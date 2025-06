Black Lips con il nuovo album Season of the Peach

I Black Lips pubblicheranno il loro undicesimo album in studio, intitolato Season of the Peach, il 19 settembre 2025 tramite l’etichetta Fire Records. Il lavoro arriva a tre anni di distanza dall’ultimo disco Apocalypse Love e dalle recenti ristampe dell’intero catalogo della band.

Dettagli sul nuovo album

Season of the Peach comprende 14 tracce per una durata complessiva di circa 40 minuti. Il disco conferma lo stile che ha caratterizzato la lunga carriera della band indie-rock garage di Atlanta, proponendo un mix di garage rock, indie vintage, new wave pop e tocchi di country dallo spirito psichedelico.

La registrazione è avvenuta nello studio del batterista Oakley Munson, situato nella campagna delle Catskills, New York. La scelta di incidere su nastro analogico e in un contesto lontano dalla vita cittadina ha permesso di catturare un suono spontaneo, vicino all’energia dei live dei Black Lips.

Il contesto musicale e le influenze

Il nuovo album si ispira agli outsider, intesi come artisti che vivono ai margini del successo e della società. Questa tematica attraversa le melodie pop che celano una tensione interna, rappresentando storie di stanchezza e vita ai margini di un’America disillusa.

Tra le tracce più rappresentative, il singolo di lancio Tippy Tongue richiama il soul delle girl band degli anni Sessanta, con riferimenti alle atmosfere di Buddha Records e gruppi come le Shangri-Las e le Ronettes.

La band e il percorso artistico

I Black Lips sono considerati una delle formazioni di punta del revival garage americano degli ultimi 25 anni. La band, fondata nel 1999 ad Atlanta, è composta dai membri storici Cole Alexander e Jared Swilley, affiancati da Zumi Rosow, Oakley Munson e Jeff Clarke.

Season of the Peach rappresenta il terzo album pubblicato con Fire Records, dopo un percorso che ha visto i Black Lips collaborare con etichette di culto come Bomp!, In The Red e Vice Records.

Conclusioni

Con Season of the Peach i Black Lips continuano a portare avanti il loro progetto musicale all’insegna del rock divertente e genuino. Il disco si presenta come un viaggio sonoro che mescola influenze diverse mantenendo una coerenza con il suono classico della band, con l’obiettivo di trasmettere energia e spontaneità anche in un panorama musicale complesso. (La redazione)