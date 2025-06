Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)

In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa.

Consulta le date dei concerti e dei festival in Italia

Puoi acquistare i biglietti in totale sicurezza su TicketOne.

(Fonte: SongKick – Nota: attenzione le date possono variare)

Casa del Jazz 2025 Rome, Italy

Fuori Festival 2025 Spoleto, Italy

Incognito at Teatro Romano Fiesole (30 Jun 25) Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

Molchat Doma at Auditorium Parco della Musica - Cavea (30 Jun 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

ichiko aoba at Teatro Romano Fiesole (01 Jul 25) Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

ichiko aoba at Casa del Jazz (02 Jul 25) Casa del Jazz, Viale di Porta Ardeatina, 55, 00153, Rome, Italy

Videocittà 2025 Gazometro, 9/11 Via del Commercio, 00154, Rome, Italy

CANCELED: We Love 2000 at Rock in Roma (04 Jul 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

Modena City Ramblers and Folkstone at Kozel Carroponte (04 Jul 25) Kozel Carroponte, 1 Via Luigi Granelli, 20099, Sesto San Giovanni, Italy

Punkreas, Derozer, and Bambole Di Pezza at Isola del Castello (04 Jul 25) Isola del Castello, Via Castello, 1, 20025, Legnano, Italy

Jean Michel Jarre at Anfiteatro Degli Scavi (05 Jul 25) Anfiteatro Degli Scavi, Piazza Immacolata, 80045, Pompei, Italy

Max Gazzè at Arena Sul Mare, Porto Antico (05 Jul 25) Arena Sul Mare, Porto Antico, Lungomare Vanvitelli, 60121, Ancona, Italy

Willie Peyote at Arena della Regina (05 Jul 25) Arena della Regina, Piazzale della Repubblica, 1 (Provincia di Rimini), 47841, Cattolica, Italy

Tony Effe at Circo Massimo (06 Jul 25) Circo Massimo, Via del Circo Massimo, 00186, Rome, Italy

Skunk Anansie at Auditorium Parco della Musica - Cavea (08 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Sparks at Teatro Degli Arcimboldi (08 Jul 25) Teatro Degli Arcimboldi, Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Willie Peyote at Rock in Roma (08 Jul 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

Nek at Mirano Summer Festival (09 Jul 25) Mirano Summer Festival, Via G. Matteotti, 49, 30035, Mirano, Italy

Gente De Zona 2025 Live Arena - Milano Innovation District, Via Cristina Belgioioso 171, 20157, Milan, Italy

Willie Peyote at Parco della Musica di Milano (10 Jul 25) Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate, Italy

Alice at Teatro Romano Fiesole (11 Jul 25) Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

Carmen at St. Andrew's Church of Scotland (11 Jul 25) with The Loves and Destiny St. Andrew's Church of Scotland, Via XX Settembre 7, 00184, Rome, Italy

Los Van Van at Fiesta (11 Jul 25) Fiesta, Via Delle Tre Fontane 24, 00144, Rome, Italy

Willie Peyote at Arena Campo Marte (11 Jul 25) Arena Campo Marte, Via Milazzo, 2, 25128, Brescia, Italy

Jamie xx at Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (12 Jul 25) Cavea, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Via Pietro de Coubertin, 00196, Rome, Italy

Tre Allegri Ragazzi Morti at Fool Festival (12 Jul 25) Fool Festival, Morrovalle (MC), Macerata, Italy

Mattia Vlad Morleo at Unknown venue (13 Jul 25) Ostuni, Italy

Valerio Lundini & i Vazzanikki and Vazzanikki at Testaccio Estate (13 Jul 25) Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy

Fast Animals and Slow Kids at Testaccio Estate (14 Jul 25) Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy

PAOLO FRESU and OMAR SOSA 2025 Piazzale Castello, Piazzale Castello, 33100, Udine, Italy

CHIC ft. Nile Rodgers at Auditorium Parco della Musica - Cavea (15 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Nek at Arena Della Musica (15 Jul 25) Arena Della Musica, Via del Commercio, 80059, Torre del Greco, Italy

Paul Kalkbrenner at Parco Certosa Reale (17 Jul 25) Parco Certosa Reale, Corso Pastrengo, 51, 100193, Turin, Italy

99 Posse at Vibra (18 Jul 25) Vibra, Via IV Novembre, 40/A, 41100, Modena, Italy

Paul Kalkbrenner at Auditorium Parco della Musica - Cavea (18 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

99 Posse at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (19 Jul 25) Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy

Modena City Ramblers at Nxt Bergamo (19 Jul 25) Nxt Bergamo, Piazzale degli Alpini, 24122, Bergamo, Italy

Nek at Castello Visconteo Sforzesco (19 Jul 25) Castello Visconteo Sforzesco, Piazza Ducale 20, 27029, Vigevano, Italy

Willie Peyote at Ex Base Nato - Piazza Centrale (19 Jul 25) Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125, Naples, Italy

99 Posse at Piazzale Castello (21 Jul 25) Piazzale Castello, Piazzale Castello, 33100, Udine, Italy

Nick Cave at Auditorium Parco della Musica - Cavea (21 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Simone Cristicchi at Teatro Romano Fiesole (22 Jul 25) Teatro Romano Fiesole, Via Portigiani, 1, 50014, Fiesole, Italy

Benjamin Clementine at Teatro Romano di Ostia Antica (23 Jul 25) Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186, Ostia, Italy

Arab Strap at Monk (24 Jul 25) Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy

Luchè at Rock in Roma (24 Jul 25) Rock in Roma, Via Appia Nuova, 1245, 00178, Rome, Italy

Sadist, The Foreshadowing, and Embryo at Casilino Sky Park (24 Jul 25) Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa , 106, 00172, Rome, Italy

Vinicio Capossela at Arena Del Mare - Area Porto Antico (24 Jul 25) Arena Del Mare - Area Porto Antico, Calata Gadda, 16128, Genoa, Italy

Nek at Arena Beniamino Gigli (25 Jul 25) Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Porto Recanati, Italy

Vinicio Capossela at Anfiteatro del Vittoriale (25 Jul 25) Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Gardone Riviera, Italy

Quintorigo at Casa Del Jazz - Parco (26 Jul 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Vinicio Capossela at Castello San Giusto (26 Jul 25) Castello San Giusto, Piazza della Cattedrale 2, 34100, Trieste, Italy

Ricchi e Poveri at Arena Capo Peloro (27 Jul 25) Arena Capo Peloro, Via Fortino snc, 98100, Messina, Italy

CocoRosie at Casa Del Jazz - Parco (28 Jul 25) Casa Del Jazz - Parco, Viale Porta Ardeatina 55, 00100, Rome, Italy

Morrissey at Auditorium Parco della Musica - Cavea (28 Jul 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Tre Allegri Ragazzi Morti at Villachiara in fermento (28 Jul 25) Villachiara in fermento, Brescia, Italy

Willie Peyote at Piazzale Castello (28 Jul 25) Piazzale Castello, Piazzale Castello, 33100, Udine, Italy

Manu Chao at Villa Erba Cernobbio (29 Jul 25) Villa Erba Cernobbio, 22012, Como, Italy

Melvins and Redd Kross at Eur Social Park (30 Jul 25) Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy

Bandabardò at Citta' Dell'altra Economia Al Campo Boario Testaccio (31 Jul 25) Citta' Dell'altra Economia Al Campo Boario Testaccio, Largo Dino Frisullo/Lungotevere Testaccio, 00153, Rome, Italy

Federico Albanese, Venerus, Chaos In The CBD, Coca Puma, Altea, Tatum Rush, and Yasmina at Giardini Sud-Ovest, Castello di Castelfranco Veneto (31 Jul 25) Giardini Sud-Ovest, Castello di Castelfranco Veneto, Via Corrado Cazzaro, 31033, Castelfranco Veneto, Italy

Melvins and Redd Kross at Circolo Magnolia (Estivo) (31 Jul 25) Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20090, Segrate, Italy

Nicolò Carnesi at Largo Venue (31 Jul 25) Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy

VIVA! Festival 2025 - Pass 2025 Arena Valle d'Itria, Contrada Ronziello, 70010, Locorotondo, Italy

Manu Chao at Parco Fluviale (01 Aug 25) Parco Fluviale, 47018, Santa Sofia, Italy

Willie Peyote at Svevarena (01 Aug 25) Svevarena, Via Ponte Lama, 9, 76011, Bisceglie, Italy

Willie Peyote at Cave del Duca (02 Aug 25) Cave del Duca, Via delle Cave del Duca di Torrevecchia, 73100, Lecce, Italy

Willie Peyote at Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino (05 Aug 25) Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino, Via della Montagna, 2, 95019, Zafferana Etnea, Italy

Vinicio Capossela at Sagrato Della Cattedrale Di San Giovanni Battista (06 Aug 25) Sagrato Della Cattedrale Di San Giovanni Battista, Piazza San Giovanni, 97100, Ragusa, Italy

MANU CHAO ULTRA ACOUSTIC | Alguer Summer Festival 2025 Anfiteatro Ivan Graziani, Viale I Maggio, 07041, Alghero, Italy

Willie Peyote at Porto Turistico (11 Aug 25) Porto Turistico, Lungomare Papa Giovanni Xxiii, 65126, Pescara, Italy

Emis Killa at Raffo Parco Gondar - Pineta (14 Aug 25) Raffo Parco Gondar - Pineta, Otello Torsello Lungomare G. Galilei, 73014, Gallipoli, Italy

Black Flag at Frantic Fest (16 Aug 25) Frantic Fest, Pescara, Italy

Nek at Anfiteatro Romano Di Acri (16 Aug 25) Anfiteatro Romano Di Acri, Via della Sila, 87041, Acri, Italy

Black Flag at Rock Planet (17 Aug 25) Rock Planet, Viale Tritone, 77, 48015, Pinarella di Cervia, Italy

Nek at Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino (19 Aug 25) Anfiteatro Comunale Falcone & Borsellino, Via della Montagna, 2, 95019, Zafferana Etnea, Italy

Omar Souleyman, 99 Posse, Tangram, and Coca Puma at Area Transumare Fest Rda (23 Aug 25) Area Transumare Fest Rda, 83 Lungomare Trento, 64026, Roseto degli Abruzzi, Italy

Willie Peyote at Esedra di Palazzo Te (27 Aug 25) Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy

99 Posse at Rocca Malatestiana (29 Aug 25) Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy

Max Gazzè at Terrazza Mascagni (29 Aug 25) Terrazza Mascagni, Piazza Mascagni 1, 57127, Livorno, Italy

Willie Peyote at Parco di Serravalle (29 Aug 25) Parco di Serravalle, Via Serravalle a S. Martino, 50053, Empoli, Italy

Nek at Piazza dei Signori (30 Aug 25) Piazza dei Signori, Piazza dei Signori, 360100, Vicenza, Italy

Edoardo Bennato at Palazzo Farnese (05 Sep 25) Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29, 29121, Piacenza, Italy

Manifesto Fest 2025 Forte Antenne, 12 Via del Forte Antenne, 00199, Rome, Italy

Patti Smith at Auditorium Parco della Musica - Cavea (15 Sep 25) Auditorium Parco della Musica - Cavea, Via Pietro De Coubertin, 30, 00118, Rome, Italy

Zucchero at Arena (16 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Zucchero at Arena di Verona (17 Sep 25) Arena di Verona, Piazza Bra 28, 37121, Verona, Italy

Daniele Silvestri at Conservatorio Giuseppe Verdi (18 Sep 25) Conservatorio Giuseppe Verdi, Via Giuseppe Mazzini, 11, 10123, Turin, Italy

Zucchero at Arena (19 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Tamino at Alcatraz (20 Sep 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Zucchero at Arena (20 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Zucchero at Arena di Verona (22 Sep 25) Arena di Verona, Piazza Bra 28, 37121, Verona, Italy

Zucchero at Arena di Verona (23 Sep 25) Arena di Verona, Piazza Bra 28, 37121, Verona, Italy

Little Simz at Alcatraz (25 Sep 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Zucchero at Arena (25 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Zucchero at Arena (26 Sep 25) Arena, Piazza Bra, 1, 37010, Verona, Italy

Rose Villain at Palazzo dello Sport (02 Oct 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Opeth at Alcatraz (06 Oct 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Damiano David at Palazzo dello Sport (11 Oct 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Salmo at PalaAlpitour (11 Oct 25) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Damiano David at Palazzo dello Sport (12 Oct 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Olly at Palazzo dello Sport (14 Oct 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Dropkick Murphys at Alcatraz (15 Oct 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Rkomi at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (17 Oct 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Salmo at PalaSele (18 Oct 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Zucchero at Balboa Theatre (22 Oct 25) Balboa Theatre, 868 Fourth Ave., 92101, San Diego, CA, US

KOKOROKO at Alcatraz (24 Oct 25) Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

Anika at Bronson (25 Oct 25) Bronson, Via Cella, 50, Madonna Dell'albero, 48124, Ravenna, Italy

Marco Masini at Nelson Mandela Forum (25 Oct 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Salmo at Nelson Mandela Forum (26 Oct 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Orchestra Baobab - JAZZMI 2025 2025 Alcatraz, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy

High On Fire and Necrot at Legend Club (01 Nov 25) Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Paolo Fresu, Richard Galliano & Jan Lundgren Mare Nostrum 2025 Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy

Rkomi at Teatro Augusteo (03 Nov 25) Teatro Augusteo, Piazzetta Duca D'Aosta, 263, 80100, Naples, Italy

Bilal - JAZZMI 2025 2025 Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Vittorio Emanuele (06 Nov 25) Teatro Vittorio Emanuele, Via Pozzoleone, 5, 98122, Messina, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Vittorio Emanuele (07 Nov 25) Teatro Vittorio Emanuele, Via Pozzoleone, 5, 98122, Messina, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Vittorio Emanuele (08 Nov 25) Teatro Vittorio Emanuele, Via Pozzoleone, 5, 98122, Messina, Italy

coez at PalaPrometeo Estra Liano Rossini (12 Nov 25) PalaPrometeo Estra Liano Rossini, Via del Commercio, 29, 60127, Ancona, Italy

coez at Palazzo dello Sport (14 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Rkomi at Teatro Cartiere Carrara (19 Nov 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Rkomi at Gran Teatro Geox (20 Nov 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

coez at Palapartenope (20 Nov 25) Palapartenope, Via C. Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

coez at Palaflorio (22 Nov 25) Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

Rkomi at Teatro Europauditorium (23 Nov 25) Teatro Europauditorium, Piazza della Costituzione 4, 40100, Bologna, Italy

Rkomi at Teatro Colosseo (25 Nov 25) Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Rendano (28 Nov 25) Teatro Rendano, Piazza Quindici Marzo, 1, 87100, Cosenza, Italy

coez at PalaAlpitour (29 Nov 25) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

I Cani at Teatro della Concordia (30 Nov 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

I Cani at Teatro della Concordia (01 Dec 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

coez at Unipol Forum (01 Dec 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

coez at Nelson Mandela Forum (06 Dec 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Claudio Baglioni at Teatro Municipale Giuseppe Verdi (11 Dec 25) Teatro Municipale Giuseppe Verdi, Piazza Matteo Luciani, 23, Salerno SA, 84121, Salerno, Italy

I Cani at Casa Della Musica Federico I (11 Dec 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Luchè at PalaSele (19 Dec 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Luchè at PalaSele (20 Dec 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Eros Ramazzotti at Accor Arena (14 Feb 26) Accor Arena, 8, boulevard de Bercy, 75012, Paris, France

David Byrne at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (21 Feb 26) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

David Byrne at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (22 Feb 26) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Eros Ramazzotti at Olympiahalle München (25 Feb 26) Olympiahalle München, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, Munich, Germany

Eros Ramazzotti at Uber Arena (02 Mar 26) Uber Arena, Uber Platz, 10243, Berlin, Germany

Achille Lauro at PalaSele (04 Mar 26) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Achille Lauro at Palazzo dello Sport (06 Mar 26) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Achille Lauro at Palazzo dello Sport (07 Mar 26) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Achille Lauro at Palaflorio (09 Mar 26) Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

Achille Lauro at Palaflorio (10 Mar 26) Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

Achille Lauro at Kioene Arena (12 Mar 26) Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy

Achille Lauro at PalaAlpitour (14 Mar 26) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Achille Lauro at Unipol Forum (16 Mar 26) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Achille Lauro at Unipol Forum (17 Mar 26) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Luchè at Nelson Mandela Forum (17 Mar 26) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Achille Lauro at Unipol Arena (20 Mar 26) Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

Achille Lauro at Nelson Mandela Forum (21 Mar 26) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Luchè at PalaAlpitour (21 Mar 26) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Achille Lauro at Nelson Mandela Forum (22 Mar 26) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Achille Lauro at PalaAlpitour (24 Mar 26) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Achille Lauro at Unipol Forum (27 Mar 26) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Achille Lauro at Unipol Arena (29 Mar 26) Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

Luchè at Palaflorio (29 Mar 26) Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

Frah Quintale at Unipol Forum (13 Apr 26) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Frah Quintale at Nelson Mandela Forum (15 Apr 26) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Frah Quintale at Palazzo dello Sport (17 Apr 26) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Frah Quintale at Palapartenope (18 Apr 26) Palapartenope, Via C. Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Frah Quintale at Kioene Arena (20 Apr 26) Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy

Frah Quintale at PalaAlpitour (21 Apr 26) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Zucchero at Adidas Arena (27 May 26) Adidas Arena, 58 Boulevard Ney, 75018, Paris, France

Zucchero at Ziggo Dome (29 May 26) Ziggo Dome, De Passage 100, 1101 AX, Amsterdam, Netherlands

Knocked Loose, Gojira, and Metallica at Stadio Dallara (03 Jun 26) Stadio Dallara, Via Andrea Costa, 174, 40134, Bologna, Italy

Zucchero at Barclays Arena (04 Jun 26) Barclays Arena, Sylvesterallee 10, 22525, Hamburg, Germany

Zucchero at Uber Arena (05 Jun 26) Uber Arena, Uber Platz, 10243, Berlin, Germany

Eros Ramazzotti at San Siro (09 Jun 26) San Siro, Piazzale Angelo Moratti, 20151, Milan, Italy

Zucchero at Halle D, Wiener Stadthalle (11 Jun 26) Halle D, Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1 / Eingang Märzpark, 1150, Vienna, Austria

Eros Ramazzotti at Stadio (13 Jun 26) Stadio, 80125, Naples, Italy

Eros Ramazzotti at Stadio Olimpico (16 Jun 26) Stadio Olimpico, Viale dello Stadio Olimpico 1, 00194, Rome, Italy

Zucchero at Hallenstadion (18 Jun 26) Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, 8050, Zürich, Switzerland

Eros Ramazzotti at Stadio San Filippo Franco Scoglio (20 Jun 26) Stadio San Filippo Franco Scoglio, 98125, Messina, Italy

Zucchero at Festhalle Frankfurt (20 Jun 26) Festhalle Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt, Germany

Zucchero at Olympiahalle München (21 Jun 26) Olympiahalle München, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, Munich, Germany

Eros Ramazzotti at Stadio San Nicola (23 Jun 26) Stadio San Nicola, Strada Torrebella, 70123, Bari, Italy

Eros Ramazzotti at Allianz Stadium (27 Jun 26) Allianz Stadium, Strada Comunale di Altessano 131, 10151, Turin, Italy

La tradizione dei festival italiani

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.

Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti

Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.

La magia dei luoghi storici

In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.

Un momento di condivisione e socialità

I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.

Concerti e Festival in Italia

Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)