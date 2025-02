Se sei un appassionato di musica live, non puoi fare a meno di consultare questa pagina. Preparati a immergerti in un vortice di emozioni sonore con i numerosi concerti e festival che scuoteranno il panorama musicale italiano. Ogni evento rappresenta un momento unico e irripetibile all’insegna di generi e stili diversi. Che tu sia un amante di rock, pop, jazz o musica elettronica, troverai sicuramente qualcosa che catturerà la tua attenzione. Dunque non esitare e dai subito un’occhiata ai concerti e ai festival in programma in Italia, per non perdere l’opportunità di vivere esperienze musicali live irripetibili, che puoi consultare anche attraverso il calendario di Google.

CONCERTI E FESTIVAL IN ITALIA

Antonello Salis at Spazio Rossellini Sala Concerti (25 Feb 25) Spazio Rossellini Sala Concerti, Via della Vasca Navale 58, 00146, Rome, Italy

Gracie Abrams at Unipol Forum (25 Feb 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Tom Meighan at Largo Venue (25 Feb 25) Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

Inna Cantina Sound at Largo Venue (01 Mar 25) Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

Capo Plaza at Paral·lel 62 (04 Mar 25) Paral·lel 62, Avda. del Paral·el, 62, 08001, Barcelona, Spain

Massimo Ranieri at Teatro Accademia (05 Mar 25) Teatro Accademia, Piazza Cima Giovanni Battista, 5, 31000, Conegliano, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Europauditorium (06 Mar 25) Teatro Europauditorium, Piazza della Costituzione 4, 40100, Bologna, Italy

A Toys Orchestra at Circolo Arci Dude - Habitat Casa Della Cultura (07 Mar 25) Circolo Arci Dude - Habitat Casa Della Cultura, 201 Via Berlinguer, 41019, Soliera, Italy

Capo Plaza at Le Bataclan (07 Mar 25) Le Bataclan, 50 boulevard Voltaire, 75011, Paris, France

Delicatoni at Alcazar Live (07 Mar 25) Alcazar Live, Via Cardinale Merry Del Val, 14, 00153, Rome, Italy

Stefano Bollani at Teatro Civico (07 Mar 25) Teatro Civico, Piazza Mentana, 1, 19121, La Spezia, Italy

Amedeo Minghi at Teatro Verdi (08 Mar 25) Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, Italy

Godspeed You! Black Emperor at OGR (08 Mar 25) OGR, Turin, Italy

Lorenzo Jovanotti - Palajova 2025 Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy

Massimo Ranieri at Palasport (09 Mar 25) Palasport, Via Barletta, 76123, Andria, Italy

Godspeed You! Black Emperor at Estragon (11 Mar 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Drupi at Teatro Italia (15 Mar 25) Teatro Italia, Corso Roma, 144, 73014, Gallipoli, Italy

Franco Ricciardi at Teatro Del Fuoco (15 Mar 25) Teatro Del Fuoco, Vico Cutino 6, 71121, Foggia, Italy

Gabry Ponte at Demodé Club (15 Mar 25) Demodé Club, Via dei Cedri 14, 77026 Modugno, Bari, Italy

Geolier at Palazzo Del Turismo (15 Mar 25) Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Ariston (15 Mar 25) Teatro Ariston, 18038, Sanremo, Italy

Panta at Monk (19 Mar 25) Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy

Bobby Solo at Capitol (20 Mar 25) Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy

Richard Galliano, Paolo Fresu, and Jan Lundgren at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (20 Mar 25) Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy

Stefano Bollani at Teatro Sociale (20 Mar 25) Teatro Sociale, Piazza Vittorio Veneto, 12051, Alba, Italy

Gigliola Cinquetti at Teatro Super (21 Mar 25) Teatro Super, Viale Trento 28, 36078, Valdagno, Italy

Richard Galliano, Paolo Fresu, and Jan Lundgren at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (21 Mar 25) Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy

Whisky Trail at Teatro di Fiesole (21 Mar 25) Teatro di Fiesole, Largo Piero Farulli, 1, 50014, Fiesole, Italy

Geolier at Unipol Forum (22 Mar 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Di Varese (22 Mar 25) Teatro Di Varese, Piazza della Repubblica, 21100, Varese, Italy

Michael Mayo at Alcazar Live (22 Mar 25) Alcazar Live, Via Cardinale Merry Del Val, 14, 00153, Rome, Italy

Richard Galliano, Paolo Fresu, and Jan Lundgren at Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant (22 Mar 25) Blue Note Milano Jazz Club & Restaurant, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy

Stefano Bollani at Teatro del Maggio (22 Mar 25) Teatro del Maggio, Piazza Vittorio Gui 1, 50144, Florence, Italy

Geolier at PalaAlpitour (23 Mar 25) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Geolier at Unipol Arena (25 Mar 25) Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Gaetano Donizetti (25 Mar 25) Teatro Gaetano Donizetti, Piazza Cavour, 15, 24121, Bergamo, Italy

Roberto Cacciapaglia at Auditorium (25 Mar 25) Auditorium, Largo Gustav Mahler, 20136, Settala, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Sociale (26 Mar 25) Teatro Sociale, Via Vincenzo Bellini, 3, 22100, Como, Italy

Sabrina Carpenter at Unipol Forum (26 Mar 25) with Rachel Chinouriri Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Geolier at Palazzo dello Sport (28 Mar 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Pink Floyd Legend at Teatro Europa (28 Mar 25) Teatro Europa, Corso Giovanni XXIII 32, 04011, Aprilia, Italy

Roberto Cacciapaglia at Teatro Ristori (28 Mar 25) Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7, 37122, Verona, Italy

Emma at Cap 10100 (29 Mar 25) Cap 10100, Corso Moncalieri 18, 10100, Turin, Italy

Geolier at Palazzo dello Sport (29 Mar 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Comunale (29 Mar 25) Teatro Comunale, Viale Goffredo Mameli, 07100, Sássari, Italy

Mistero Buffo Mattias Martelli 2025 Teatro di Fiesole, Largo Piero Farulli, 1, 50014, Fiesole, Italy

Geolier at Palazzo dello Sport (30 Mar 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Lirico (30 Mar 25) Teatro Lirico, Via Sant'Alenixedda, 09124, Cagliari, Italy

Paolo Rumiz e Vangelis Merkouris 2025 Teatro di Fiesole, Largo Piero Farulli, 1, 50014, Fiesole, Italy

Roberto Cacciapaglia at Teatro Duse Bologna (31 Mar 25) Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

Roberto Cacciapaglia at Auditorium San Francesco Al Prato (01 Apr 25) Auditorium San Francesco Al Prato, Via San Francesco, 06123, Perugia, Italy

Amedeo Minghi at Volkshaus (05 Apr 25) Volkshaus, Stauffacherstrasse 60, 8004, Zürich, Switzerland

Federico Albanese at Kuppelhalle, Silent Green (09 Apr 25) Kuppelhalle, Silent Green, Gerichtstraße 35, 13347, Berlin, Germany

18K at Alcazar Live (10 Apr 25) Alcazar Live, Via Cardinale Merry Del Val, 14, 00153, Rome, Italy

Kings of Convenience at Auditorium Paganini (11 Apr 25) Auditorium Paganini, Viale Barilla - Parco Ex Eridania, 43100, Parma, Italy

Gianni Maroccolo at Sala Polivalente Don Bosco (12 Apr 25) Sala Polivalente Don Bosco, 71 Corso Mazzini, 36063, Marostica, Italy

Swans at Spazio Teatro 89 (13 Apr 25) Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia, 89, 20153, Milan, Italy

Lorenzo Jovanotti - Palajova 2025 PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Emma at Auditorium Novecento (16 Apr 25) Auditorium Novecento, Via Enrico De Marinis, 4, 80134, Naples, Italy

Emma at Spazio Modu (18 Apr 25) Spazio Modu, 3 Via Pazienza, 06122, Perugia, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Fraschini (18 Apr 25) Teatro Fraschini, Via Strada Nuova, 136, 27100, Pavia, Italy

Me contro Te at Palazzo Del Turismo (19 Apr 25) Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy

Me contro Te at Palazzo Del Turismo (20 Apr 25) Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy

Beatbox at Teatro Olimpico (23 Apr 25) Teatro Olimpico, Piazza Gentile da Fabriano, 17, 00196, Rome, Italy

Silent Bob at SanbàPolis (23 Apr 25) SanbàPolis, Via della Malpensada, 88, 38123, Trento, Italy

Roberto Cacciapaglia at Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi (24 Apr 25) Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi, 30 Via Pietro de Coubertin, 00196, Rome, Italy

Fabio Concato at Teatro Del Fuoco (26 Apr 25) Teatro Del Fuoco, Vico Cutino 6, 71121, Foggia, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Carlo Gesualdo (26 Apr 25) Teatro Carlo Gesualdo, Piazza Castello, 83100, Avellino, Italy

LIVEPLAY - COLDPLAY EXPERIENCE at Teatro Olimpico (28 Apr 25) Teatro Olimpico, Piazza Gentile da Fabriano, 17, 00196, Rome, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Filarmonico (28 Apr 25) Teatro Filarmonico, Via dei Mutilati 4/k, 37122, Verona, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Storchi (29 Apr 25) Teatro Storchi, Largo Garibaldi, 15, 41100, Modena, Italy

Musicanti - Il musical con le canzoni di Pino Daniele at Teatro Olimpico (29 Apr 25) Teatro Olimpico, Piazza Gentile da Fabriano, 17, 00196, Rome, Italy

Geolier at Uber Eats Music Hall (30 Apr 25) Uber Eats Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243, Berlin, Germany

Tyler, The Creator at Unipol Forum (30 Apr 25) with Lil Yachty and Paris Texas Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Emma at Giardini Luzzati (02 May 25) Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, 16123, Genoa, Italy

Geolier at myticket Jahrhunderthalle (02 May 25) myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt, Germany

Phace at Smart Lab (03 May 25) Smart Lab, viale Trento 47/49, 38068, Rovereto, Italy

Pink Floyd Legend at Teatro Olimpico (07 May 25) Teatro Olimpico, Piazza Gentile da Fabriano, 17, 00196, Rome, Italy

Ride at Alcatraz (07 May 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Jovanotti at Unipol Forum (08 May 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Jovanotti at Unipol Forum (09 May 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Abba Dream at Teatro Europa (10 May 25) Teatro Europa, Corso Giovanni XXIII 32, 04011, Aprilia, Italy

Rita Pavone at Teatro Colosseo (11 May 25) Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy

Lorenzo Jovanotti - Palajova 2025 Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Jovanotti at Unipol Forum (13 May 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Loredana Berte at Palasavelli (15 May 25) Palasavelli, via Santa Vittoria 5, 63017, Porto San Giórgio, Italy

Jovanotti at Arena (21 May 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Lorenzo Jovanotti - Palajova 2025 Arena di Verona, Piazza Bra 28, 37121, Verona, Italy

Jovanotti at Arena (22 May 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

The Jesus Lizard at Monk (01 Jun 25) Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy

Dua Lipa at Ippodromo SNAI La Maura (07 Jun 25) Ippodromo SNAI La Maura, Via Ippodromo, 20151, Milan, Italy

Morad at Auditorium Parco della Musica - Cavea (10 Jun 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Tinariwen at Ferrara Sotto Le Stelle Festival (11 Jun 25) Ferrara Sotto Le Stelle Festival, Piazza Castello, 44100, Ferrara, Italy

Korn at Ippodromo del Visarno (13 Jun 25) Ippodromo del Visarno, Viale del Visarno 14, 50144, Florence, Italy

Nino D'Angelo - I miei meravigliosi anni '80 Estate 2025 Teatro di Verdura, Viale del Fante 70/B, 90146, Palermo, Italy

Nino D'Angelo - I miei meravigliosi anni '80 Estate 2025 Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy

Tananai at Rock in Roma (19 Jun 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

La Prima Estate 2025 Parco Bussoladomani, Viale J. F. Kennedy, 55041, Lido di Camaiore, Italy

Zucchero at Stadio San Nicola (21 Jun 25) Stadio San Nicola, Strada Torrebella, 70123, Bari, Italy

Finley at Rock in Roma (24 Jun 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

Cat Power at Teatro Alighieri (26 Jun 25) Teatro Alighieri, Via Angelo Mariani, 2, 48100, Ravenna, Italy

Gabry Ponte at San Siro (28 Jun 25) San Siro, Piazzale Angelo Moratti, 20151, Milan, Italy

Nino D'Angelo - I miei meravigliosi anni '80 Estate 2025 Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29, 29121, Piacenza, Italy

Achille Lauro at Circo Massimo (01 Jul 25) Circo Massimo, Via del Circo Massimo, 00186, Rome, Italy

De La Soul at Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse (01 Jul 25) Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse, Via di Corticella 147, 40128, Bologna, Italy

De La Soul at Parco della Musica di Milano (02 Jul 25) Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate, Italy

Comfort Festival 2025 Parco di Villa Casati Stampa, Piazza Soncino, 20092, Cinisello Balsamo, Italy

Capo Plaza at Sequoie Music Park (05 Jul 25) Sequoie Music Park, Via di Corticella 147, 40128, Bologna, Italy

Elio e le Storie Tese at Parco Ragazzi del '99 (05 Jul 25) Parco Ragazzi del '99, Bassano Del Grappa, Italy

Fabri Fibra at Circo Massimo (07 Jul 25) Circo Massimo, Via del Circo Massimo, 00186, Rome, Italy

Baby Gang at Rock in Roma (09 Jul 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

Francesco Gabbani at Piazza Duomo (09 Jul 25) Piazza Duomo, Piazza Duomo, 51100, Pistoia, Italy

Fabri Fibra at Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse (10 Jul 25) Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse, Via di Corticella 147, 40128, Bologna, Italy

Afterhours at Parco il Prato (12 Jul 25) Parco il Prato, Arezzo, Italy

Capo Plaza at Piazza Della Liberta' (12 Jul 25) Piazza Della Liberta', P.za della Liberta', 84121, Salerno, Italy

José González at Teatro Romano Fiesole (12 Jul 25) Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

Nayt Live 2025 Piazza Castello, Piazza Castello, 36063, Marostica, Italy

Roberto Vecchioni at Villa Erba Ex Galoppatoio (13 Jul 25) Villa Erba Ex Galoppatoio, Via Regina, 19, 22012, Cernobbio, Italy

Fabri Fibra at Parco Certosa Reale (14 Jul 25) Parco Certosa Reale, Corso Pastrengo, 51, 100193, Turin, Italy

Baby Gang at Piazzola Live Festival - Anfiteatro Camerini (15 Jul 25) Piazzola Live Festival - Anfiteatro Camerini, Piazzale Camerini, 35016, Piazzola Sul Brenta, Italy

Davide Van De Sfroos at Palazzo Farnese (15 Jul 25) Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29, 29121, Piacenza, Italy

Nayt at Arena Del Mare - Area Porto Antico (15 Jul 25) Arena Del Mare - Area Porto Antico, Calata Gadda, 16128, Genoa, Italy

Roberto Vecchioni at Piazza Alfieri (15 Jul 25) Piazza Alfieri, Piazza Alfieri, 14100, Asti, Italy

The Black Keys at Villa Ca' Cornaro (15 Jul 25) Villa Ca' Cornaro, Via Ca' Cornaro, 36060, Romano D'Ezzelino, Italy

Baby Gang at Arena Campo Marte (16 Jul 25) Arena Campo Marte, Via Milazzo, 2, 25128, Brescia, Italy

Nino D'Angelo - I miei meravigliosi anni '80 Estate 2025 Area Eventi Nuovo Romagnoli, Contrada selvapiana snc, 86100, Campobasso, Italy

Nino D'Angelo - I miei meravigliosi anni '80 Estate 2025 Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, 00196, Rome, Italy

Nino D'angelo at Auditorium Parco della Musica - Cavea (23 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Fabri Fibra at Castello Scaligero (25 Jul 25) Castello Scaligero, Piazza Giovanni XXIII, 37100, Villafranca di Verona, Italy

Capo Plaza at Villa Bellini (26 Jul 25) Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy

Davide Van De Sfroos at Villa Erba Cernobbio (26 Jul 25) Villa Erba Cernobbio, 22012, Como, Italy

Davide Van De Sfroos at Villa Erba Ex Galoppatoio (26 Jul 25) Villa Erba Ex Galoppatoio, Via Regina, 19, 22012, Cernobbio, Italy

Fabri Fibra at Castello Carrarese (26 Jul 25) Castello Carrarese, Piazza Castello 1, 35141, Padua, Italy

Geolier at Ippodromo di Agnano (26 Jul 25) Ippodromo di Agnano, Via Raffaele Ruggiero, 1,, 80125, Naples, Italy

Jovanotti at Lago Superiore di Fusine (26 Jul 25) Lago Superiore di Fusine, Localita' Fusine in Valromana, 33018, Tarvisio, Italy

Massimo Ranieri at Piazza Della Liberta' (26 Jul 25) Piazza Della Liberta', P.za della Liberta', 84121, Salerno, Italy

Nino D'angelo at Fossato del Castello (26 Jul 25) Fossato del Castello, Piazza Castello, 70051, Barletta, Italy

Paolo Fresu at Casa Del Jazz - Parco (27 Jul 25) with Richard Galliano Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Stewart Copeland at Auditorium Parco della Musica - Cavea (27 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Fabri Fibra at Festival di Majano (29 Jul 25) Festival di Majano, Piazza Italia, 33030, Udine, Italy

Noisy Naples Fest 2025 Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy

SZA and Kendrick Lamar at Stadio Olimpico (02 Aug 25) Stadio Olimpico, Viale dello Stadio Olimpico 1, 00194, Rome, Italy

Papa Roach at Circolo Magnolia (Estivo) (03 Aug 25) Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20090, Segrate, Italy

Tananai at Cave del Duca (05 Aug 25) Cave del Duca, Via delle Cave del Duca di Torrevecchia, 73100, Lecce, Italy

BLACKPINK at Ippodromo SNAI La Maura (06 Aug 25) Ippodromo SNAI La Maura, Via Ippodromo, 20151, Milan, Italy

Alessandra Amoroso at Cave del Duca (07 Aug 25) Cave del Duca, Via delle Cave del Duca di Torrevecchia, 73100, Lecce, Italy

Baby Gang at Villa Bellini (08 Aug 25) Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy

Massimo Ranieri at Arena della Regina (08 Aug 25) Arena della Regina, Piazzale della Repubblica, 1 (Provincia di Rimini), 47841, Cattolica, Italy

Massimo Ranieri at Porto Di Giulianova (09 Aug 25) Porto Di Giulianova, Lungomare Spalato, 64021, Giulianova, Italy

Fabri Fibra at Porto Turistico (10 Aug 25) Porto Turistico, Lungomare Papa Giovanni Xxiii, 65126, Pescara, Italy

Massimo Ranieri at Arena Del Mare (11 Aug 25) Arena Del Mare, Via Principe di Piemonte, 04016, Sabaudia, Italy

Nino D'angelo at Forum Eventi (11 Aug 25) Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio Salentino, Italy

Mogwai at Masseria Ferragnano (12 Aug 25) Masseria Ferragnano, Via Cisternino 282, 70010, Locorotondo, Italy

World Music Festival 2025 Giardini di Castel Trauttmansdorff, Via San Valentino, 51, 39012, Merano, Italy

Francesco Gabbani at Villa Bertelli - Forte Dei Marmi (16 Aug 25) Villa Bertelli - Forte Dei Marmi, 55042, Forte dei Marmi, Italy

Nino D'angelo at Cava Dell'erba (19 Aug 25) Cava Dell'erba, Strada Provinciale 37 - km 4, 71011, Apricena, Italy

Fabri Fibra at Villa Bellini (21 Aug 25) Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy

Capo Plaza at Villa Ca' Cornaro (22 Aug 25) Villa Ca' Cornaro, Via Ca' Cornaro, 36060, Romano D'Ezzelino, Italy

Nino D'Angelo - I miei meravigliosi anni '80 Estate 2025 Porto Turistico, Lungomare Papa Giovanni Xxiii, 65126, Pescara, Italy

Massimo Ranieri at Arena Sferisterio (23 Aug 25) Arena Sferisterio, Piazza Giuseppe Mazzini, 10, 62100, Macerata, Italy

AMA Music Festival 2025 Villa Cornaro, Via Cà Cornaro, 10, 36060, Romano D'Ezzelino, Italy

Fabri Fibra at Arena della Regina (29 Aug 25) Arena della Regina, Piazzale della Repubblica, 1 (Provincia di Rimini), 47841, Cattolica, Italy

Massimo Ranieri at Esedra di Palazzo Te (29 Aug 25) Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy

Stereophonics at Auditorium Parco della Musica - Cavea (29 Aug 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Massimo Ranieri at Piazza dei Signori (02 Sep 25) Piazza dei Signori, Piazza dei Signori, 360100, Vicenza, Italy

Beat 2025 Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli, Italy

Sigur Rós at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (09 Sep 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Sigur Rós at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (10 Sep 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Capo Plaza at Carroponte (12 Sep 25) Carroponte, Via Granelli, 20099, Sesto San Giovanni, Italy

Clap Your Hands Say Yeah at TPO (12 Sep 25) TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy

Sigur Rós at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (12 Sep 25) Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Sigur Rós at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (13 Sep 25) Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Antonello Venditti at Arena (18 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

The Magnetic Fields at Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi (26 Sep 25) Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi, 30 Via Pietro de Coubertin, 00196, Rome, Italy

The Magnetic Fields at Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi (27 Sep 25) Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi, 30 Via Pietro de Coubertin, 00196, Rome, Italy

Fabri Fibra at Unipol Forum (30 Sep 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

A Head Full Of Coldplay at Rome, Italy (01 Oct 25) Rome, Italy, Rome, Italy

Hooverphonic at Magazzini Generali (02 Oct 25) Magazzini Generali, Via Pietrasanta 14, 20124, Milan, Italy

Francesca Michielin at Arena di Verona (04 Oct 25) Arena di Verona, Piazza Bra 28, 37121, Verona, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (10 Oct 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

God Is an Astronaut at Santeria Toscana 31 (15 Oct 25) with Jo Quail Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

Rkomi live 2025 Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Rkomi at Palazzo dello Sport (25 Oct 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Simply Red at Kioene Arena (07 Nov 25) Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy

Elisa at PalaUnical (08 Nov 25) PalaUnical, Via Melchiorre Gioia 3, 46100, Mantova, Italy

Simply Red at Unipol Forum (08 Nov 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Simply Red at Nelson Mandela Forum (09 Nov 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Elisa at Unipol Forum (10 Nov 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Massimo Ranieri at Politeama Genovese (11 Nov 25) Politeama Genovese, Via Nicolò Bacigalupo, 2, 16122, Genoa, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Verdi (15 Nov 25) Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, Italy

Elisa at Palaflorio (17 Nov 25) Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

Elisa at PalaSele (18 Nov 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Municipale (22 Nov 25) Teatro Municipale, Via Verdi, 41, 29100, Piacenza, Italy

Massimo Ranieri at Teatro Cartiere Carrara (24 Nov 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Giorgia at Palazzo Del Turismo (25 Nov 25) Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy

Nomadi at Teatro dal Verme (17 Jan 26) Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan, Italy

Concerti e Festival da non perdere nel 2025

L’anno in corso si prospetta ricco di eventi musicali che sapranno soddisfare ogni appassionato. I concerti e i festival in programma in Italia offrono un mix variegato di artisti locali e internazionali, pronti a regalare performance indimenticabili. Dagli storici festival di musica rock e pop alle nuove tendenze della scena elettronica, ogni appuntamento è pensato per trasportarti in un mondo di emozioni e ritmi coinvolgenti. Non perdere l’occasione di scoprire e vivere in prima persona i migliori eventi musicali dell’anno. Pianifica ora la tua partecipazione e preparati a un’esperienza musicale straordinaria. (La redazione)