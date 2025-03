Calcio UEFA Champions League: risultati, classifica e marcatori aggiornati a oggi

La UEFA Champions League 2024-2025, il più prestigioso torneo calcistico per club organizzato dall’UEFA, arriva alla 70ª edizione con una nuova formula. Un’edizione che promette spettacolo e intensità senza precedenti. Il torneo ha preso il via il 9 luglio 2024 e culminerà con la finalissima il 31 maggio 2025 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, uno degli stadi più iconici d’Europa.

Il nuovo formato a 36 squadre

Questa edizione introduce un nuovo formato a girone unico con 36 squadre, una novità regolamentare varata dall’UEFA. Ogni squadra affronterà otto avversarie diverse: quattro partite in casa e quattro in trasferta. Questo cambiamento aumenta la competitività e garantisce un maggior numero di sfide tra i top club europei già nella fase iniziale. Con questa innovazione, la Champions League 2024-2025 inaugura una nuova era nel calcio europeo, puntando a offrire partite emozionanti e una competizione ancora più avvincente.

Risultati UEFA Champions League 2024-2025

Classifica

Marcatori

Le dirette live streaming di calcio

Per seguire le dirette streaming del campionato UEFA Champions League 2024-2025, puoi affidarti alle piattaforme ufficiali dei broadcaster autorizzati. Controlla i servizi di streaming nella tua regione che detengono i diritti, come piattaforme televisive o online specifiche per il calcio.

Le notizie di Google News sulla Champions League

Premiazioni e opportunità per i vincitori

I vincitori dell’edizione 2024-2025 non solo conquisteranno il trofeo più ambito, ma otterranno anche:

Accesso alla Supercoppa UEFA 2025 , per sfidare i vincitori della UEFA Europa League.

, per sfidare i vincitori della UEFA Europa League. La possibilità di competere nella Coppa Intercontinentale FIFA 2025 , un torneo dal grande prestigio.

, un torneo dal grande prestigio. Un posto nella Coppa del mondo per club FIFA 2029, confermando l’importanza strategica di questa competizione.

Il Real Madrid e il titolo in palio

Il Real Madrid, campione in carica, difenderà il titolo dopo aver trionfato nell’edizione 2023-2024. Con la loro straordinaria tradizione e il record di vittorie, i Blancos partono tra i favoriti anche per questa stagione. (La redazione)