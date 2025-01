Chris Eckman con il nuovo album The Land We Knew The Best e un tour italiano nel 2025

Chris Eckman, cantautore e polistrumentista di Seattle, è una figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo. Con oltre 40 anni di carriera, si è distinto come leader dei leggendari The Walkabouts e come artista solista capace di coniugare il folk-rock americano con sonorità mature e profonde. Eckman ha collaborato con progetti come Chris & Carla e i Dirtmusic, lavorando accanto a musicisti del calibro di Hugo Race e Chris Brokaw. Inoltre, alcune delle sue canzoni sono state reinterpretate da Steve Wynn e dai compianti Townes Van Zandt e Willard Grant Conspiracy, testimonianza del suo indiscusso talento come autore.

Un nuovo capitolo: The Land We Knew The Best

Il 24 gennaio 2025 esce per Glitterhouse Records The Land We Knew The Best, il nuovo album di Chris Eckman. Questo lavoro rappresenta una nuova tappa del suo percorso musicale, caratterizzato da una bellezza grezza e atmosfere intense. Le tracce dell’album si muovono tra momenti di intimità e crescendo emotivi, offrendo uno sguardo vivido su temi come i ricordi, l’amore e la speranza. La voce profonda di Eckman guida l’ascoltatore attraverso narrazioni ricche di immagini evocative e atmosfere oscure, in un viaggio che richiama i paesaggi sonori tanto cari all’artista.

Registrazioni intime e collaboratori fidati

Il disco è stato registrato nella casa di Eckman in Slovenia, con il contributo del produttore e chitarrista Alastair McNeil, noto per la sua esperienza nella band di Róisín Murphy. Per le session, Eckman ha coinvolto collaboratori di lunga data come Žiga Golob (contrabbasso) e Blaž Celarec (batteria), insieme ad artisti della scena jazz e sperimentale locale, tra cui Ana Kravanja, membro del trio folk d’avanguardia Širom.

Le registrazioni si sono svolte in un’atmosfera intima, con i musicisti sistemati nella stessa stanza, senza isolamento acustico, per catturare l’energia del momento. Secondo Eckman, questa metodologia richiede di abbandonare la ricerca della perfezione tecnica a favore di un approccio più spontaneo e autentico, un principio che ha guidato gran parte del suo lavoro nell’ultimo decennio.

Il tour italiano 2025

A marzo 2025, Chris Eckman sarà in Italia per una serie di cinque concerti. Le date previste sono:

3 marzo – Bologna, Freakout Club

– Bologna, Freakout Club 4 marzo – Savona, Raindogs House

– Savona, Raindogs House 5 marzo – Milano, Germi

– Milano, Germi 7 marzo – Firenze, Circolo Progresso

– Firenze, Circolo Progresso 8 marzo – Alessandria, Visioni 47

Questi appuntamenti rappresentano un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’intensità delle sue canzoni e l’abilità della sua band, che promette performance coinvolgenti e ricche di emozioni.

Il talento di Chris Eckman

Chris Eckman si conferma un artista unico, capace di unire il fascino del folk-rock americano con una sensibilità compositiva senza tempo. The Land We Knew The Best non è solo un nuovo capitolo della sua carriera, ma anche una testimonianza della sua continua evoluzione come musicista e narratore. Con il tour italiano ormai alle porte, gli appassionati avranno presto la possibilità di immergersi nell’universo sonoro di uno dei più grandi talenti della scena musicale contemporanea. (La redazione)