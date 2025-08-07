10 album del 2025 da ascoltare assolutamente

Il 2025 si sta rivelando un anno eccezionale per la musica, con una varietà di album che spaziano tra generi diversi e offrono esperienze sonore innovative e coinvolgenti. Dall’elettronica sperimentale al punk energico, dal soul raffinato ai concept album atmosferici, la critica specializzata ha selezionato dieci dischi che rappresentano al meglio questa vivace scena musicale. Ecco la nostra panoramica dei dieci album finora usciti nel 2025 che la critica musicale internazionale consiglia di ascoltare.

10 album del 2025

FKA twigs – Eusexua

Un’opera audace che esplora identità e sensualità attraverso sonorità elettroniche e sperimentali.

billy woods – GOLLIWOG

Un album che affronta temi di trauma razziale e sociale con liriche incisive e produzione innovativa.

Turnstile – Never Enough

Un mix energico di hardcore e punk psichedelico, che ha conquistato critica e pubblico.

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Un “instant classic” che fonde tradizione portoricana e sonorità moderne come salsa e house.

Heartworms – Glutton for Punishment

Un album che mescola shoegaze e indie rock con testi profondi e arrangiamenti ricercati.

Circuit des Yeux – Halo on the Inside

Un’opera che esplora temi di solitudine e speranza, con una produzione atmosferica e coinvolgente.

Stereolab – Instant Holograms on Metal Film

Un ritorno al passato per la band, con un sound che richiama il krautrock e l’elettronica degli anni ’70.

Annie & the Caldwells – Can’t Lose My (Soul)

Un album che mescola soul, jazz e R&B, con una voce potente e arrangiamenti sofisticati.

Little Simz – Lotus

Un disco che esplora temi di crescita personale e spiritualità, con liriche profonde e produzione raffinata.

Steven Wilson – The Overview

Un concept album che esplora l’effetto di visione dallo spazio, con sonorità progressive e atmosfere cinematografiche.

Conclusione

Questi dieci album testimoniano la vitalità e la creatività che caratterizzano il panorama musicale attuale. Che tu sia un appassionato di sperimentazione sonora o di melodie più classiche, queste opere offrono spunti e emozioni per tutti i gusti. Continuando a seguire queste uscite, il 2025 promette di regalarci ancora molte sorprese interessanti. (La redazione)