Michael Kiwanuka: il soul raffinato e dalle influenze psichedeliche del cantautore britannico

Michael Samuel Kiwanuka è un cantautore britannico di origini ugandesi, nato nel quartiere Muswell Hill, a nord di Londra. Il suo percorso musicale inizia come chitarrista turnista, attività che lo ha portato a sviluppare una solida esperienza prima di intraprendere una carriera solista. La sua musica mescola elementi di soul, R&B e influenze psichedeliche, guadagnandosi oltretutto paragoni anche con artisti come Bill Withers, Randy Newman e Terry Callier.

Gli esordi e il primo album: Home Again

Nel 2011 Michael Kiwanuka pubblica il suo primo EP Tell Me a Tale con la Communion Records e supporta Adele durante il tour dello stesso anno, un’esperienza che apre la strada al suo contratto con la Polydor. Sempre nel 2011, vince il prestigioso sondaggio “Sound of 2012” della BBC, affermandosi come una delle promesse più interessanti della scena musicale britannica. Il suo album di debutto, Home Again, viene pubblicato a marzo 2012, raggiungendo la quarta posizione nella Official Albums Chart. Il disco ottiene anche una nomination al Mercury Prize, confermando il talento del giovane artista.

Il successo internazionale con Love & Hate

Nel 2016 Michael Kiwanuka pubblica il suo secondo album, Love & Hate, un progetto che consolida la sua reputazione a livello internazionale. Il brano “Cold Little Heart” diventa famoso come sigla della serie televisiva Big Little Lies, mentre la traccia che dà il titolo all’album viene utilizzata in When They See Us e nella settima stagione di Suits. Questo album rappresenta un passo avanti nella sua carriera, grazie a un sound più maturo e ricercato.

Il trionfo di Kiwanuka e collaborazioni cinematografiche

Nel 2018, Kiwanuka collabora con UNKLE per un brano destinato alla colonna sonora del film Roma. Nel novembre 2019 pubblica il suo terzo album, Kiwanuka, che raggiunge il secondo posto della classifica britannica e viene certificato disco d’oro con oltre 100.000 copie vendute. Questo lavoro, prodotto da Danger Mouse e Inflo, vince lo UK Mercury Music Prize nel 2020, confermando il cantautore come uno dei nomi più influenti della scena musicale contemporanea.

Il nuovo capitolo: Small Changes (2024)

Il 22 novembre 2024 esce Small Changes, il quarto album in studio di Michael Kiwanuka. Prodotto ancora una volta da Danger Mouse e Inflo, il disco ha ricevuto recensioni positive grazie al suo mix di R&B e soul, arricchito da influenze psichedeliche e da testi profondi e intimisti. Questo lavoro segna un’ulteriore evoluzione artistica per Kiwanuka, consolidando il suo posto tra i più importanti cantautori della sua generazione.

Chi è Michael Kiwanuka?

Michael Kiwanuka è un artista che ha saputo evolversi nel tempo, combinando sonorità classiche e moderne in modo personale e originale. La sua capacità di toccare temi universali con profondità e autenticità continua a conquistare il pubblico e la critica, confermandolo come una voce unica nel panorama musicale internazionale. (La redazione)