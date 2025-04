Valerie June: un viaggio musicale tra radici e visioni

Valerie June è una cantautrice originaria del Tennessee, nota per il suo stile unico che fonde blues elettrico, ritmi africani e atmosfere sognanti. Fin dagli esordi, ha saputo distinguersi per un sound delicato e profondamente espressivo, che unisce elementi tradizionali e sperimentazione.

Il riconoscimento della critica

I suoi album Pushin’ Against A Stone (2013) e The Order of Time (2017) hanno ricevuto ampi consensi dalla critica e sono stati inseriti in numerose classifiche di fine anno. Questi lavori hanno consolidato la sua reputazione come artista originale e sensibile.

Il presente: un nuovo capitolo

Il suo album del 2021 The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers è stato pubblicato da Fantasy Records. La sua musica continua a evolversi con Owls, Omens, and Oracles, uscito l’11 aprile 2025 e prodotto da M. Ward. Il disco include la partecipazione vocale dei Blind Boys of Alabama e un estratto dal libro di Valerie, Maps for the Modern World.

Un ritorno consapevole

Il nuovo lavoro rappresenta un momento di ritorno alle origini indie dell’artista, pur mantenendo una visione sonora più matura e rifinita. Il tono è gioioso e spirituale, con un messaggio che punta a ispirare, guarire e unire attraverso emozioni condivise. (La redazione)