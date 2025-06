Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)

In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa.

Consulta le date dei concerti e dei festival in Italia

Puoi acquistare i biglietti in totale sicurezza su TicketOne.

(Fonte: SongKick – Nota: attenzione le date possono variare)

Casa del Jazz 2025 Rome, Italy

Franco D'Andrea at Casa Del Jazz - Parco (17 Jun 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Antonello Salis at Casa Del Jazz - Parco (18 Jun 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Zucchero at Stadio del Conero (19 Jun 25) Stadio del Conero, Via Maratta 39, Ancona, 60131, Ancona, Italy

CANCELED: Omega at Fiesta (20 Jun 25) Fiesta, Via Delle Tre Fontane 24, 00144, Rome, Italy

Giovanni Allevi at Terme di Caracalla (20 Jun 25) Terme di Caracalla, Viale Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy

Antonello Venditti at Terme di Caracalla (21 Jun 25) Terme di Caracalla, Viale Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy

Lucio Corsi at Rock in Roma (21 Jun 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

Alex Britti at Terme di Caracalla (22 Jun 25) Terme di Caracalla, Viale Terme di Caracalla, 00153, Rome, Italy

Gabriel Gori at Cinema Lux (22 Jun 25) Cinema Lux, Aprilia, Italy

Rome Handpan Fest 2025 Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy

Stefano di Battista at Casa Del Jazz - Parco (22 Jun 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Fuori Festival 2025 Spoleto, Italy

St. Vincent at Castello Di Udine (23 Jun 25) Castello Di Udine, Piazzale del Castello, 33100, Udine, Italy

Zucchero at Circo Massimo (23 Jun 25) Circo Massimo, Via del Circo Massimo, 00186, Rome, Italy

Roberto Gatto at Casa Del Jazz - Parco (24 Jun 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Zucchero at Circo Massimo (24 Jun 25) Circo Massimo, Via del Circo Massimo, 00186, Rome, Italy

Cat Power Sings Dylan | UDINESTATE 2025 Castello Di Udine, Piazzale del Castello, 33100, Udine, Italy

Cat Power at Castello (25 Jun 25) Castello, Piazzale della Patria del Fiuli, 1, 33100, Udine, Italy

Fresu at Teatro Romano Fiesole (25 Jun 25) with Lundgren Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

KALEO at Auditorium Parco della Musica - Cavea (25 Jun 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Gente de Zona at Fiesta (26 Jun 25) Fiesta, Via Delle Tre Fontane 24, 00144, Rome, Italy

Gianna Nannini at Circo Massimo (26 Jun 25) Circo Massimo, Via del Circo Massimo, 00186, Rome, Italy

Nek at Arena Del Mare 42 15 (26 Jun 25) Arena Del Mare 42 15, Viale Marinai d'Italia, 86039 Termoli CB, Italy, 86039, Termoli, Italy

Tre Allegri Ragazzi Morti at La Stazione Rulli Frulli (26 Jun 25) La Stazione Rulli Frulli, Viale Stazione, 2, 41034, Finale Emilia, Italy

Zucchero at Stadio Olimpico Grande Torino (26 Jun 25) Stadio Olimpico Grande Torino, Corso Sebastopoli,115, 10136, Turin, Italy

Andrea Bocelli at Anfiteatro Degli Scavi (27 Jun 25) Anfiteatro Degli Scavi, Piazza Immacolata, 80045, Pompei, Italy

Javier Girotto at Casa Del Jazz - Parco (27 Jun 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Lirico en la casa at Fiesta (27 Jun 25) Fiesta, Via Delle Tre Fontane 24, 00144, Rome, Italy

99 Posse at Parco dell'Irno (28 Jun 25) Parco dell'Irno, Viale Antonio Gramsci, 84126 Salerno SA, 84126, Salerno, Italy

Andrea Bocelli at Anfiteatro Degli Scavi (28 Jun 25) Anfiteatro Degli Scavi, Piazza Immacolata, 80045, Pompei, Italy

Manifesto Fest 2025 Forte Antenne, 12 Via del Forte Antenne, 00199, Rome, Italy

Nek at Lazzaretto (28 Jun 25) Lazzaretto, Piazzale Goisis 6, 24124, Bergamo, Italy

Teenage Dream at Rock in Roma (28 Jun 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

Achille Lauro at Circo Massimo (29 Jun 25) Circo Massimo, Via del Circo Massimo, 00186, Rome, Italy

Lagwagon at Beky Bay (29 Jun 25) with Mad Caddies and Teenage Bottlerocket Beky Bay, 227 Via Alfonso Pinzon, 47814, Igea Marina, Italy

Incognito at Teatro Romano Fiesole (30 Jun 25) Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

Molchat Doma at Auditorium Parco della Musica - Cavea (30 Jun 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

ichiko aoba at Teatro Romano Fiesole (01 Jul 25) Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

James Blake at Sala Fucine, OGR Torino (02 Jul 25) Sala Fucine, OGR Torino, Corso Castelfidardo 22, 10128, Turin, Italy

ichiko aoba at Casa del Jazz (02 Jul 25) Casa del Jazz, Viale di Porta Ardeatina, 55, 00153, Rome, Italy

Videocittà 2025 Gazometro, 9/11 Via del Commercio, 00154, Rome, Italy

Antonello Venditti at Palazzo Farnese (03 Jul 25) Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29, 29121, Piacenza, Italy

CCCP at Rugbysound - Isola Del Castello (03 Jul 25) Rugbysound - Isola Del Castello, Via Castello,1, 20025, Legnano, Italy

Modena City Ramblers and Folkstone at Kozel Carroponte (04 Jul 25) Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovanni, Italy

Punkreas, Derozer, and Bambole Di Pezza at Isola del Castello (04 Jul 25) Isola del Castello, Via Castello, 1, 20025, Legnano, Italy

We Love 2000 at Rock in Roma (04 Jul 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

Jean Michel Jarre at Anfiteatro Degli Scavi (05 Jul 25) Anfiteatro Degli Scavi, Piazza Immacolata, 80045, Pompei, Italy

Max Gazzè at Arena Sul Mare, Porto Antico (05 Jul 25) Arena Sul Mare, Porto Antico, Lungomare Vanvitelli, 60121, Ancona, Italy

Sting at Bassano Music Park (06 Jul 25) Bassano Music Park, Galleria Ragazzi Del '99, 36061, Bassano Del Grappa, Italy

Tony Effe at Circo Massimo (06 Jul 25) Circo Massimo, Via del Circo Massimo, 00186, Rome, Italy

Skunk Anansie at Auditorium Parco della Musica - Cavea (08 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Sparks at Teatro Degli Arcimboldi (08 Jul 25) Teatro Degli Arcimboldi, Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Nek at Mirano Summer Festival (09 Jul 25) Mirano Summer Festival, Via G. Matteotti, 49, 30035, Mirano, Italy

Bonobo at The Sanctuary Eco Retreat (10 Jul 25) The Sanctuary Eco Retreat, Via delle Terme di Traiano 4a, 00184, Rome, Italy

Gente De Zona + Silvestre Dangond 2025 Live Arena - Milano Innovation District, Via Cristina Belgioioso 171, 20157, Milan, Italy

Alice at Teatro Romano Fiesole (11 Jul 25) Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

Angélique Kidjo at Arena Santa Giuliana (11 Jul 25) Arena Santa Giuliana, Via Pennecchi, 7, 06100, Perugia, Italy

Carmen at St. Andrew's Church of Scotland (11 Jul 25) with The Loves and Destiny St. Andrew's Church of Scotland, Via XX Settembre 7, 00184, Rome, Italy

Los Van Van at Fiesta (11 Jul 25) Fiesta, Via Delle Tre Fontane 24, 00144, Rome, Italy

Jamie xx at Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (12 Jul 25) Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Via Pietro de Coubertin, 00196, Rome, Italy

Ricchi e Poveri at Arena Capo Peloro (12 Jul 25) Arena Capo Peloro, Via Fortino snc, 98100, Messina, Italy

Tre Allegri Ragazzi Morti at Fool Festival (12 Jul 25) Fool Festival, Morrovalle (MC), Macerata, Italy

Mattia Vlad Morleo at Unknown venue (13 Jul 25) Ostuni, Italy

Valerio Lundini & i Vazzanikki and Vazzanikki at Testaccio Estate (13 Jul 25) Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy

Danilo Pérez at Piazza Mentana (14 Jul 25) with John Patitucci and Adam Cruz Piazza Mentana, Piazza Mentana, 19121, La Spezia, Italy

Fast Animals and Slow Kids at Testaccio Estate (14 Jul 25) Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy

PAOLO FRESU and OMAR SOSA 2025 Piazzale Castello, Piazzale Castello, 33100, Udine, Italy

CHIC ft. Nile Rodgers at Auditorium Parco della Musica - Cavea (15 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Jethro Tull at Piazza Europa (15 Jul 25) Piazza Europa, Piazza Europa, 19124, La Spezia, Italy

Nek at Arena Della Musica (15 Jul 25) Arena Della Musica, Via del Commercio, 80059, Torre del Greco, Italy

Edoardo Bennato at Castello Pasquini (16 Jul 25) Castello Pasquini, Piazza della Vittoria, 1, 57012, Rosignano Marittimo, Italy

Joe Lovano at Casa Del Jazz - Parco (16 Jul 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Kamasi Washington at Anfiteatro del Vittoriale (17 Jul 25) Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Gardone Riviera, Italy

Paul Kalkbrenner at Auditorium Parco della Musica - Cavea (18 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

99 Posse at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (19 Jul 25) Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy

Fabio Concato at Piazza Europa (19 Jul 25) Piazza Europa, Piazza Europa, 19124, La Spezia, Italy

Modena City Ramblers at Nxt Bergamo (19 Jul 25) Nxt Bergamo, Piazzale degli Alpini, 24122, Bergamo, Italy

Nek at Castello Visconteo Sforzesco (19 Jul 25) Castello Visconteo Sforzesco, Piazza Ducale 20, 27029, Vigevano, Italy

Incognito at Piazza Europa (20 Jul 25) Piazza Europa, Piazza Europa, 19124, La Spezia, Italy

99 Posse at Piazzale Castello (21 Jul 25) Piazzale Castello, Piazzale Castello, 33100, Udine, Italy

Nick Cave at Auditorium Parco della Musica - Cavea (21 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Edoardo Bennato at Arena Del Mare - Area Porto Antico (22 Jul 25) Arena Del Mare - Area Porto Antico, Calata Gadda, 16128, Genoa, Italy

Simone Cristicchi at Teatro Romano Fiesole (22 Jul 25) Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

Benjamin Clementine at Teatro Romano di Ostia Antica (23 Jul 25) Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186, Ostia, Italy

Arab Strap at Monk (24 Jul 25) Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy

Luchè at Rock in Roma (24 Jul 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

Sadist, The Foreshadowing, and Embryo at Casilino Sky Park (24 Jul 25) Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa , 106, 00172, Rome, Italy

Vinicio Capossela at Arena Del Mare - Area Porto Antico (24 Jul 25) Arena Del Mare - Area Porto Antico, Calata Gadda, 16128, Genoa, Italy

Edoardo Bennato at Arena in Fiera, Cagliari - Siren Festival (25 Jul 25) Arena in Fiera, Cagliari - Siren Festival, Viale Diaz, 221, 09126, Cagliari, Italy

Nek at Arena Beniamino Gigli (25 Jul 25) Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Porto Recanati, Italy

Stewart Copeland at Piazza Europa (25 Jul 25) Piazza Europa, Piazza Europa, 19124, La Spezia, Italy

Vinicio Capossela at Anfiteatro del Vittoriale (25 Jul 25) Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Gardone Riviera, Italy

Quintorigo at Casa Del Jazz - Parco (26 Jul 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Vinicio Capossela at Castello San Giusto (26 Jul 25) Castello San Giusto, Piazza della Cattedrale 2, 34100, Trieste, Italy

Edoardo Bennato at Anfiteatro Ivan Graziani (27 Jul 25) Anfiteatro Ivan Graziani, Viale I Maggio, 07041, Alghero, Italy

Riverock 2025 Riverock Festival, 06081, Assisi, Italy

CocoRosie at Casa Del Jazz - Parco (28 Jul 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Morrissey at Auditorium Parco della Musica - Cavea (28 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Tre Allegri Ragazzi Morti at Villachiara in fermento (28 Jul 25) Villachiara in fermento, Brescia, Italy

Antonello Venditti at Anfiteatro del Vittoriale (29 Jul 25) Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Gardone Riviera, Italy

Ketama126 at Area Verde Strozzacapponi (29 Jul 25) Area Verde Strozzacapponi, Via Pievaiola 166/p, 06100, Perugia, Italy

Manu Chao at Villa Erba Cernobbio (29 Jul 25) Villa Erba Cernobbio, 22012, Como, Italy

Melvins and Redd Kross at Eur Social Park (30 Jul 25) Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy

Bandabardò at Citta' Dell'altra Economia Al Campo Boario Testaccio (31 Jul 25) Citta' Dell'altra Economia Al Campo Boario Testaccio, Largo Dino Frisullo/Lungotevere Testaccio, 00153, Rome, Italy

Federico Albanese, Venerus, Chaos In The CBD, Coca Puma, Altea, Tatum Rush, and Yasmina at Giardini Sud-Ovest, Castello di Castelfranco Veneto (31 Jul 25) Giardini Sud-Ovest, Castello di Castelfranco Veneto, Via Corrado Cazzaro, 31033, Castelfranco Veneto, Italy

VIVA! Festival 2025 - Day 1 2025 Arena Valle d'Itria, Contrada Ronziello, 70010, Locorotondo, Italy

VIVA! Festival 2025 - Pass 2025 Arena Valle d'Itria, Contrada Ronziello, 70010, Locorotondo, Italy

Edoardo Bennato at Piazza Caduti Delle Forze Armate - Fortezza Medicea (01 Aug 25) Piazza Caduti Delle Forze Armate - Fortezza Medicea, Piazza Caduti delle Forze Armate, 53100, Siena, Italy

Manu Chao at Parco Fluviale (01 Aug 25) Parco Fluviale, 47018, Santa Sofia, Italy

Joshua Redman at Casa Del Jazz - Parco (03 Aug 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Vinicio Capossela at Sagrato Della Cattedrale Di San Giovanni Battista (06 Aug 25) Sagrato Della Cattedrale Di San Giovanni Battista, Piazza San Giovanni, 97100, Ragusa, Italy

Loredana Berte at Piazza Europa (10 Aug 25) Piazza Europa, Piazza Europa, 19124, La Spezia, Italy

MANU CHAO ULTRA ACOUSTIC | Alguer Summer Festival 2025 Anfiteatro Ivan Graziani, Viale I Maggio, 07041, Alghero, Italy

Umberto Tozzi at Piazza Europa (13 Aug 25) Piazza Europa, Piazza Europa, 19124, La Spezia, Italy

Black Flag at Frantic Fest (16 Aug 25) Frantic Fest, Pescara, Italy

Edoardo Bennato at Parco Isola Dell'unione (16 Aug 25) Parco Isola Dell'unione, Isola dell'Unione, 30015, Chioggia, Italy

Nek at Anfiteatro Romano Di Acri (16 Aug 25) Anfiteatro Romano Di Acri, Via della Sila, 87041, Acri, Italy

Black Flag at Rock Planet (17 Aug 25) Rock Planet, Viale Tritone, 77, 48015, Pinarella di Cervia, Italy

Nino D'angelo at Piazza Europa (17 Aug 25) Piazza Europa, Piazza Europa, 19124, La Spezia, Italy

Nek at Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino (19 Aug 25) Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino, Via della Montagna, 2, 95019, Zafferana Etnea, Italy

Edoardo Bennato at Teatro Antico (22 Aug 25) Teatro Antico, Via Teatro Greco, 98039, Taormina, Italy

Omar Souleyman, 99 Posse, Tangram, and Coca Puma at Area Transumare Fest Rda (23 Aug 25) Area Transumare Fest Rda, 83 Lungomare Trento, 64026, Roseto degli Abruzzi, Italy

Antonello Venditti at Live Arena (26 Aug 25) Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

99 Posse at Rocca Malatestiana (29 Aug 25) Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy

Max Gazzè at Terrazza Mascagni (29 Aug 25) Terrazza Mascagni, Piazza Mascagni 1, 57127, Livorno, Italy

Nek at Piazza dei Signori (30 Aug 25) Piazza dei Signori, Piazza dei Signori, 360100, Vicenza, Italy

Invincible Festival 2025 Rome, Italy

Edoardo Bennato at Palazzo Farnese (05 Sep 25) Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29, 29121, Piacenza, Italy

Estate Al Castello 2025 Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy

Patti Smith at Auditorium Parco della Musica - Cavea (15 Sep 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Zucchero at Arena (16 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Zucchero at Arena di Verona (17 Sep 25) Arena di Verona, Piazza Bra 28, 37121, Verona, Italy

Daniele Silvestri at Conservatorio Giuseppe Verdi (18 Sep 25) Conservatorio Giuseppe Verdi, Via Giuseppe Mazzini, 11, 10123, Turin, Italy

Zucchero at Arena (19 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Edoardo Bennato at Arena Sferisterio (20 Sep 25) Arena Sferisterio, Piazza Giuseppe Mazzini, 10, 62100, Macerata, Italy

Tamino at Alcatraz (20 Sep 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Zucchero at Arena (20 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Zucchero at Arena di Verona (22 Sep 25) Arena di Verona, Piazza Bra 28, 37121, Verona, Italy

Zucchero at Arena di Verona (23 Sep 25) Arena di Verona, Piazza Bra 28, 37121, Verona, Italy

Edoardo Bennato at Teatro Romano (24 Sep 25) Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 2, 37129, Verona, Italy

Coca Puma at Santeria Toscana 31 (25 Sep 25) Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

Little Simz at Alcatraz (25 Sep 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Zucchero at Arena (25 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Zucchero at Arena (26 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Opeth at Alcatraz (06 Oct 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Salmo at PalaAlpitour (11 Oct 25) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Dropkick Murphys at Alcatraz (15 Oct 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Salmo at PalaSele (18 Oct 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Diana Krall at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (20 Oct 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Zucchero at Balboa Theatre (22 Oct 25) Balboa Theatre, 868 Fourth Ave., 92101, San Diego, CA, US

KOKOROKO at Alcatraz (24 Oct 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Marco Masini at Nelson Mandela Forum (25 Oct 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Salmo at Nelson Mandela Forum (26 Oct 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

C2C 2025 Lingotto, 280 Via Nizza, 10126, Turin, Italy

Orchestra Baobab - JAZZMI 2025 2025 Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

High On Fire and Necrot at Legend Club (01 Nov 25) Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Paolo Fresu, Richard Galliano & Jan Lundgren Mare Nostrum 2025 Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy

Bilal - JAZZMI 2025 2025 Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Vittorio Emanuele (06 Nov 25) Teatro Vittorio Emanuele, Via Pozzoleone, 5, 98122, Messina, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Vittorio Emanuele (07 Nov 25) Teatro Vittorio Emanuele, Via Pozzoleone, 5, 98122, Messina, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Vittorio Emanuele (08 Nov 25) Teatro Vittorio Emanuele, Via Pozzoleone, 5, 98122, Messina, Italy

Edoardo Bennato at Teatro Alfieri (10 Nov 25) Teatro Alfieri, Piazza Solferino,4, 10121, Turin, Italy

Edoardo Bennato at Teatro Alfieri (11 Nov 25) Teatro Alfieri, Piazza Solferino,4, 10121, Turin, Italy

Hiromi at Gran Teatro Geox (15 Nov 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Edoardo Bennato at Teatro Europauditorium (16 Nov 25) Teatro Europauditorium, Piazza della Costituzione 4, 40100, Bologna, Italy

coez at Palaflorio (22 Nov 25) Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

Edoardo Bennato at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (24 Nov 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Antonello Venditti at Unipol Forum (25 Nov 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Edoardo Bennato at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (25 Nov 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Rendano (28 Nov 25) Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Italy

Edoardo Bennato at Teatro Dis_play C/o Brixia Forum (03 Dec 25) Teatro Dis_play C/o Brixia Forum, Via Caprera, 5, 25100, Brescia, Italy

Antonello Venditti at PalaBarton (05 Dec 25) PalaBarton, Località Pian di Massiano, 06125, Perugia, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Municipale Giuseppe Verdi (11 Dec 25) Teatro Municipale Giuseppe Verdi, Piazza Matteo Luciani, 23, Salerno SA, 84121, Salerno, Italy

Antonello Venditti at PalaAlpitour (12 Dec 25) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Antonello Venditti at Nelson Mandela Forum (18 Dec 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Luchè at PalaSele (19 Dec 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Luchè at PalaSele (20 Dec 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Antonello Venditti at Palazzo dello Sport (21 Dec 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Eros Ramazzotti at Accor Arena (14 Feb 26) Accor Arena, 8, boulevard de Bercy, 75012, Paris, France

David Byrne at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (21 Feb 26) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

David Byrne at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (22 Feb 26) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Eros Ramazzotti at Olympiahalle München (25 Feb 26) Olympiahalle München, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, Munich, Germany

Eros Ramazzotti at Uber Arena (02 Mar 26) Uber Arena, Uber Platz, 10243, Berlin, Germany

Luchè at Nelson Mandela Forum (17 Mar 26) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Luchè at PalaAlpitour (21 Mar 26) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Luchè at Palaflorio (29 Mar 26) Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

Zucchero at Adidas Arena (27 May 26) Adidas Arena, 58 Boulevard Ney, 75018, Paris, France

Zucchero at Ziggo Dome (29 May 26) Ziggo Dome, De Passage 100, 1101 AX, Amsterdam, Netherlands

Knocked Loose, Gojira, and Metallica at Stadio Dallara (03 Jun 26) Stadio Dallara, Via Andrea Costa, 174, 40134, Bologna, Italy

Zucchero at Barclays Arena (04 Jun 26) Barclays Arena, Sylvesterallee 10, 22525, Hamburg, Germany

Zucchero at Uber Arena (05 Jun 26) Uber Arena, Uber Platz, 10243, Berlin, Germany

Eros Ramazzotti at San Siro (09 Jun 26) San Siro, Piazzale Angelo Moratti, 20151, Milan, Italy

Zucchero at Halle D, Wiener Stadthalle (11 Jun 26) Halle D, Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark, 1150, Vienna, Austria

Eros Ramazzotti at Stadio (13 Jun 26) Stadio, 80125, Naples, Italy

Eros Ramazzotti at Stadio Olimpico (16 Jun 26) Stadio Olimpico, Viale dello Stadio Olimpico 1, 00194, Rome, Italy

La tradizione dei festival italiani

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.

Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti

Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.

La magia dei luoghi storici

In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.

Un momento di condivisione e socialità

I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.

Concerti e Festival in Italia

Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)