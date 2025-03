Calcio UEFA Champions League: risultati, classifica e marcatori aggiornati a oggi

La UEFA Champions League, conosciuta anche come UCL, è la più prestigiosa competizione calcistica per club in Europa. Nata nel 1955 con il nome di Coppa dei Campioni, ha subito una trasformazione nel 1992, assumendo la denominazione attuale e modificando il formato di gioco per includere più squadre.

L’evoluzione del torneo

Inizialmente riservata solo ai vincitori dei campionati nazionali, la competizione ha ampliato i criteri di partecipazione negli anni ’90, permettendo l’accesso anche alle seconde, terze e quarte classificate di alcuni paesi. Dal 1991 è stata introdotta la fase a gironi, aumentando ulteriormente il numero di squadre partecipanti.

Il formato attuale

La Champions League inizia a giugno con tre turni preliminari di qualificazione e un turno di spareggi. Le sei squadre che superano questa fase si uniscono alle ventisei già qualificate per formare un totale di trentasei squadre. Queste disputano una fase a classifica unica con incontri di andata e ritorno. Le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto giocano un playoff per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. La competizione si conclude con la finale a gara unica tra maggio e giugno.

I club finora più titolati

Il Real Madrid domina l’albo d’oro con 15 trofei, seguito dal Milan con 7 titoli. Altri club plurivincitori sono Liverpool e Bayern Monaco (6 titoli), Barcellona (5), Ajax (4), Inter e Manchester United (3), Benfica, Nottingham Forest, Porto, Juventus e Chelsea (2).

Curiosità e statistiche

Solo due squadre hanno vinto la coppa giocando la finale nel proprio stadio: il Real Madrid nel 1957 e l’Inter nel 1965. Al contrario, Roma e Bayern Monaco hanno perso la finale in casa ai rigori, rispettivamente nel 1984 e nel 2012. Milano e Manchester vantano entrambe due squadre vincitrici del torneo. Tra i giocatori più titolati figurano Francisco Gento, Nacho, Daniel Carvajal, Luka Modrić e Toni Kroos, con sei trofei ciascuno.

La nuova formula dal 2024-2025

A partire dall’edizione 2024-2025, la Champions League adotterà un nuovo formato senza fase a gironi. Verrà introdotto un girone unico con 36 squadre, in cui ogni squadra affronterà 8 avversarie stabilite per sorteggio. Le prime 8 si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9º al 24º posto disputeranno un turno di spareggi per accedere alla fase a eliminazione diretta. Le ultime 12 squadre saranno eliminate e non retrocederanno più in Europa League.

Le dirette live streaming di calcio

Per seguire le dirette streaming del campionato UEFA Champions League 2024-2025, puoi affidarti alle piattaforme ufficiali dei broadcaster autorizzati. Controlla i servizi di streaming nella tua regione che detengono i diritti, come piattaforme televisive o online specifiche per il calcio.

Conclusione

La UEFA Champions League continua a essere il torneo per club più prestigioso al mondo, con una storia ricca di emozioni, cambiamenti e successi. Il nuovo formato dal 2024 mira a rendere la competizione ancora più avvincente, aumentando la competitività tra le migliori squadre europee. (La redazione)