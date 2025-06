Il ritorno soul di Durand Jones & The Indications con “Flowers”

Dopo quattro anni di silenzio discografico, Durand Jones & The Indications sono pronti a tornare con un nuovo album. Flowers, la loro ultima fatica soul, sarà pubblicata il 27 giugno 2025 per Dead Oceans, anticipato dal singolo e videoclip Been So Long, già disponibile online. La band americana, capitanata da Durand Jones insieme ad Aaron Frazer e Blake Rhein, si è esibita come special guest del tour europeo di Lenny Kravitz.

Un ritorno alle radici

Con Flowers, il gruppo di Bloomington, Indiana, compie un deciso ritorno al proprio sound originario: un perfetto mix di southern soul e funk, le stesse radici che li hanno contraddistinti nei primi due album. Dopo l’esplorazione sonora di Private Space (2021), che aveva aperto alle influenze disco, il nuovo disco rappresenta una riscoperta dell’essenza più autentica e viscerale degli Indications.

Un nuovo capitolo maturo

Flowers è il primo lavoro del gruppo dopo un lungo periodo di riflessione e crescita personale. I membri della band, ormai trentenni, si sono confrontati con sfide e trasformazioni sia personali che artistiche. L’album nasce da questo processo di maturazione, di rinnovata consapevolezza e intimità. È una collezione di brani che raccontano esperienze vissute, simboli di rinascita, autenticità e solidarietà reciproca all’interno del gruppo.

Il singolo “Been So Long”

Il primo estratto dal nuovo album, Been So Long, esprime perfettamente il rinnovato spirito della band. La canzone, cantata coralmente, riflette il piacere del ritrovarsi, sia a livello umano che musicale. Il brano è un ponte tra il passato e il presente, tra la nostalgia di casa e l’energia ritrovata della band. Il videoclip ufficiale, online su YouTube, vede anche la partecipazione dei musicisti di Chicago Wyatt Waddell e Michael Damani, che hanno contribuito alle registrazioni del pezzo.

Live con Lenny Kravitz

Durand Jones & The Indications sono stati ospiti speciali di Lenny Kravitz nel suo Blue Electric Light Tour.

Un percorso artistico coerente

Dal debutto nel 2012 all’Università dell’Indiana fino alle scene internazionali, il cammino degli Indications è stato segnato da coerenza stilistica e passione. Dopo gli acclamati Durand Jones & The Indications (2016), American Love Call (2019) e Private Space (2021), Flowers rappresenta un’evoluzione naturale, un nuovo capitolo che raccoglie il meglio del passato e lo proietta nel futuro.

La forza della collettività

Flowers non è solo un titolo evocativo: è il simbolo di un processo creativo corale, in cui ogni membro ha contribuito con le proprie esperienze e sensibilità. Il disco è il risultato di una collaborazione profonda, fondata sulla fiducia reciproca e sul desiderio di creare arte autentica. Un’opera che non solo restituisce ai fan il suono inconfondibile della band, ma lo arricchisce di nuove sfumature e verità personali. Con Flowers, Durand Jones & The Indications non si limitano a tornare: si rinnovano, abbracciando le proprie radici con uno sguardo maturo e consapevole. (La redazione)