da alcuni dei più talentuosi attori del panorama cinematografico e televisivo italiano. Accanto a Luca Marinelli nel ruolo di Mussolini, troviamo Francesco Russo nei panni di Cesare Rossi e Barbara Chichiarelli in quelli di Margherita Sarfatti. Benedetta Cimatti interpreta Donna Rachele, moglie di Mussolini, mentre Federico Majorana veste i panni di Amerigo Dumini. Lorenzo Zurzolo è Italo Balbo, e Gaetano Bruno dà vita a Giacomo Matteotti. Il cast è completato da attori di grande calibro come Paolo Pierobon, Elena Lietti, Gianluca Gobbi, e molti altri, ognuno dei quali porta sullo schermo personaggi storici con grande intensità e fedeltà.

Gli autori e gli sceneggiatori

La sceneggiatura di “M” è affidata a Stefano Bises e Davide Serino, due figure di spicco della televisione italiana. Bises, già noto per successi come “Gomorra – La Serie” e “ZeroZeroZero”, e Serino, autore di serie come “1992” e “Esterno Notte”, hanno lavorato insieme per garantire un racconto accurato e avvincente, basato su una rigorosa documentazione storica. Ogni evento, dialogo e discorso presente nella serie è stato attentamente verificato, per offrire al pubblico una rappresentazione il più fedele possibile della realtà dell’epoca.

La colonna sonora vede un tocco di elettronica dei Chemical Brothers

A dare ulteriore profondità e intensità alla narrazione di “M” è la colonna sonora, composta da Tom Rowlands dei Chemical Brothers. Il duo britannico, celebre per il suo contributo alla musica elettronica, ha creato una soundtrack che mescola elementi moderni con atmosfere evocative, contribuendo a rendere la serie un’esperienza audiovisiva unica. I Chemical Brothers, con una carriera costellata di premi internazionali, tra cui 6 Grammy Awards, hanno portato il loro stile inconfondibile al servizio di una delle produzioni televisive più attese degli ultimi anni.

Guarda il trailer della serie attesa nel 2025

Con una regia di prim'ordine, un cast eccezionale e una produzione internazionale di altissimo livello, "M" si preannuncia come uno degli eventi televisivi più significativi del 2025. La serie non solo porterà sullo schermo una delle figure più controverse della storia italiana, ma lo farà con una cura dei dettagli e una profondità narrativa che promettono di affascinare e far riflettere il pubblico. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e preparatevi a vivere un viaggio intenso e coinvolgente nella storia del fascismo italiano, solo su Sky e NOW.