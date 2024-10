Thus Love: in arrivo il nuovo album All Pleasure e un tour in Italia

La band indie rock Thus Love, originaria di Brattleboro, Vermont, è pronta a pubblicare il suo secondo album, All Pleasure, il 1° novembre 2024. Si tratta di un disco particolarmente atteso, visto il successo travolgente del loro debutto del 2022, Memorial. La formazione, composta da Echo Mars (voce e chitarra), Lu Racine (batteria) e Ally Juleen (basso), si è distinta negli ultimi anni come una delle sorprese più interessanti della scena musicale indipendente americana.

Un mix di grinta e sensualità

All Pleasure si preannuncia un album che lascerà il segno, con una combinazione di grinta e sensualità che raramente si trova nella musica contemporanea. Caratterizzato da melodie pungenti e irresistibili, questo lavoro promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori fin dal primo ascolto, grazie a ritornelli che si fissano nella mente senza mai stancare. La scelta del titolo, All Pleasure, non è casuale: rappresenta perfettamente l’esperienza sonora che la band ha voluto offrire, un vero piacere musicale dall’inizio alla fine.

Un percorso di crescita e trasformazione

L’album nasce in un momento cruciale per i Thus Love, che hanno vissuto una fase di intensa crescita personale e artistica. Dopo l’inaspettato successo di Memorial, la band si è trovata a dover gestire le aspettative del pubblico e dei media, tra cui testate importanti come The Fader, NME e The Guardian. Nonostante la pressione, Echo Mars e Lu Racine sono riusciti a trasformare queste sfide in un’occasione di crescita, creando un lavoro che si distingue per le sue grandi melodie e i suoi audaci colpi di scena stilistici, capaci di sorprendere tanto i fan dell’indie rock quanto chi li ha conosciuti con il primo album.

La produzione e il processo creativo

Registrato in presa diretta con la produzione di Matthew Hall, Rich Costey e Bob Weston, All Pleasure riflette l’energia che nasce dalla collaborazione spontanea tra i membri della band. Le poche sovraincisioni e l’approccio immediato alla registrazione hanno permesso di catturare l’estasi di un gruppo che si diverte a suonare insieme, creando un “baccano divino”, come lo definiscono loro stessi. Questo approccio ha dato vita a un album che suona fresco, spontaneo e vibrante.

L’impegno per i diritti civili

I Thus Love non sono solo una band di grande talento musicale, ma anche attivisti impegnati nella lotta per i diritti civili, con un’attenzione particolare alle tematiche LGBTQIA+. La loro musica e il loro messaggio si intrecciano, rendendo la loro arte un veicolo di cambiamento sociale e inclusione.

I concerti in Italia dei Thus Love

L’attesa per All Pleasure è stata alimentata dall’uscita di alcuni singoli che hanno già riscosso grande successo: On The Floor, Birthday Song e la title track All Pleasure. Dopo l’uscita dell’album, la band sarà impegnata in un tour europeo che farà tappa anche in Italia con due date imperdibili:

14 marzo 2025 a Milano, Arci Bellezza

15 marzo 2025 a Bologna, Covo Club

L’attesa di All Pleasure

Con All Pleasure, i Thus Love sono pronti a consolidare il loro posto tra le band più interessanti della scena indie internazionale. Il loro secondo album rappresenta una fusione perfetta tra potenza sonora, liriche profonde e un messaggio sociale importante. Un disco che non passerà inosservato e che segnerà il 2024 come un anno cruciale per la band del Vermont. (La redazione)