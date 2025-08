Il ritorno dei Public Enemy: un nuovo album per scuotere le coscienze

Dopo cinque anni di silenzio discografico, Chuck D e Flavor Flav tornano sulla scena con un nuovo, attesissimo album firmato Public Enemy dal titolo Black Sky Over the Projects: Apartment 2025. Un ritorno potente, che riafferma la missione del gruppo: risvegliare le coscienze e denunciare le ingiustizie attraverso un suono duro, in continua evoluzione, e testi che colpiscono dritto al cuore e alla mente.

Beats instabili, messaggi solidi

Il disco si apre con “Siick”, una diagnosi cruda dello stato della società, e si snoda attraverso tracce che alternano energia esplosiva a momenti più riflessivi, mantenendo sempre alta la tensione narrativa. Brani come “Confusion (Here Come The Drums)” e “Fools Fool Fools (Dirty Drums Mixx)” mescolano ritmi ruvidi e imprevedibili a liriche taglienti, mentre “Sexegenarian Vape” e “Messy Hens” sorprendono per ironia e intelligenza. L’apice arriva con “March Madness”, una denuncia feroce contro la follia delle sparatorie scolastiche negli Stati Uniti.

Lunga vita alla rivoluzione sonora

Con oltre 35 anni di carriera, 15 album in studio, un ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame e un Grammy alla carriera, i Public Enemy non mostrano segni di stanchezza. Il nuovo album non è solo un ritorno: è l’ennesima dimostrazione che la loro voce è ancora indispensabile, forte e più attuale che mai.

Conclusione

I Public Enemy sono tornati con un nuovo album intitolato Black Sky Over the Projects: Apartment 2025, e con loro la loro inconfondibile miscela di verità scomode e suoni incendiari. La macchina rossa, nera e verde è di nuovo in marcia, pronta a ripulire la scena. (La redazione)