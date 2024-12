Sanremo 2025: Carlo Conti svela i trenta big in gara

Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 13:30 di oggi, 1 dicembre 2024, i nomi dei trenta artisti in gara per il Festival di Sanremo 2025, confermando il suo doppio ruolo di conduttore e direttore artistico della 76esima edizione. Quest’anno, una delle novità più significative riguarda il numero dei partecipanti: il regolamento è stato modificato per accogliere ben 30 big, un ampliamento rispetto ai tradizionali 24, probabilmente dovuto al grande interesse degli artisti per questa edizione.

Tra conferme e sorprese

L’elenco dei concorrenti include un mix equilibrato tra nomi noti e volti nuovi, in grado di accontentare un pubblico eterogeneo. Tante le conferme, come Achille Lauro, Fedez, Elodie, The Kolors, Giorgia e molte altre, mentre tra le sorprese spiccano sicuramente Brunori Sas e Lucio Corsi, artisti apprezzati per la loro originalità e qualità autorale. Per il pubblico più nostalgico, ci saranno due grandi interpreti della musica italiana: Massimo Ranieri e Marcella Bella, veri e propri pilastri della tradizione canora nazionale.

La lista completa degli artisti in gara

Ecco i trenta protagonisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dall’11 al 15 febbraio 2025:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willy Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sara Toscani

Fedez

Simone Cristicchi

Johan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Un Festival che promette emozioni

Con una rosa così ampia e variegata di artisti, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia un evento imperdibile, capace di unire generazioni e gusti musicali differenti. Carlo Conti, con il suo stile inconfondibile, promette uno spettacolo ricco di qualità e sorprese, mantenendo viva la tradizione e proiettandola verso nuove prospettive. Non resta che attendere febbraio per scoprire quali canzoni conquisteranno il pubblico e chi si aggiudicherà l’ambito trofeo. (La redazione)