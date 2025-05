Il ritorno di Simona Norato, tra inquietudine e consapevolezza

Simona Norato torna con un progetto ricco di significati e profondità: From the air (Nessun pilota), singolo che anticipa il suo nuovo album in uscita il 3 giugno 2025. Si tratta della prima versione italiana di un celebre brano tratto da Big Science, reinterpretato con il consenso dell’autrice originale, Laurie Anderson.

Con From the air (Nessun pilota) la cantautrice e musicista siciliana affronta la materia con sensibilità e audacia, collocandosi con decisione nel territorio dell’avantgarde, tra sperimentazione sonora ed elettronica pensata come veicolo espressivo.

Una discesa senza pilota

Il brano è un manifesto poetico di inquietudine e consapevolezza. La voce narrante si ritrova all’interno di un countdown, lanciata verso un destino inevitabile. L’assenza di un pilota diventa metafora di una condizione collettiva: l’essere travolti dagli eventi, ma non necessariamente soli. La tensione tra il rispetto di regole autoimposte e la loro inevitabile trasgressione genera un senso di vertigine. Norato esplora il limite tra controllo e abbandono, tra l’inizio e la fine, tra la promessa e la disillusione.

Visioni apocalittiche e resistenza poetica

Il video del brano, diretto dall’artista francese Clémentine Roy, amplifica il senso di spaesamento e profezia. Ispirandosi al concetto di sindrome di Kessler – lo scenario distopico di una terra circondata da detriti spaziali – la regista costruisce un racconto visivo in cui due figure femminili incarnano aspetti complementari: una comanda con voce dura un atterraggio interiore, l’altra contempla silenziosa un possibile domani. La narrazione diventa così una riflessione visiva sul nostro tempo sospeso, dove il caos tecnologico si intreccia con la necessità di immaginare nuove rotte.

Chi è Simona Norato

Cantautrice e musicista palermitana di prima generazione, Simona Norato inizia il suo percorso nel 2001 con i F-male croix. Dopo esperienze significative con Antonio Dimartino e progetti come Iotatola e Miss Mousse, esordisce da solista nel 2014. Collabora con artisti come Cesare Basile, Iosonouncane e Diodato, distinguendosi per versatilità e impegno nella scena musicale italiana.

Il video che anticipa il nuovo album

Con From the air (Nessun pilota), Simona Norato conferma la sua capacità di tradurre lo smarrimento contemporaneo in forma musicale e visiva, spingendoci a guardare in faccia la caduta per poterla abitare con dignità. (La redazione)