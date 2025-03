Il ritorno di Bon Iver con il nuovo album del 2025 “Sable, Fable”

Justin Vernon, la mente dietro i Bon Iver, torna con un nuovo album dal titolo Sable, Fable, la cui è uscita l’11 aprile 2025 per Jagjaguwar. Si tratta di un album che arriva dopo un lungo periodo di silenzio, promette di portare i fan in un viaggio sonoro caratterizzato da toni radiosi e lussureggianti, come una storia d’amore pop che emerge da un passato carico di riflessioni.

Un concept album

Il nuovo album si sviluppa su due sezioni: l’EP Sable e la parte centrale Fable. Il primo, uscito a ottobre 2024, comprende tre brani inediti e funge da introduzione al tema centrale dell’album: una riflessione profonda sul dolore e la solitudine, affrontati con un tono di resa, ma anche di crescita. Con Flable, invece, Vernon e la sua band si rivolgono al futuro, esplorando le possibilità di un nuovo inizio, di un amore che abbatte la tristezza e regala speranza, luce e nuove prospettive. La tristezza che permeava Sable si trasforma in un’esplosione di gioia e rinnovata vitalità. Il progetto musicale racconta come una persona possa trasformarsi in due, e come l’oscurità possa essere sostituita da un’inaspettata bellezza.

Un nuovo sound, una nuova visione

Se i precedenti album dei Bon Iver, come i,i e 22, A Million, erano caratterizzati da una sonorità densa e avvolgente, con un uso complesso di strati sonori e voci filtrate, Sable, Fable presenta un cambiamento significativo. Qui, la voce di Justin Vernon emerge in modo più diretto, mettendo a nudo la sua vulnerabilità, lontano da filtri sonori densi. Con un suono più limpido e fluido, l’album riflette una ricerca di verità, quasi come se ogni traccia fosse una lezione di vita, proprio come una favola che insegna qualcosa di importante attraverso le sue parole e melodie.

La collaborazione con Jim-E Stack e Danielle Haim

Prodotto dallo stesso Vernon insieme a Jim-E Stack, Sable, Fable è stato registrato presso gli April Base nel Wisconsin, lo studio di Vernon. La genesi concettuale dell’album risale al 22 febbraio 2022, quando Stack arrivò agli April Base insieme a Danielle Haim. Durante una permanenza forzata nello studio a causa di un blocco nella neve, si sviluppò una connessione artistica tra le voci di Vernon e Haim, che si concretizzò nel brano If Only I Could Wait, un duetto emotivo in cui emerge il tema della fragilità umana, della difficoltà di essere la migliore versione di sé in un nuovo amore.

Il singolo e video per San Valentino

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, i Bon Iver condivideranno il primo singolo dell’album, Everything Is Peaceful Love, accompagnato da un video diretto dal cineasta John Wilson. Questo primo assaggio del nuovo lavoro segna l’inizio di una nuova fase per il gruppo, in cui l’amore, la pace e la serenità sono protagonisti di un cambiamento sonoro e tematico. Il video, che promette di essere visivamente coinvolgente, rifletterà la stessa luminosità che contraddistingue il nuovo sound dei Bon Iver.

Un viaggio di riflessione e crescita

Con Sable, Fable, i Bon Iver sembrano voler raccontare non solo una storia d’amore, ma anche un cammino di crescita interiore. Se Sable era una riflessione sul dolore e sulla solitudine, Fable guarda al futuro, alla speranza e alla bellezza che emerge anche nei momenti più oscuri. In un’epoca in cui le relazioni e i legami umani sono sempre più fragili, questo album diventa un inno al valore della pazienza e dell’impegno reciproco nelle relazioni. Come una favola che si svela piano piano, Sable, Fable è il risultato di un lungo processo di introspezione e trasformazione.

Un album che concluderà un ciclo

Questa nuova uscita dei Bon Iver segna anche la fine di un ciclo che ha attraversato le stagioni e ha raccontato diverse fasi dell’esperienza umana. Con il nuovo album, Vernon e i suoi compagni di viaggio propongono un finale, ma anche un nuovo inizio. Il progetto si concluderà ufficialmente durante una conversazione con Krista Tippett per il podcast The On Being Project il 21 febbraio 2025, un evento che chiuderà l’annuale On Air Fest di Brooklyn, New York. (La redazione)