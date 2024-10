Bryan Ferry celebra 50 anni di carriera

Bryan Ferry, uno degli artisti più iconici e influenti della musica britannica, torna sulla scena con due progetti imperdibili: l’EP Retrospective: I Thought e il cofanetto Retrospective: Selected Recordings 1973-2023, in uscita il 25 ottobre 2024 per l’etichetta BMG. Con questi lavori, Ferry celebra il suo straordinario viaggio musicale, iniziato oltre 50 anni fa con i Roxy Music, gruppo che ha ridefinito il pop, la moda e l’arte.

L’EP I Thought offre ai fan un assaggio del cofanetto in arrivo, includendo una selezione di brani che spaziano tra cover, composizioni originali e pezzi inediti. Uno di questi, I Thought, vede una rinnovata collaborazione con l’ex compagno dei Roxy Music, Brian Eno, offrendo un’intensa esplorazione delle sfumature dell’amore, con atmosfere eteree che rievocano il periodo di Frantic (2002).

Un viaggio musicale lungo cinque decenni

Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 è un’opera mastodontica che raccoglie 81 tracce, disposte su cinque CD, per raccontare un’avventura musicale unica nel suo genere. Il cofanetto celebra la straordinaria carriera di Bryan Ferry, dagli esordi con Island Records, fino ai suoi lavori più recenti con BMG, attraversando etichette leggendarie come Polydor, Virgin ed E.G. Records.

I brani contenuti illustrano le molteplici anime di Ferry: dall’interprete sofisticato capace di rivisitare Bob Dylan e Amy Winehouse, al futurista che si avventura nel mondo dell’elettronica. Il cofanetto non è solo una raccolta di successi, ma un viaggio nei diversi stili che Ferry ha saputo esplorare, dal jazz al rock, dalla new wave all’R&B.

Il singolo “I Thought”

Il brano I Thought emerge come uno dei momenti più toccanti dell’EP e del cofanetto, rappresentando perfettamente l’evoluzione artistica di Ferry come compositore. Incluso nel secondo disco, dedicato alla sua produzione dal 1977 a oggi, il pezzo è un tributo all’approccio unico di Ferry, che fonde la modernità con una certa malinconia senza tempo. La collaborazione con Brian Eno, vecchio compagno di viaggio nei Roxy Music, riporta alla luce una chimica musicale che continua a vibrare potentemente.

L’inedita “Star” e il fascino delle reinterpretazioni

In concomitanza con la presentazione del cofanetto, Bryan Ferry ha recentemente pubblicato il singolo inedito Star, una collaborazione con l’artista performativa Amelia Barrett. Il brano ha già ricevuto elogi dalla critica musicale: descritta da CLASH come “dotata di ineffabile freschezza” e da MOJO come “un sinistro seguito di Dance Away”. Questa nuova composizione dimostra come Ferry riesca ancora oggi a sorprendere e affascinare con il suo stile unico e sofisticato.

Inoltre, il cofanetto celebra il lato interprete di Ferry, un talento indiscusso nel rielaborare brani altrui. Le sue cover di What Goes On dei Velvet Underground o di Hold On, I’m Coming di Sam & Dave, inclusi nel terzo disco, mostrano come Ferry abbia saputo reinterpretare il passato con uno sguardo sempre innovativo.

Il cofanetto Retrospective: Selected Recordings 1973-2023

Il cofanetto Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 sarà disponibile in diversi formati, tra cui una versione deluxe con cinque CD e un libro fotografico di 100 pagine contenente immagini rare e note di copertina. Oltre alla versione in CD, verrà pubblicato un doppio LP The Best Of Bryan Ferry in edizione limitata su vinile verde/blu o trasparente, che racchiude 20 dei suoi brani più rappresentativi.

Ogni disco del cofanetto esplora un aspetto differente della carriera di Ferry. Il primo disco, The Best Of Bryan Ferry, include classici come Slave To Love e Let’s Stick Together, mentre il secondo disco, Compositions, si concentra sulle sue opere più riflessive, come Can’t Let Go e Reason Or Rhyme. Il quarto disco, The Bryan Ferry Orchestra, ci trasporta negli anni ’20 e ’30, con arrangiamenti jazz che donano una nuova veste a brani come Love Is The Drug e Back To Black.

Una carriera senza eguali

Con Retrospective: Selected Recordings 1973-2023, Bryan Ferry celebra mezzo secolo di carriera. L’artista ha saputo ridefinire e superare le convenzioni musicali, rimanendo sempre fedele alla sua visione. Questa raccolta rappresenta un tributo a un talento multiforme e un’occasione per i fan di immergersi nuovamente nell’universo sonoro di un artista che, da oltre 50 anni, continua a innovare e affascinare.