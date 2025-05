The Zen Circus con il nuovo singolo “È solo un momento”

Dopo due anni di silenzio e progetti solisti, gli Zen Circus tornano a scuotere la scena musicale italiana con il loro nuovo singolo È solo un momento. La band toscana, da oltre vent’anni emblema della musica indipendente italiana, riafferma con forza la propria identità attraverso un brano che unisce potenza sonora e profondità emotiva. La canzone si rivolge a chiunque abbia vissuto un periodo difficile, lanciando un messaggio di resilienza e consapevolezza: imparare ad abbracciarsi da soli, per potersi aprire davvero agli altri.

Il videoclip: un tributo ai fan e all’energia live

A sottolineare l’importanza di questo ritorno, è uscito in contemporanea anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Mòndeis. Il video riesce a catturare l’essenza più viscerale della band: centinaia di fan coinvolti per ricreare l’atmosfera dei concerti, slow motion carichi di tensione emotiva, sudore, urla e l’immagine fortemente simbolica di Appino tatuato tra la folla. Una celebrazione della relazione unica tra The Zen Circus e il proprio pubblico, che da sempre rappresenta una delle forze trainanti del loro percorso artistico.

Il tour 2025: dieci date per tornare a vivere la musica dal vivo

Il ritorno discografico è solo l’inizio. A novembre prenderà il via il The Zen Circus Tour 2025, dieci appuntamenti organizzati da Locusta che toccheranno le principali città italiane. Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo l’energia inconfondibile della band e riscoprire il contatto diretto con il pubblico.

Date del tour 2025:

28 novembre – Hall – Padova

3 dicembre – Alcatraz – Milano

4 dicembre – OGR Torino – Torino

5 dicembre – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

11 dicembre – Atlantico – Roma

12 dicembre – Estragon – Bologna

26 dicembre – Eremo – Molfetta (BA)

27 dicembre – Mamamia – Senigallia (AN)

28 dicembre – Duel – Napoli

29 dicembre – Urban – Perugia

Una carriera tra coerenza e rinnovamento

Con oltre vent’anni di attività e 12 album all’attivo, The Zen Circus si sono affermati come una delle realtà più longeve e rispettate del panorama musicale italiano. Il trio composto da Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano “Ufo” Schiavelli ha saputo costruire nel tempo un linguaggio unico, capace di alternare critica sociale, introspezione e ironia pungente. Non mancano all’appello le collaborazioni illustri, le incursioni nel cinema e la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019.

Oggi, con una nuova etichetta discografica – Carosello Records – e un rinnovato slancio creativo, gli Zen Circus sembrano pronti a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della loro storia. E lo fanno con la stessa coerenza e passione che li ha sempre contraddistinti, ricordandoci che, anche se “è solo un momento”, certi momenti possono durare per sempre. (La redazione)