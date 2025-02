A Study of Losses è il nuovo album di Beirut

Il 18 aprile 2025 uscirà A Study of Losses, il nuovo album di Beirut, progetto musicale di Zachary Condon. Questo lavoro nasce come colonna sonora per lo spettacolo acrobatico omonimo della compagnia teatrale svedese Kompani Giraff. L’album si ispira liberamente al romanzo Verzeichnis einiger Verluste di Judith Schalansky, che esplora il tema della perdita attraverso la storia di un uomo ossessionato dall’archiviazione di tutto ciò che l’umanità ha dimenticato o smarrito.

Sonorità e influenze

Musicalmente, A Study of Losses segna un ritorno allo stile degli esordi di Beirut, pur includendo nuove sperimentazioni. L’album si compone di undici brani e sette composizioni strumentali, molti dei quali prendono il nome dai mari lunari. Un’influenza dichiarata di Condon è 69 Love Songs dei Magnetic Fields, un disco che ha sempre considerato fondamentale per il proprio percorso artistico. Gli arrangiamenti sono arricchiti dal lavoro della violoncellista Clarice Jensen, che contribuisce con quartetti d’archi e orchestrazioni evocative.

Il caso di Guericke’s Unicorn

Tra i brani spicca Guericke’s Unicorn, ispirato alla curiosa storia del falso fossile di unicorno ritrovato in Germania nel 1663 e composto in realtà con ossa di diversi animali. Condon ha spiegato di essere da sempre affascinato da racconti insoliti e che questa canzone, nata da un esperimento con un sintetizzatore modulare, rappresenta un’eccezione all’interno dell’album. Il brano ha un carattere più giocoso rispetto agli altri e si distingue per il suo tono eccentrico.

Il percorso di Zachary Condon

Dopo cinque anni di pausa forzata a causa di problemi alla gola, Condon torna con un album che segue la scia di Hadsel, pubblicato nel 2023. Se Hadsel era caratterizzato dall’uso di un antico organo da chiesa scoperto durante un inverno artico in Norvegia, A Study of Losses abbraccia una tavolozza sonora più ampia, con una particolare attenzione agli archi e alla tessitura orchestrale.

Registrazione e tour

L’album è stato scritto e registrato tra Berlino e Stokmarknes, in Norvegia, confermando il legame dell’artista con l’Europa del Nord. Oltre a Guericke’s Unicorn, l’album includerà Caspian Tiger, già pubblicato lo scorso novembre. Per celebrare l’uscita del disco, Beirut tornerà dal vivo con il primo tour in sei anni, con date previste a maggio a Utrecht, Bruxelles e Londra, dopo un’anteprima a Berlino in occasione della pubblicazione di Hadsel.

Video e anticipazioni

Il video di Guericke’s Unicorn, realizzato con una performance di acrobati e la tecnica del teatro delle ombre, è già disponibile su YouTube (guarda il video). Anche il brano Caspian Tiger è stato pubblicato in anteprima e può essere ascoltato online (ascolta il brano). (La redazione)