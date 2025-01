Japanese Breakfast, il ritorno della band di Michelle Zauner

I Japanese Breakfast, band capitanata da Michelle Zauner, tornano con un nuovo album For Melancholy Brunettes (& Sad Women), in uscita il 21 marzo 2025 su Dead Oceans. Questo lavoro segna una svolta significativa per il gruppo, essendo il primo album in studio da quattro anni a questa parte e il seguito del loro acclamato Jubilee (2021), che ha ricevuto due nomination ai Grammy nelle categorie Best Alternative Album e Best New Artist.

La collaborazione con Black Mills

Il nuovo disco porta la firma del produttore Blake Mills, musicista e collaboratore di artisti del calibro di Fiona Apple, Bob Dylan, Beck e John Legend. La collaborazione con Mills promette un sound raffinato, che unisce l’identità indie della band a influenze più ampie, consolidando il ruolo dei Japanese Breakfast come punto di riferimento nella scena musicale contemporanea.

Orlando in Love, il singolo che anticipa l’album

Ad anticipare l’album, il gruppo ha pubblicato il primo singolo Orlando in Love, accompagnato da un video ufficiale visibile su YouTube. Il brano offre un primo assaggio delle sonorità del nuovo lavoro, promettendo di soddisfare le aspettative di fan e critici.

La figura eclettica del leader Michelle Zauner

Michelle Zauner, figura centrale dei Japanese Breakfast, è riconosciuta non solo per il suo talento musicale ma anche per il suo impegno nella rappresentazione delle comunità asiatico-americane. Di origini coreane, Zauner si è distinta per la sua influenza nella scena indie e per la sua passione verso temi sociali, come dimostrato dal successo del suo memoir Crying in H Mart, pubblicato nel 2021. Il libro è stato un caso editoriale, inserito nelle liste dei migliori libri dell’anno da testate come il New Yorker e il New York Times. Nel 2025, il memoir sarà adattato in un film, ulteriore testimonianza della poliedricità artistica di Zauner.

Una band versatile

La versatilità dei Japanese Breakfast si è manifestata anche nella composizione della colonna sonora del videogame Sable, uno dei titoli indipendenti più apprezzati degli ultimi anni. Questo progetto, accolto con entusiasmo dalla critica, ha consolidato il gruppo come uno dei più innovativi nel panorama musicale contemporaneo.

La partecipazione al Coachella 2025

Ad aprile 2025, la band sarà tra i protagonisti del Coachella, uno degli eventi musicali più prestigiosi al mondo. La loro partecipazione conferma la crescente importanza dei Japanese Breakfast sulla scena internazionale, con una scaletta che si preannuncia ricca di sorprese e di brani tratti dal nuovo album.

Un album destinato a lasciare un segno

Con For Melancholy Brunettes (& Sad Women), i Japanese Breakfast riaffermano la loro centralità nella musica indie, unendo influenze artistiche variegate e un’identità sempre più matura. Il progetto si preannuncia come un nuovo capitolo significativo nella carriera della band, destinato a lasciare il segno nel 2025. (La redazione)