Il grande ritorno dell’afrobeat di Ebo Taylor

Ebo Taylor, leggenda vivente della musica africana, torna sulla scena con un nuovo album che celebra il suo incredibile talento e la sua instancabile passione per l’afrobeat. A 88 anni, Taylor dimostra ancora una volta di essere un innovatore senza tempo, realizzando un disco in collaborazione con Adrian Younge e Ali Shaheed Muhammad per l’etichetta Jazz Is Dead. Ebo Taylor JID022, in uscita il 31 gennaio 2025, è anticipato dai brani Obra Akyedzi, Obi Do Woa (If Someone Loves You) e Feeling.

Un viaggio straordinario negli USA

Per la prima volta nella sua lunga carriera, Ebo Taylor è volato negli Stati Uniti per una serie di concerti sold out organizzati da Jazz Is Dead. Durante questa esperienza, ha colto l’occasione per registrare un nuovo album nei prestigiosi Linear Labs di Adrian Younge. Il risultato è un’opera psichedelica e pulsante che fonde le radici dell’afrobeat con le sonorità moderne, mantenendo intatta l’essenza vibrante che ha reso Taylor uno dei più grandi pionieri del genere.

Sonorità senza tempo

Il nuovo disco cattura l’energia grezza e l’ispirazione dei lavori seminali di Taylor degli anni Settanta. I fiati vorticosi e le chitarre grintose ricreano un’atmosfera dinamica e ipnotica, sostenuta da percussioni poliritmiche che dimostrano la centralità del ritmo nella sua musica. L’ensemble vocale ghanese aggiunge profondità spirituale e un tocco di autenticità che trasporta l’ascoltatore in un viaggio musicale unico.

Testi di saggezza e spiritualità

Una delle caratteristiche più distintive di Ebo Taylor JID022 è l’approccio lirico del maestro ghanese. I testi esplorano temi universali come l’amore, la pace e la connessione spirituale, trasmettendo un messaggio di saggezza accumulata in decenni di esperienza. Canzoni come Beye Bu, Beye Ba riflettono il rapporto con Dio, mentre brani come Kusi Na Sibo offrono lezioni di vita preziose sulla gratitudine e il valore delle relazioni.

Le prestigiose collaborazioni

Il progetto vede il contributo di due figure centrali della black music contemporanea: Adrian Younge e Ali Shaheed Muhammad. Younge, noto per le sue produzioni innovative, e Muhammad, ex membro degli A Tribe Called Quest, hanno unito le loro forze con Taylor per creare un album che non solo celebra il passato, ma guarda anche al futuro della musica afrobeat.

Un nuovo classico afrobeat

Ebo Taylor JID022 è più di un album: è una dichiarazione di vitalità artistica. Questo lavoro non solo arricchisce l’eccezionale catalogo del musicista ghanese, ma si distingue anche come uno dei gioielli della discografia di Jazz Is Dead. Un classico afrobeat istantaneo che riafferma il ruolo di Taylor come una leggenda musicale senza tempo. (La redazione)