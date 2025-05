Kae Tempest, nuovo album e tour nel 2025

Cresciuta con Samuel Beckett, James Joyce, William Blake, Wu-Tang Clan, Bob Dylan nel cuore, Kae Tempest è una delle artiste contemporanee più autentiche e poetiche in circolazione. Dopo Everybody Down del 2014, Let Them Eat Chaos del 2017 e The Book of Traps and Lessons del 2019, nel 2022 la musicista britannica è tornata a fa parlare di sé con The Line is a Curve, un album che ha conquistato la vetta più alta dei nostri 25 dischi più belli dell’anno.

The Line is a Curve

Prodotto dal suo storico collaboratore, Dan Carey, e pubblicato l’8 aprile 2022 per Fiction, The Line is a Curve è il quarto album della musicista e poeta londinese che si muove meravigliosamente tra hip hop, spoken word ed elettronica.

L’album e il tour del 2025

L’artista londinese Kae Tempest, voce potente della scena contemporanea tra spoken word, hip hop e letteratura, torna in Italia per tre attesissimi appuntamenti dal vivo. I concerti, previsti a fine ottobre 2025, fanno parte del tour europeo di presentazione del nuovo album Self titled, atteso per il 4 luglio 2025.

Tre tappe italiane per un’artista unica

Kae Tempest si esibirà il 25 ottobre al Romeuropa Festival di Roma, presso l’Hacienda, il 26 ottobre all’Estragon di Bologna e infine il 27 ottobre 2025 al Fabrique di Milano. Apre tutte le serate Jacob Alon.

Una carriera tra musica, poesia e teatro

Autrice poliedrica, Kae Tempest ha pubblicato quattro album in studio acclamati dalla critica e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti: dal Ted Hughes Award nel 2013 per Brand New Ancients, alle due nomination al Mercury Prize con Everybody Down (2014) e Let Them Eat Chaos (2017). Nel 2024 ha vinto l’Ivor Novello Award per la miglior canzone, dopo essere stato nominato ai BRIT Awards nel 2018. Oltre alla musica, ha all’attivo romanzi, pièce teatrali e raccolte poetiche che intrecciano temi sociali e mitologia greca in una narrazione intensa e originale.

Il documentario e Vogue

Nel 2023, la BBC ha dedicato a Tempest il documentario Being Kae Tempest, esplorando il suo percorso artistico e umano in un momento di profonda trasformazione personale. Nello stesso anno è stato ritratta da Tim Walker per la serie British Icons pubblicata su British Vogue.

In attesa di “Self titled”

L’attesa è alta per il quinto album in studio, Self titled, in uscita il 4 luglio 2025. Un’opera che promette di segnare una nuova tappa evolutiva nel sound e nella poetica di Kae Tempest, artista da sempre capace di fondere parola e ritmo con rara sensibilità. (La redazione)