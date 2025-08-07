10 album del 2025 da ascoltare assolutamente

Una selezione di 10 album del 2025 che meritano assolutamente un ascolto, scelti dalla critica musicale internazionale. Dalle nuove promesse ai grandi nomi, tra generi diversi e sperimentazioni sonore: lasciati ispirare da queste uscite imperdibili.
Il 2025 si sta rivelando un anno eccezionale per la musica, con una varietà di album che spaziano tra generi diversi e offrono esperienze sonore innovative e coinvolgenti. Dall’elettronica sperimentale al punk energico, dal soul raffinato ai concept album atmosferici, la critica specializzata ha selezionato dieci dischi che rappresentano al meglio questa vivace scena musicale. Ecco la nostra panoramica dei dieci album finora usciti nel 2025 che la critica musicale internazionale consiglia di ascoltare.
FKA twigs – Eusexua
Un’opera audace che esplora identità e sensualità attraverso sonorità elettroniche e sperimentali.
billy woods – GOLLIWOG
Un album che affronta temi di trauma razziale e sociale con liriche incisive e produzione innovativa.
Turnstile – Never Enough
Un mix energico di hardcore e punk psichedelico, che ha conquistato critica e pubblico.
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Un “instant classic” che fonde tradizione portoricana e sonorità moderne come salsa e house.
Heartworms – Glutton for Punishment
Un album che mescola shoegaze e indie rock con testi profondi e arrangiamenti ricercati.
Circuit des Yeux – Halo on the Inside
Un’opera che esplora temi di solitudine e speranza, con una produzione atmosferica e coinvolgente.
Stereolab – Instant Holograms on Metal Film
Un ritorno al passato per la band, con un sound che richiama il krautrock e l’elettronica degli anni ’70.
Annie & the Caldwells – Can’t Lose My (Soul)
Un album che mescola soul, jazz e R&B, con una voce potente e arrangiamenti sofisticati.
Little Simz – Lotus
Un disco che esplora temi di crescita personale e spiritualità, con liriche profonde e produzione raffinata.
Steven Wilson – The Overview
Un concept album che esplora l’effetto di visione dallo spazio, con sonorità progressive e atmosfere cinematografiche.
Questi dieci album testimoniano la vitalità e la creatività che caratterizzano il panorama musicale attuale. Che tu sia un appassionato di sperimentazione sonora o di melodie più classiche, queste opere offrono spunti e emozioni per tutti i gusti. Continuando a seguire queste uscite, il 2025 promette di regalarci ancora molte sorprese interessanti. (La redazione)
