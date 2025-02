Concerti e festival del 2025 da non perdere

Se sei un appassionato di musica live, non puoi fare a meno di consultare questa pagina. Preparati a immergerti in un vortice di emozioni sonore con i numerosi concerti e festival che scuoteranno il panorama musicale italiano. Ogni evento rappresenta un momento unico e irripetibile all’insegna di generi e stili diversi. Che tu sia un amante di rock, pop, jazz o musica elettronica, troverai sicuramente qualcosa che catturerà la tua attenzione. Dunque non esitare e dai subito un’occhiata ai concerti e ai festival in programma in Italia, per non perdere l’opportunità di vivere esperienze musicali live irripetibili, che puoi consultare anche attraverso il calendario di Google.

CONCERTI E FESTIVAL 2025 IN ITALIA

(Fonte: SongKick – Nota: attenzione le date sono suscettibili di variazioni)

A Toys Orchestra at Sonar - Casa Della Musica (01 Feb 25) Sonar - Casa Della Musica, Via Talamone 33, 53034, Colle Val D'Elsa, Italy

Diaframma at I Candelai (07 Feb 25) I Candelai, via dei Candelai 65, 90134, Palermo, Italy

Selton at Viper (07 Feb 25) Viper, Via Pistoiese, 50145 Fl, Florence, Italy

Selton at The Factory La casa degli Artisti (08 Feb 25) The Factory La casa degli Artisti, Via del lavoro 7, San Martino Buon Albergo, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Carlo Felice (10 Feb 25) Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genoa, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Carlo Felice (11 Feb 25) Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genoa, Italy

Ron at Teatro Del Parco (11 Feb 25) Teatro Del Parco, Via Sergio Gori 11, 30173, Mestre, Italy

Gigi Finizio at Museo Archeologico Virtuale (MAV) (13 Feb 25) Museo Archeologico Virtuale (MAV), Via IV Novembre, 44, 80056, Ercolano, Italy

Gigi Finizio at Museo Archeologico Virtuale (MAV) (14 Feb 25) Museo Archeologico Virtuale (MAV), Via IV Novembre, 44, 80056, Ercolano, Italy

Subsonica at Ochoymedio (Antigua Sala But) (16 Feb 25) Ochoymedio (Antigua Sala But), 11 Calle Barceló, 28004, Madrid, Spain

Subsonica at Sala Apolo (18 Feb 25) Sala Apolo, Carrer Nou de la Rambla, 113, 08004, Barcelona, Spain

Ludovico Einaudi at LANXESS arena (19 Feb 25) LANXESS arena, Willy-Brandt-Platz, 50679, Cologne, Germany

Skiantos at Arci Bellezza (19 Feb 25) Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

Il Teatro Degli Orrori at VOX Club (20 Feb 25) VOX Club, Viale Vittorio Veneto 13, 41015, Nonantola, Italy

Selton at New Age Club (21 Feb 25) New Age Club, Via Tintoretto, 14, 31056, Roncade, Italy

Diaframma at Dissonanze (22 Feb 25) Dissonanze, 46 Via Salvador Allende, 84081, Baronissi, Italy

Ludovico Einaudi at Olympiahalle München (23 Feb 25) Olympiahalle München, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, Munich, Germany

Il Teatro Degli Orrori at Teatro Cartiere Carrara (25 Feb 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Il Teatro Degli Orrori at Estragon (26 Feb 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Ludovico Einaudi at Hallenstadion (26 Feb 25) Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, 8050, Zürich, Switzerland

Selton at Druso Circus (28 Feb 25) Druso Circus, Via Galimberti, 6 Redona, 24020, Bergamo, Italy

Il Teatro Degli Orrori at Teatro della Concordia (01 Mar 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

Ludovico Einaudi at Barclays Arena (02 Mar 25) Barclays Arena, Sylvesterallee 10, 22525, Hamburg, Germany

Il Teatro Degli Orrori at Hall (05 Mar 25) Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy

Ludovico Einaudi at Accor Arena (05 Mar 25) Accor Arena, 8, boulevard de Bercy, 75012, Paris, France

Claudio Baglioni at Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (06 Mar 25) Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Via Vaita Sant'Andrea, 10, 06049, Spoleto, Italy

NASKA at Teatro Verdi (06 Mar 25) Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (07 Mar 25) Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Via Vaita Sant'Andrea, 10, 06049, Spoleto, Italy

Almamegretta at VOX Club (08 Mar 25) VOX Club, Viale Vittorio Veneto 13, 41015, Nonantola, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti (08 Mar 25) Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Via Vaita Sant'Andrea, 10, 06049, Spoleto, Italy

Riccardo Cocciante at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (09 Mar 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Subsonica at Alcatraz (10 Mar 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

NASKA at Gran Teatro Geox (11 Mar 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Riccardo Cocciante at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (11 Mar 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Subsonica at Alcatraz (11 Mar 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Il Teatro Degli Orrori at Atlantico (12 Mar 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

NASKA at Teatro Colosseo (12 Mar 25) Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy

Il Teatro Degli Orrori at Casa Della Musica Federico I (13 Mar 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Subsonica at Gran Teatro Geox (13 Mar 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Almamegretta at Casa Della Musica Federico I (14 Mar 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Il Teatro Degli Orrori at Eremo Club (14 Mar 25) Eremo Club, S.p. Molfetta - Giovinazzo Km799 (prov. Di Bari), 70054, Molfetta, Italy

Riccardo Cocciante at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (14 Mar 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Subsonica at VOX Club (14 Mar 25) VOX Club, Viale Vittorio Veneto 13, 41015, Nonantola, Italy

Gigi Finizio at Teatro Augusteo (15 Mar 25) Teatro Augusteo, Piazza Giovanni Amendola, 84121, Salerno, Italy

NASKA at Teatro Rossini (16 Mar 25) Teatro Rossini, Via Bruno Buozzi 1, 62012, Civitanova Marche, Italy

Riccardo Cocciante at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (16 Mar 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Roberto Vecchioni at Teatro dal Verme (16 Mar 25) Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan, Italy

Roberto Vecchioni at Teatro dal Verme (17 Mar 25) Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan, Italy

Il Teatro Degli Orrori at Alcatraz (18 Mar 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

NASKA at Teatro Celebrazioni (18 Mar 25) Teatro Celebrazioni, Via Saragozza, 234, 40135, Bologna, Italy

Riccardo Cocciante at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (18 Mar 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Subsonica at Teatro Cartiere Carrara (18 Mar 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Subsonica at Atlantico (19 Mar 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

Dolcenera at Teatro di Fiesole (20 Mar 25) Teatro di Fiesole, Largo Piero Farulli, 1, 50014, Fiesole, Italy

Almamegretta at Hall (21 Mar 25) Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy

Almamegretta at Vidia Rock Club (22 Mar 25) Vidia Rock Club, Via S. Vittore, 1130, 47522, Cesena, Italy

Le Orme at Gran Teatro Geox (22 Mar 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

NASKA at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (22 Mar 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Subsonica at Casa Della Musica Federico I (22 Mar 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Diaframma at FRANNZ Club (23 Mar 25) FRANNZ Club, Schönhauser Allee 36, 10435, Berlin, Germany

Irene Grandi at Teatro Politeama Greco (23 Mar 25) Teatro Politeama Greco, viale XXV Luglio, 73100, Lecce, Italy

Roberto Vecchioni at Teatro Colosseo (23 Mar 25) Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy

Subsonica at Teatro della Concordia (24 Mar 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

NASKA at Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica (25 Mar 25) Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro De Coubertin, 30, 00196, Rome, Italy

Subsonica at Teatro della Concordia (25 Mar 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

Subsonica at Estragon (27 Mar 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Subsonica at Estragon (28 Mar 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Lorenzo Jovanotti - Palajova 2025 Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Bugo at Alcatraz (01 Apr 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Fiorella Mannoia at Gran Teatro Geox (02 Apr 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Roberto Cacciapaglia at Teatro di Fiesole (02 Apr 25) Teatro di Fiesole, Largo Piero Farulli, 1, 50014, Fiesole, Italy

Federico Albanese at Christianskirche Ottensen (03 Apr 25) Christianskirche Ottensen, Klopstockplatz, 22765, Hamburg, Germany

Federico Albanese at Stadtgarten (04 Apr 25) Stadtgarten, Venloer Straße 40, 50672, Cologne, Germany

Fiorella Mannoia at Teatro Coccia (04 Apr 25) Teatro Coccia, Via FratelIi Rosselli 47, 28100, Novara, Italy

Meg at The Cage Theatre (04 Apr 25) The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livorno, Italy

Meg at Locomotive Club (06 Apr 25) Locomotive Club, Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40128, Bologna, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) (07 Apr 25) Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato), Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Carlo Felice (08 Apr 25) Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genoa, Italy

Federico Albanese at Kuppelhalle, Silent Green (08 Apr 25) Kuppelhalle, Silent Green, Gerichtstraße 35, 13347, Berlin, Germany

Offlaga Disco Pax at Locomotiv Club (08 Apr 25) Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, Italy

Negrita at Casa Della Musica Federico I (09 Apr 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Meg at Duel Club (10 Apr 25) Duel Club, 2a Via Antiniana, 80078, Pozzuoli, Italy

Roberto Vecchioni at Teatro Choruslife (10 Apr 25) Teatro Choruslife, V.le V. Emanuele II, 10M, 24121, Bergamo, Italy

Diaframma at Pippo Stage (11 Apr 25) Pippo Stage, 12 Parco Francesco Petrarca, 39100, Bolzano, Italy

Meg at Casa Delle Arti (11 Apr 25) Casa Delle Arti, Via Donato Iaia, 14 - Bari, 70014, Conversano, Italy

Meg at Officine Cantelmo (12 Apr 25) Officine Cantelmo, Viale De Pietro, 12 - 73100, 73100, Lecce, Italy

Negrita at GNX Arena (12 Apr 25) GNX Arena, Via Dismano 219, 48100, Ravenna, Italy

Nomadi at Palariviera (12 Apr 25) Palariviera, Piazzale Aldo Moro, 1, 63039, San Benedetto del Tronto, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Team (13 Apr 25) Teatro Team, Piazza Umberto, 35-37, 70126, Bari, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Vittorio Emanuele (15 Apr 25) Teatro Vittorio Emanuele, Via Pozzoleone, 5, 98122, Messina, Italy

Meg at Magazzini Generali (15 Apr 25) Magazzini Generali, Via Pietrasanta 14, 20124, Milan, Italy

Roberto Vecchioni at Teatro Augusteo (15 Apr 25) Teatro Augusteo, Piazzetta Duca D'Aosta, 263, 80100, Naples, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Duemila (16 Apr 25) Teatro Duemila, Viale Sicilia, 25, 97100, Ragusa, Italy

Meg at Largo Venue (16 Apr 25) Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

Negrita at Teatro della Concordia (16 Apr 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

Roberto Vecchioni at Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) (17 Apr 25) Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato), Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy

Negrita at Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) (18 Apr 25) Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato), Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy

Roberto Vecchioni at Teatro Carlo Felice (18 Apr 25) Teatro Carlo Felice, Passo Eugenio Montale, 4, 16121, Genoa, Italy

Negrita at Gran Teatro Geox (19 Apr 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Ponchielli (23 Apr 25) Teatro Ponchielli, C.so Vittorio Emanuele II, 52, 26100, Cremona, Italy

Negrita at Palazzetto dello Sport (24 Apr 25) Palazzetto dello Sport, Via Piomarta, 38068, Rovereto, Italy

Roberto Vecchioni at Teatro Ariston (24 Apr 25) Teatro Ariston, 18038, Sanremo, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (26 Apr 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Municipale (28 Apr 25) Teatro Municipale, Via Verdi, 41, 29100, Piacenza, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Bonci (30 Apr 25) Teatro Bonci, Piazza Giudazzi 1, 47521, Cesena, Italy

Negrita at VOX Club (02 May 25) VOX Club, Viale Vittorio Veneto 13, 41015, Nonantola, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Verdi (03 May 25) Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy

Olly at Teatro della Concordia (04 May 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

Olly at Teatro della Concordia (05 May 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

Roberto Vecchioni at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali (05 May 25) Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio Gaber 1, 34126, Trieste, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Galleria (06 May 25) Teatro Galleria, Piazza S. Magno, 20025, Legnano, Italy

Roberto Vecchioni at Teatro Europauditorium (06 May 25) Teatro Europauditorium, Piazza della Costituzione 4, 40100, Bologna, Italy

Olly at Estragon (07 May 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Federico Albanese at Low Four Studio (08 May 25) Low Four Studio, Old Granada Studios, 2 Atherton Street, M3 3GS, Manchester, UK

Fiorella Mannoia at Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali (08 May 25) Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali, Largo Giorgio Gaber 1, 34126, Trieste, Italy

Olly at Estragon (08 May 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Federico Albanese at Pavilion Theatre (09 May 25) Pavilion Theatre, Marine Road, A96 Y959, Dun Laoghaire, Ireland

Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (10 May 25) Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Dell'opera (12 May 25) Teatro Dell'opera, Piazza Beniamino Gigli, 7, 00184, Rome, Italy

Olly at Atlantico (13 May 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

Olly at Atlantico (14 May 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

Olly at Eremo Club (16 May 25) Eremo Club, S.p. Molfetta - Giovinazzo Km799 (prov. Di Bari), 70054, Molfetta, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Europauditorium (17 May 25) Teatro Europauditorium, Piazza della Costituzione 4, 40100, Bologna, Italy

Olly at Eremo Club (17 May 25) Eremo Club, S.p. Molfetta - Giovinazzo Km799 (prov. Di Bari), 70054, Molfetta, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Augusteo (19 May 25) Teatro Augusteo, Piazzetta Duca D'Aosta, 263, 80100, Naples, Italy

Olly at Teatro Cartiere Carrara (19 May 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Olly at Teatro Cartiere Carrara (20 May 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Olly at Gran Teatro Geox (22 May 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Olly at Gran Teatro Geox (23 May 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Ludovico Einaudi at Halle D, Wiener Stadthalle (27 May 25) Halle D, Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark, 1150, Vienna, Austria

Six Organs of Admittance at Raindogs (27 May 25) Raindogs, Savona, Italy

Six Organs of Admittance at Arci Bellezza (28 May 25) Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

Ludovico Einaudi at O2 universum (29 May 25) O2 universum, Českomoravská 2345/17, 19000, Prague, Czech Republic

Six Organs of Admittance at Cinema Perla (29 May 25) Cinema Perla, 38 Via San Donato, 40127, Bologna, Italy

Six Organs of Admittance at T Trane Record Store & Degustazioni Musicali (30 May 25) T Trane Record Store & Degustazioni Musicali, Perugia, Italy

Ludovico Einaudi at Waldbühne Berlin (31 May 25) Waldbühne Berlin, Am Glockenturm, 14053, Berlin, Germany

Baustelle at Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (01 Jun 25) Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, Florence, Italy

Baustelle at Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (02 Jun 25) Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, Florence, Italy

Fiorella Mannoia at Terme di Caracalla (03 Jun 25) Terme di Caracalla, Viale Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy

Fiorella Mannoia at Terme di Caracalla (04 Jun 25) Terme di Caracalla, Viale Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy

Alessandra Amoroso at Terme di Caracalla (11 Jun 25) Terme di Caracalla, Viale Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy

Ludovico Einaudi at Cavea, Auditorium Parco della Musica (12 Jun 25) Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Modà at Stadio San Siro (12 Jun 25) Stadio San Siro, Via Piccolomini, 5, 20151, Milan, Italy

Ludovico Einaudi at Cavea, Auditorium Parco della Musica (13 Jun 25) Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Ludovico Einaudi at Cavea, Auditorium Parco della Musica (14 Jun 25) Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Ludovico Einaudi at Cavea, Auditorium Parco della Musica (15 Jun 25) Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Antonello Venditti at Terme di Caracalla (17 Jun 25) Terme di Caracalla, Viale Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy

Ludovico Einaudi at Cavea, Auditorium Parco della Musica (17 Jun 25) Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Ludovico Einaudi at Cavea, Auditorium Parco della Musica (18 Jun 25) Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Antonello Venditti at Terme di Caracalla (19 Jun 25) Terme di Caracalla, Viale Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy

Ozuna at Parco della Musica di Milano (20 Jun 25) Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate, Italy

Ludovico Einaudi at Paris La Défense Arena (21 Jun 25) Paris La Défense Arena, 9 Jard. de l'Arche, 92000, Nanterre, France

Ozuna at Unipol Arena (21 Jun 25) Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

Gigi D'Alessio at Stadio San Nicola (23 Jun 25) Stadio San Nicola, Strada Torrebella, 70123, Bari, Italy

Ludovico Einaudi at Messe Frankfurt / Festhalle (24 Jun 25) Messe Frankfurt / Festhalle, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt, Germany

Gigi D'Alessio at Circo Massimo (25 Jun 25) Circo Massimo, Via del Circo Massimo, 00186, Rome, Italy

Ludovico Einaudi at ING Arena (25 Jun 25) ING Arena, Place de Belgique, 1, 1020, Brussels, Belgium

Roberto Vecchioni at Anfiteatro Camerini (04 Jul 25) Anfiteatro Camerini, Piazzale Camerini, 35016, Piazzola Sul Brenta, Italy

Ludovico Einaudi at Co-op Live (06 Jul 25) Co-op Live, 1 Sports City Way, M11 3DU, Manchester, UK

Alice Cooper at Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse (08 Jul 25) Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse, Via di Corticella 147, 40128, Bologna, Italy

Ludovico Einaudi at 3Arena (08 Jul 25) 3Arena, East Link Bridge, North Wall Quay, Dublin 1, Dublin, Ireland

Ludovico Einaudi at Castle Club (10 Jul 25) Castle Club, Edinburgh, UK

Ludovico Einaudi and Sam Lee at Edinburgh Castle Esplanade (11 Jul 25) Edinburgh Castle Esplanade, Top of Royal Mile (lawnmarket), EH1 2NG, Edinburgh, UK

Steve Hackett at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (02 Sep 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Steve Hackett at Piazza dei Signori (03 Sep 25) Piazza dei Signori, Piazza dei Signori, 360100, Vicenza, Italy

Steve Hackett at Arena Sferisterio (05 Sep 25) Arena Sferisterio, Piazza Giuseppe Mazzini, 10, 62100, Macerata, Italy

Steve Hackett at Auditorium Parco della Musica - Cavea (06 Sep 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Steve Hackett at Teatro Palapartenope (07 Sep 25) Teatro Palapartenope, Via Barbagallo 115, 80125, Naples, Italy

Steve Hackett at Teatro di Verdura (09 Sep 25) Teatro di Verdura, Viale del Fante 70/B, 90146, Palermo, Italy

Edoardo Bennato at Auditorium Parco della Musica - Cavea (12 Sep 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Francesco De Gregori at Arena (24 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Geolier at Arena (27 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Olly at Stadium (04 Oct 25) Stadium, Lungomare Canepa, 155, 16149, Genoa, Italy

Olly at Unipol Forum (10 Oct 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Olly at Palazzo dello Sport (15 Oct 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Olly at Palapartenope (17 Oct 25) Palapartenope, Via C. Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Carmen Consoli at Teatro Lyrick (18 Oct 25) Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Angeli, 06081, Perugia, Italy

Carmen Consoli at Teatro Colosseo (22 Oct 25) Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy

Carmen Consoli at Teatro Colosseo (23 Oct 25) Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy

Carmen Consoli at Verdi Teatro (24 Oct 25) Verdi Teatro, Piazza Alfredo Oriani, 7, 16154, Genoa, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Dell'opera (27 Oct 25) Teatro Dell'opera, Piazza Beniamino Gigli, 7, 00184, Rome, Italy

Carmen Consoli at Teatro Auditorium Santa Chiara (28 Oct 25) Teatro Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67, 38100, Trento, Italy

Carmen Consoli at Teatro Duse Bologna (29 Oct 25) Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

Carmen Consoli at Teatro Duse Bologna (30 Oct 25) Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

Francesco De Gregori at Teatro Verdi (01 Nov 25) Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, Italy

Carmen Consoli at Teatro Verdi (03 Nov 25) Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy

Carmen Consoli at Teatro Verdi (04 Nov 25) Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy

Carmen Consoli at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (06 Nov 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Carmen Consoli at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (07 Nov 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Carmen Consoli at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (08 Nov 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Francesco De Gregori at Teatro Regio (08 Nov 25) Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy

Carmen Consoli at Teatro Regio (11 Nov 25) Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Carlo Gesualdo (11 Nov 25) Teatro Carlo Gesualdo, Piazza Castello, 83100, Avellino, Italy

Francesco De Gregori at Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) (11 Nov 25) Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato), Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy

Carmen Consoli - Teatri 2025 Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Carmen Consoli at Teatro Nuovo Giovanni da Udine (13 Nov 25) Teatro Nuovo Giovanni da Udine, via Trento, 4, 33100, Udine, Italy

Carmen Consoli at Politeama Garibaldi (16 Nov 25) Politeama Garibaldi, Piazza Ruggero Settimo, 15, 90139, Palermo, Italy

Carmen Consoli at Politeama Garibaldi (17 Nov 25) Politeama Garibaldi, Piazza Ruggero Settimo, 15, 90139, Palermo, Italy

Carmen Consoli at Teatro Metropolitan (19 Nov 25) Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy, 95100, Catania, Italy

Carmen Consoli at Teatro Metropolitan (20 Nov 25) Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy, 95100, Catania, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Politeama Greco (22 Nov 25) Teatro Politeama Greco, viale XXV Luglio, 73100, Lecce, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Politeama Greco (23 Nov 25) Teatro Politeama Greco, viale XXV Luglio, 73100, Lecce, Italy

Carmen Consoli at Teatro Fabbri (27 Nov 25) Teatro Fabbri, Corso Armando Diaz, 47, 47100, Forlì, Italy

Carmen Consoli at Teatro Ventidio Basso (28 Nov 25) Teatro Ventidio Basso, Via Del Teatro 4, 63100, Ascoli Piceno, Italy

Carmen Consoli at Teatro Massimo - Sala 1 (29 Nov 25) Teatro Massimo - Sala 1, Via Caduta del Forte, 15, 65121, Pescara, Italy

Carmen Consoli at Teatro Augusteo (01 Dec 25) Teatro Augusteo, Piazzetta Duca D'Aosta, 263, 80100, Naples, Italy

Carmen Consoli at Teatro Rendano (05 Dec 25) Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Italy

Carmen Consoli at Teatro Team (06 Dec 25) Teatro Team, Piazza Umberto, 35-37, 70126, Bari, Italy

Francesco De Gregori at Palazzo dello Sport (10 Dec 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Giorgia - PALASPORT LIVE 2025 Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy

Carmen Consoli at Teatro Massimo (18 Dec 25) Teatro Massimo, Via E. De Magistris 12, 09123, Cagliari, Italy

Carmen Consoli at Teatro Massimo (19 Dec 25) Teatro Massimo, Via E. De Magistris 12, 09123, Cagliari, Italy

Noemi at Palazzo dello Sport (20 Dec 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Nomadi at Teatro Verdi (27 Dec 25) Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, Italy

Carmen Consoli at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (28 Dec 25) Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Carmen Consoli at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (29 Dec 25) Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Francesco De Gregori at VOX Club (23 Jan 26) VOX Club, Viale Vittorio Veneto 13, 41015, Nonantola, Italy

Francesco De Gregori at Mamamia (27 Jan 26) Mamamia, Via Giambattista Fiorini 23, 60019, Senigallia, Italy

Francesco De Gregori at The Cage Theatre (28 Jan 26) The Cage Theatre, Via Del Vecchio Lazzeretto, 20, 57128, Livorno, Italy

Francesco De Gregori at Atlantico (31 Jan 26) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

Concerti e Festival da non perdere nel 2025

L’anno in corso si prospetta ricco di eventi musicali che sapranno soddisfare ogni appassionato. I concerti e i festival in programma in Italia offrono un mix variegato di artisti locali e internazionali, pronti a regalare performance indimenticabili. Dagli storici festival di musica rock e pop alle nuove tendenze della scena elettronica, ogni appuntamento è pensato per trasportarti in un mondo di emozioni e ritmi coinvolgenti. Non perdere l’occasione di scoprire e vivere in prima persona i migliori eventi musicali dell’anno. Pianifica ora la tua partecipazione e preparati a un’esperienza musicale straordinaria. (La redazione)