Liberato in concerto al Circo Massimo di Roma

Il celebre artista napoletano Liberato annuncia il suo ritorno live in Italia, dopo oltre un anno dalla sua ultima esibizione a Napoli nel settembre 2023. La nuova data, molto attesa dai suoi fan, è fissata per il 31 maggio 2025 al Circo Massimo di Roma. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dal 19 novembre 2024 su Ticketone. La scelta del Circo Massimo, una delle location più iconiche della capitale, promette un evento che unisce la tradizione musicale napoletana a un’ambientazione storica di grande suggestione.

Linguaggio e stile musicale

Liberato è noto per la sua originale fusione linguistica nelle sue canzoni, che spaziano dal napoletano all’italiano, dall’inglese al francese e allo spagnolo. Questa mescolanza di idiomi contribuisce a creare un sound unico, in grado di attrarre un pubblico internazionale, pur mantenendo salde le radici nella sua città natale. La sua musica si distingue anche per la capacità di raccontare storie universali attraverso una lingua che affonda nella tradizione, ma con una forte apertura verso il mondo.

Esordio e primo album (2017-2019)

La carriera di Liberato inizia ufficialmente il 14 febbraio 2017 con la pubblicazione del singolo Nove maggio sul suo canale YouTube. Il brano riscuote un buon successo, attirando l’attenzione della critica e del pubblico. Il 9 maggio dello stesso anno esce il secondo singolo Tu t’e scurdat’ ‘e me, che segna anche la prima apparizione in video dell’artista, mantenendo però il suo anonimato. A settembre dello stesso anno arriva il terzo singolo, Gaiola portafortuna, il cui video viene rilasciato il 19 settembre, data che ha un doppio significato, essendo sia la festa di San Gennaro che l’anniversario della strage di Castel Volturno. Nel 2019, poco prima della scadenza del 9 maggio, Liberato pubblica il suo primo album omonimo, Liberato. L’album contiene undici brani, tra cui cinque inediti e una versione pianoforte di Gaiola portafortuna. Ad accompagnare l’album ci sono cinque videoclip, raccolti sotto il nome di CRV (Capri Rendez-Vous).

Ultras e il progetto cinematografico (2020-2021)

Nel 2020, Liberato firma la colonna sonora del film Ultras, disponibile su Netflix. Successivamente, il 23 marzo dello stesso anno, esce l’album Ultras, che raccoglie le canzoni del film e vede la collaborazione di artisti come 3D (Massive Attack) e Gaika. In quel periodo, viene annunciato un concerto al Mediolanum Forum di Milano, che però viene rimandato a causa della pandemia. Il concerto si svolgerà nel 2022, al Milano Rocks Festival, di fronte a 30.000 persone. Nel maggio 2021 Liberato pubblica il singolo E te veng’ a piglià, seguito a giugno dal brano Chiagne ancora, una collaborazione con Ghali e J Lord.

Liberato II (2022-2023)

Il 9 maggio 2022 esce il secondo album di Liberato, Liberato II, contenente sei inediti e una cover di Cicerenella. Per ogni brano del disco vengono realizzati dei videoclip, che vengono pubblicati sul canale YouTube dell’artista. Il video di Partenope, diretto da Francesco Lettieri, diventa un pezzo iconico, con la partecipazione dell’attrice Tonia Laterza e dell’attore Giacomo Rizzo. Nel luglio 2022, Liberato tiene un concerto gratuito a Procida, in collaborazione con Voiello, intitolato Miez ‘o mare. Il 2023 vede il ritorno live dell’artista in varie città europee, concludendo la serie di concerti con un triplo spettacolo a Napoli, in Piazza Plebiscito.

Il segreto di Liberato (2024)

Nel 2024, Liberato annuncia la pubblicazione del documentario Il segreto di Liberato, un’opera che mescola live action e animazione. Il film, diretto da Francesco Lettieri, Giorgio Testi, Giuseppe Squillaci e LRNZ, viene presentato in anteprima il 9 maggio 2024 a Napoli. Nello stesso giorno viene rilasciato il brano Lucia (Stay with Me), colonna sonora del documentario.

L’identità misteriosa di Liberato

Uno degli aspetti più affascinanti di Liberato è l’anonimato che ha scelto fin dall’inizio della sua carriera. L’artista ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, dichiarando di essere nato a Napoli e di chiamarsi Liberato, senza però specificare se si tratti di un nome, un cognome o uno pseudonimo. La sua età rimane sconosciuta, ma alcune voci suggeriscono che abbia 32 anni, come rivelato da Enrico Frattasio, uno dei protagonisti del film Mixed by Erry. Nonostante numerose speculazioni, la vera identità di Liberato rimane un mistero, alimentando ulteriormente il fascino che circonda la sua figura. (La redazione)

