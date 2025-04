Willie Nelson: il cantautore e attivista americano torna con un nuovo album

Il leggendario cantautore e attivista americano Willie Nelson, ultranovantenne e instancabile innovatore della musica country, torna a collaborare con un vecchio amico e collega: Rodney Crowell. Le carriere di entrambi si sono intrecciate per decenni, fin dagli anni ’60, quando Crowell scoprì Nelson alla radio e lo vide esibirsi a Houston. Ora, questo sodalizio artistico si rinnova con un album che celebra il talento e la storia musicale di entrambi.

“Oh What A Beautiful World”: il nuovo progetto

Il 25 aprile 2025, alla vigilia del suo 92° compleanno, Willie Nelson pubblicherà Oh What A Beautiful World sotto l’etichetta Legacy Recordings, divisione catalogo di Sony Music Entertainment. L’album sarà disponibile in formato digitale, CD e LP in vinile nero, mentre una versione esclusiva in vinile bianco sarà acquistabile solo nello store ufficiale di Nelson.

Con questo nuovo lavoro, Nelson rende omaggio a Rodney Crowell reinterpretando 12 brani classici composti nell’arco di 50 anni. La scelta di dedicare interi album al repertorio di un singolo autore è una tradizione che Nelson ha portato avanti nel corso della sua carriera e che continua con questo tributo all’amico e collega.

Un singolo che anticipa l’album

Da oggi, mercoledì 12 marzo, è disponibile in digitale il primo singolo dell’album, nonché title track: Oh What A Beautiful World. La canzone, originariamente presente nell’album Tarpaper Sky di Crowell del 2014, acquisisce un nuovo significato nella versione interpretata a due voci da Nelson e Crowell. Il brano evoca la dolce malinconia del tempo che scorre e celebra la bellezza della vita in ogni suo attimo.

La tracklist dell’album

L’album include brani che attraversano interi decenni di musica country e outlaw, con pezzi storici come Banks Of The Old Bandera (1976) e Shame On The Moon (1981), fino a canzoni più recenti degli anni 2000. Ecco la tracklist completa:

What Kind Of Love Banks Of The Old Bandera The Fly Boy & The Kid Forty Miles From Nowhere I Wouldn’t Be Me Without You Making Memories Of Us Oh What A Beautiful World (feat. Rodney Crowell) Open Season On My Heart Shame On The Moon She’s Back In Town Still Learning To Fly Stuff That Works

La squadra musicale dietro al progetto

L’album è prodotto dal fidato collaboratore di Nelson, Buddy Cannon, e vanta la partecipazione di una band di musicisti di altissimo livello. Tra questi, Bobby Terry alla chitarra acustica e steel guitar, James Mitchell alla chitarra elettrica, Jim “Moose” Brown alle tastiere, Mickey Raphael all’armonica, Fred Eltringham alla batteria e Glenn Worf al basso e contrabbasso. I cori sono affidati a Wyatt Beard, Buddy Cannon e Melonie Cannon.

Un’annata ricca di eventi per Willie Nelson

L’annuncio dell’album coincide con la decima edizione della Luck Reunion, il festival annuale organizzato da Nelson presso il suo Luck Ranch durante il celebre SXSW. Quest’anno, l’evento ospiterà artisti di spicco come Charley Crockett, Steve Earle, Taj Mahal e Lukas Nelson.

Ma le celebrazioni non finiscono qui: Willie Nelson & Family torneranno in tour per il 10° anniversario dell’Outlaw Music Festival, che vedrà esibirsi artisti del calibro di Bob Dylan. Infine, il cantautore ha annunciato il suo tradizionale concerto del 4 luglio ad Austin, con ospiti speciali come The Avett Brothers, The Mavericks, Asleep At The Wheel e Tami Neilson.

Un’icona senza tempo

Con Oh What A Beautiful World, Willie Nelson dimostra ancora una volta la sua inesauribile passione per la musica e la sua capacità di reinterpretare grandi classici con un tocco unico. Un disco che celebra non solo l’amicizia e la collaborazione artistica, ma anche la bellezza della musica che attraversa le generazioni. (La redazione)