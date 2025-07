Hannah Jadagu con My Love

La cantautrice e produttrice Hannah Jadagu è tornata con un nuovo singolo dal titolo My Love, un brano electro pop R&B dal sound scintillante e coinvolgente. Disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme digitali tramite l’etichetta Sub Pop, il singolo segna il primo rilascio di materiale nuovo dopo l’acclamato album di debutto del 2023.

Il videoclip; un’interpretazione dolce e surreale

Il videoclip ufficiale di My Love è stato co-diretto da Hannah stessa insieme ad Annika S. Il video, in cui la stessa Hannah è protagonista, offre una rappresentazione visiva dolce e leggermente surreale che esplora i temi centrali del brano, ossia l’amore e la distanza, evocando emozioni intime e universali.

Produzione e collaborazioni

My Love è stato scritto e composto interamente da Hannah Jadagu e co-prodotto insieme al produttore e musicista Sora presso gli studi Undercooled di Los Angeles. La produzione si è avvalsa anche della collaborazione di Max Baby, storico partner creativo di Hannah, che ha lavorato nei Greasy Studios di Parigi. Il brano è stato mixato da Blue May e masterizzato da Heba Kadry, conferendo al pezzo un’elevata qualità sonora e un’atmosfera raffinata.

Un nuovo capitolo dopo l’album di debutto

Questo singolo rappresenta il primo assaggio del nuovo materiale che Hannah Jadagu sta preparando in vista del secondo album, previsto per l’autunno dello stesso anno, sempre sotto l’egida di Sub Pop. Dopo il successo di Aperture (2023), che ha ottenuto lodi da parte di numerose testate internazionali, Hannah continua a consolidare la sua posizione come artista emergente di rilievo nel panorama electro pop e R&B.

Carriera e riconoscimenti

Hannah Jadagu ha conquistato l’attenzione della critica musicale e di pubblico grazie al suo stile unico, capace di unire atmosfere electro pop a influenze R&B. Ha ricevuto apprezzamenti da media prestigiosi, diventando anche una presenza fissa in festival internazionali di rilievo come SXSW, Pitchfork Music Festival London e Roskilde. In tour con la sua band, Hannah Jadagu ha aperto per artisti come Faye Webster, Arlo Parks e Beach Fossils, ampliando la sua esperienza live e il suo seguito globale.

Conclusione

Con My Love, Hannah Jadagu conferma la sua crescita artistica e la capacità di creare brani intensi e coinvolgenti che parlano di emozioni autentiche. Il nuovo singolo anticipa un’attesa nuova fase della sua carriera, destinata a lasciare un segno nel panorama musicale contemporaneo. I fan non vedono l’ora di scoprire il prossimo album e di seguirla nei prossimi live. (La redazione)