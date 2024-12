Fantastic Negrito: il ritorno in Italia nell’estate 2025

Tra gli artisti più apprezzati dagli amanti della musica di qualità, Fantastic Negrito tornerà in Italia nell’estate 2025 per presentare il suo ultimo album, Son of a Broken Man. L’artista sarà protagonista di due imperdibili concerti: venerdì 8 agosto 2025: Festa di Radio Onda d’Urto, Brescia; sabato 9 agosto 2025: Sogliano Sonica, Piazza Matteotti, Sogliano al Rubicone (FC)

Son of a Broken Man: il nuovo album

Uscito nell’ottobre 2024 sotto l’etichetta Storefront Records, Son of a Broken Man rappresenta il primo lavoro di Fantastic Negrito dopo il successo di Grandfather Courage. Anticipato dal singolo Undefeated Eyes con la partecipazione di Sting, l’album incarna tutte le caratteristiche distintive del sound dell’artista: riff distorti di chitarra, ballate melodiche ed espressive, imprevedibili colpi di scena. Questo nuovo progetto è il più personale nella carriera di Fantastic Negrito. Temi come la famiglia, l’inganno e la lotta tra padre e figlio sono al centro del disco, che esplora anche il desiderio umano di celare la propria vera natura.

Una carriera straordinaria

Dietro il nome Fantastic Negrito si cela Xavier Amin Ddphrepaulezz, un artista con una storia di vita unica- Cresciuto in una famiglia musulmana ortodossa è stato vittima di un incidente d’auto che gli ha danneggiato permanentemente la mano con cui suona la chitarra. Dopo un contratto discografico fallito, ha ricominciato la sua carriera nel 2015 vincendo il primo NPR Tiny Desk Contest.

Da allora, Negrito ha collezionato successi: 3 Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album, collaborazioni con artisti del calibro di Sting, E-40, Chris Cornell e Bruce Springsteen; esibizioni nei principali festival mondiali come Lollapalooza e Glastonbury. Nel 2018, ha fondato la Revolution Plantation, una fattoria urbana dedicata all’educazione e all’emancipazione dei giovani, rafforzando il suo impegno per il sociale.

Un’occasione imperdibile

Gli appuntamenti italiani di Fantastic Negrito rappresentano un’opportunità unica per vivere l’energia e la passione di un artista che ha saputo trasformare le difficoltà della vita in musica straordinaria. Non perdete l’occasione di assistere a questi concerti e immergervi nell’universo musicale di uno dei più grandi interpreti contemporanei. (La redazione)