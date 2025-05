Benefits con Constant Noise: rabbia, politica, synth e spoken word nel nuovo album

Il duo britannico Benefits, formato dal cantante Kingsley Hall e dal musicista Robbie Major, ha pubblicato il secondo album in studio dal titolo Constant Noise. L’album, uscito il 21 marzo 2025 per Invada Records, è disponibile in diversi formati: vinile, CD, cassetta e download digitale.

Contesto e produzione

Constant Noise segue il debutto del 2023, Nails, e si compone di quattordici brani della durata compresa tra uno e sei minuti. L’album è stato prodotto e mixato da James Welsh e James Adrian Brown. Si tratta di un lavoro discografico in cui rabbia e frustrazione vengono incanalate in una miscela sonora che include synth, disco e riflessioni su vita, morte e politica.

Le collaborazioni con Pete Doherty e Zera Tønin

Il primo singolo estratto, Land of the Tyrants, con la partecipazione della cantante Zera Tønin, è uscito il 17 settembre 2024. A seguire, il 13 novembre 2024, è stato pubblicato Relentless, con la collaborazione di Pete Doherty dei Libertines. Il terzo singolo, Missiles, è stato rilasciato il 24 dicembre 2024.

Accoglienza della critica

L’album ha ricevuto un’accoglienza molto positiva da parte della critica musicale. Beats Per Minute gli ha assegnato l’81%, mentre Clash Magazine lo ha valutato con un otto su dieci, definendolo “una diatriba sommessa ma persistente contro la disinformazione e la guerra”. The Quietus ha sottolineato il contrasto con Nails, elogiando l’uso di luci e ombre per affrontare il trauma collettivo.

The Skinny ha dato al disco quattro stelle su cinque, lodandone la varietà stilistica tra EDM, techno e paesaggi sonori apocalittici. The Line of Best Fit ha assegnato un punteggio di nove su dieci, evidenziando l’equilibrio tra furia e raffinatezza. Secondo NME, si tratta del miglior lavoro del duo fino a oggi, mentre DIY Magazine (4,5 stelle) ha apprezzato l’ampiezza musicale e lirica dell’opera.

Composizione musicale

Ogni brano esplora stili e tematiche diverse. Land of the Tyrants è un pezzo elettronico critico verso l’apatia e i funzionari pubblici, paragonato a Star Guitar dei Chemical Brothers. The Victory Lap propone sonorità da club e riflette sulla mentalità collettiva. Terror Forever incorpora elementi jazz, mentre Blame richiama lo stile di Leftfield e Underworld. Missiles affronta la guerra a Gaza con uno spoken word, e Lies and Fear unisce lo-fi, blast beat e richiami musicali all’album Nails. (La redazione)