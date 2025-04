The Bug Club: un album e un tour nel 2025

Il gruppo gallese The Bug Club ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Very Human Features, prevista per venerdì 13 giugno 2025 sotto l’etichetta Sub Pop. Il disco includerà i singoli già noti “How to Be a Confidant”, “Appropriate Emotions” e il brano “Jealous Boy”, presentato come traccia principale al momento dell’annuncio.

La produzione e il missaggio dell’album sono stati curati da Tom Rees presso i Rat Trap Studios di Cardiff, mentre il mastering è stato affidato a Mikey Young.

Il tour europeo del 2025 e le date italiane

Per promuovere Very Human Features, The Bug Club sarà impegnato in un tour nel corso del 2025, durante il quale proporrà brani dal nuovo disco insieme a canzoni tratte dal precedente lavoro del 2024, On The Intricate Inner Workings Of The System. In scaletta saranno inclusi anche tracce appartenenti alle fasi iniziali della loro carriera.

Tra le tappe europee annunciate, la band si esibirà in Italia con due concerti:

Venerdì 9 maggio 2025 a Milano, presso Arci Bellezza

Sabato 10 maggio 2025 a Ravenna, al Bronson

The Bug Club: chi sono

The Bug Club sono un duo originario di Caldicot (South Wales) formato da Sam Willmett (voce e chitarra) e Tilly Harris (voce e basso). Attivi dal 2016, la band si distingue per una produzione musicale estremamente intensa dal 2021, con numerose pubblicazioni e oltre 200 concerti l’anno. Il loro stile fonde garage rock, punk e ironia, con testi surreali e riff energici. Apprezzati per la loro originalità e presenza scenica, si sono affermati nel panorama indie grazie anche al supporto di BBC 6 Music. Tra le loro iniziative più curiose si contano progetti alternativi e uscite accompagnate da elementi multimediali, come fumetti e jingle. Il disco del 2024, On The Intricate Inner Workings Of The System, pubblicato da Sub Pop, è un esempio della loro capacità di mescolare adrenalina, umorismo tagliente e riferimenti alla cultura pop.

L’album del 2025

Con l’uscita imminente di Very Human Features e un tour che li porterà in diverse città europee, The Bug Club conferma la propria presenza attiva e creativa nel panorama musicale contemporaneo. L’approccio prolifico e l’identità sonora distintiva li rendono una delle realtà più dinamiche e originali della scena indie internazionale. (La redazione)