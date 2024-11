Julián Mayorga: un viaggio psichedelico nella Colombia più sperimentale

Chak Chak Chak Chak, il nuovo album del visionario cantautore colombiano Julián Mayorga, è un vero e proprio terremoto sonoro che scuote le fondamenta della musica latinoamericana. Uscito il 15 novembre 2024, questo nono lavoro discografico rappresenta un’ulteriore evoluzione del suo stile unico, unendo l’energia della cumbia a sperimentazioni psichedeliche e un tocco di umorismo nero.

La nuova frontiera della musica colombiana

Come sottolineato da Vogue Messico, ascoltare Mayorga significa immergersi in un sound colombiano contemporaneo, portato a livelli di emozione mai raggiunti prima. Chak Chak Chak Chak è un caleidoscopio di suoni: chitarre elettriche che strillano, ritmi elettronici che pulsano, percussioni trovate che creano ritmi ipnotici. Un cocktail esplosivo che ricorda le sonorità di artisti come Tom Zé, Tom Waits e Captain Beefheart.

Un mix sperimentale di cumbia ed elettronica

L’album è un flusso ininterrotto di energia, dove l’arguzia satirica si intreccia con favole surreali. Mayorga, mente e cuore di questo progetto, ha composto, arrangiato e registrato ogni singola nota, creando un universo sonoro completamente personale. L’atmosfera è frenetica, quasi claustrofobica, ma al tempo stesso irresistibilmente affascinante.

Le produzione del disco

Registrato nello studio madrileno Chak Chak Chak Chak è stato mixato da Camilo Manchego e masterizzato da Damián Schwartz. Oltre alla voce, alla chitarra e alle percussioni di Mayorga, l’album vede la partecipazione di Marta Orozco V., che ha abbaiato in Tres Tristes Transeúntes e applaudito in tutto il disco, e Ángela Mayorga Ortegón, che ha fischiato in El Vorrh. Chak Chak Chak Chak è un’opera audace e provocatoria, che non lascia indifferenti. Un viaggio psichedelico nella Colombia più sperimentale, un inno alla libertà creativa e all’esplorazione sonora. Julián Mayorga ci invita a lasciarci trasportare dalla sua musica, a perderci in un vortice di emozioni e sensazioni. (La redazione)