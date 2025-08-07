Home Calendario concerti e festival Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)
Scopri tutti i concerti e festival in programma in Italia! Dalle grandi esibizioni di artisti internazionali agli eventi locali, ogni giorno porta con sé appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica e degli spettacoli dal vivo. Non perdere l’opportunità di vivere un'esperienza unica e immersiva nei migliori festival e concerti del paese!

In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa.

Consulta le date dei concerti e dei festival in Italia

Puoi acquistare i biglietti in totale sicurezza su TicketOne.

(Fonte: SongKick – Nota: attenzione le date possono variare)

  • domenica 10 Agosto

    Baustelle and Lucio Corsi at Masseria Ferragnano (10 Aug 25)
    Masseria Ferragnano, Via Cisternino 282, 70010, Locorotondo, Italy

  • martedì 12 Agosto

    Mellow Mood at Area Feste (12 Aug 25) with Tommy Kuti
    Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

  • giovedì 14 Agosto

    Mace, joan thiele, and Acid Arab at Masseria Ferragnano (14 Aug 25)
    Masseria Ferragnano, Via Cisternino 282, 70010, Locorotondo, Italy

  • martedì 19 Agosto

    Emma Nolde at Area Feste (19 Aug 25) with Ginevra
    Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

  • martedì 19 Agosto

    Modena City Ramblers at Area Feste (19 Aug 25) with Radici Nel Cemento
    Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

  • mercoledì 20 Agosto

    The Night Skinny at Area Feste (20 Aug 25) with RRARI DAL TACCO, Promessa, and Peter Napo
    Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

  • giovedì 21 Agosto

    99 Posse at Area Feste (21 Aug 25) with La Niña
    Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

  • venerdì 22 Agosto

    M¥SS KETA at Area Feste (22 Aug 25) with Lorenzza
    Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

  • lunedì 25 Agosto

    Fiorella Mannoia at Piazza Cardinal Pacca (25 Aug 25)
    Piazza Cardinal Pacca, Via Arcivescovo Pacca, 82100, Benevento, Italy

  • martedì 26 Agosto

    99 Posse at Giardino Corallo (26 Aug 25)
    Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy

  • martedì 26 Agosto

    Patty Pravo at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (26 Aug 25)
    All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy

  • mercoledì 27 Agosto

    Fiorella Mannoia at Teatro Al Castello Di Milazzo (27 Aug 25)
    Teatro Al Castello Di Milazzo, Teatro al Castello di Milazzo, 98057, Milazzo, Italy

  • giovedì 28 Agosto

    Anders, Patrick Gibin, Obongjayar, Adi Oasis, Benji B, Luca Trevisi, Khalab, Baba Sissoko, Joe Armon-Jones, Moses Yoofee Trio, Natasha Diggs, Zopelar, and Willie Peyote at Unknown venue (28 Aug 25)
    Cella Monte, Italy

  • venerdì 29 Agosto

    Fiorella Mannoia at Live Arena (29 Aug 25)
    Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

  • venerdì 29 Agosto

    johnson righeira, Righeira, and Duo Bucolico at Rotondo Music Festival (29 Aug 25)
    Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia, Italy

  • sabato 30 Agosto

    Fiorella Mannoia at Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica (30 Aug 25)
    Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica, via del Laghetto, 97015, Modica, Italy

  • sabato 30 Agosto

    Mace at Anfiteatro Romano Di Terni (30 Aug 25)
    Anfiteatro Romano Di Terni, Via del Vescovado 7, 05100, Terni, Italy

  • domenica 31 Agosto

    Calibro 35 at Borgate dal vivo Festival (31 Aug 25)
    Borgate dal vivo Festival, Piazza Bionda, 10040, Turin, Italy

  • lunedì 1 Settembre

    Richard Thompson at Teatro Corso (01 Sep 25)
    Teatro Corso, Corso del Popolo, 30, 30172, Mestre, Italy

  • martedì 2 Settembre

    Fiorella Mannoia at Esedra di Palazzo Te (02 Sep 25)
    Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy

  • martedì 2 Settembre

    Richard Thompson at Teatro CTM (02 Sep 25)
    Teatro CTM, Via IV Novembre, 91, 25086, Rezzato, Italy

  • mercoledì 3 Settembre

    Calibro 35 at Rocca Malatestiana (03 Sep 25)
    Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy

  • giovedì 4 Settembre

    Calibro 35 at Ricci Weekender (04 Sep 25)
    Ricci Weekender, Catania, Italy

  • giovedì 4 Settembre

    Fiorella Mannoia at Piazza dei Cavalieri (04 Sep 25)
    Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy

  • giovedì 4 Settembre

    Richard Thompson at Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi (04 Sep 25)
    Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi, 30 Via Pietro de Coubertin, 00196, Rome, Italy

  • venerdì 5 Settembre

    Fast Animals and Slow Kids at Nxt (05 Sep 25)
    Nxt, 24121, Bergamo, Italy

  • venerdì 5 Settembre

    cmqmartina and Bruno Belissimo at Piazzale Della Rosa (05 Sep 25)
    Piazzale Della Rosa, Piazzale della Rosa, 41049, Sassuolo, Italy

  • sabato 6 Settembre

    Marlene Kuntz at Ostia Antica Festival Park (06 Sep 25)
    Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy

  • sabato 6 Settembre

    Marlene Kuntz at Teatro Romano di Ostia Antica (06 Sep 25)
    Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186, Ostia, Italy

  • sabato 6 Settembre

    dente at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (06 Sep 25)
    Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy

  • domenica 7 Settembre

    Nektar at 2days Prog + 1 (07 Sep 25)
    2days Prog + 1, Piazzetta della Musica, Novara, Italy

  • lunedì 8 Settembre

    Cancer Bats at Freakout Club (08 Sep 25)
    Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy

  • giovedì 11 Settembre

    Marco Castello at Ostia Antica Festival Park (11 Sep 25)
    Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy

  • domenica 14 Settembre

    Ariete, Brunori Sas, Calibro 35, Emma Nolde, Eugenio in Via di Gioia, Fulminacci, I Cani, Giovanni Truppi, Mai Mai Mai, Margherita Vicario, Marta Del Grandi, Peter White, and Savana Funk at Testaccio Estate (14 Sep 25)
    Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy

  • lunedì 15 Settembre

    Luchè at Unipol Forum (15 Sep 25)
    Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

  • mercoledì 17 Settembre

    Motta at Hiroshima Mon Amour (17 Sep 25)
    Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

  • sabato 20 Settembre

    The Blaze (DJ Set) at Circolo Magnolia (20 Sep 25)
    Circolo Magnolia, Milan, Italy

  • sabato 27 Settembre

    The Secret Show at Viper Theatre (27 Sep 25)
    Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

  • sabato 27 Settembre

    Tonino Carotone at Giardino Corallo (27 Sep 25)
    Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy

  • martedì 30 Settembre

    Xavier Rudd at Gran Teatro Geox (30 Sep 25)
    Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

  • mercoledì 1 Ottobre

    Fabri Fibra at Unipol Forum (01 Oct 25)
    Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

  • venerdì 3 Ottobre

    The Weirdolls at Viper Theatre (03 Oct 25)
    Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

  • sabato 4 Ottobre

    Natalie Bergman at Spazio 211 (04 Oct 25)
    Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

  • domenica 5 Ottobre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Conegliano, Italy

  • mercoledì 8 Ottobre

    L.A. Witch at Arci Bellezza (08 Oct 25)
    Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

  • mercoledì 8 Ottobre

    Preoccupations at Spazio 211 (08 Oct 25)
    Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

  • giovedì 9 Ottobresabato 11 Ottobre

    Robot Festival 2025
    Bologna, Italy

  • giovedì 9 Ottobre

    Marco Mengoni at PalaAlpitour (09 Oct 25)
    PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

  • venerdì 10 Ottobre

    Piero Pelù at Viper Theatre (10 Oct 25)
    Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

  • venerdì 10 Ottobre

    Raphael Gualazzi at Teatro Goldoni (10 Oct 25)
    Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy

  • sabato 11 Ottobre

    Angelo Branduardi at Teatro Verdi (11 Oct 25)
    Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy

  • domenica 12 Ottobre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

  • lunedì 13 Ottobre

    Marco Mengoni at Unipol Forum (13 Oct 25)
    Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

  • mercoledì 15 Ottobre

    99 Posse at Modus Berlin (15 Oct 25)
    Modus Berlin, Ritterstraße 24-27, 10969, Berlin, Germany

  • mercoledì 15 Ottobre

    Marco Mengoni at Unipol Forum (15 Oct 25)
    Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

  • mercoledì 15 Ottobre

    Sierra at Viper Theatre (15 Oct 25)
    Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

  • giovedì 16 Ottobre

    Carl Brave at Casa Della Musica Federico I (16 Oct 25)
    Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

  • venerdì 17 Ottobre

    Carl Brave at Eremo Club (17 Oct 25)
    Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

  • venerdì 17 Ottobre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

  • sabato 18 Ottobre

    Artie 5ive at Estragon (18 Oct 25)
    Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

  • martedì 21 Ottobre

    Marco Mengoni at Vitrifrigo Arena (21 Oct 25)
    Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy

  • mercoledì 22 Ottobre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy

  • giovedì 23 Ottobre

    Carl Brave at Hall (23 Oct 25)
    Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy

  • venerdì 24 Ottobre

    Carl Brave at Estragon (24 Oct 25)
    Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

  • venerdì 24 Ottobre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

  • venerdì 24 Ottobre

    Ministri at New Age Club (24 Oct 25)
    New Age Club, Via Tintoretto, 14, 31056, Roncade, Italy

  • sabato 25 Ottobre

    Marco Mengoni at Unipol Arena (25 Oct 25)
    Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

  • domenica 26 Ottobre

    Kae Tempest at Estragon (26 Oct 25)
    Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

  • lunedì 27 Ottobre

    Pile at Legend Club (27 Oct 25)
    Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

  • mercoledì 29 Ottobre

    Carl Brave at Teatro della Concordia (29 Oct 25)
    Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

  • mercoledì 29 Ottobre

    Marco Mengoni at Nelson Mandela Forum (29 Oct 25)
    Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

  • giovedì 30 Ottobre

    Carl Brave at Fabrique (30 Oct 25)
    Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy

  • venerdì 31 Ottobre

    Marco Mengoni at Nelson Mandela Forum (31 Oct 25)
    Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

  • domenica 2 Novembre

    I Cani at Estragon (02 Nov 25)
    Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

  • martedì 4 Novembre

    Marco Mengoni at PalaSele (04 Nov 25)
    PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

  • mercoledì 5 Novembre

    CIMINI at Hiroshima Mon Amour (05 Nov 25)
    Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

  • mercoledì 5 Novembre

    Daniela Pes and Iosonouncane at Betonhalle (05 Nov 25)
    Betonhalle, 35 Gerichtstraße, 13347, Berlin, Germany

  • mercoledì 5 Novembre

    Diego Basso at Teatro Ariston (05 Nov 25)
    Teatro Ariston, 18038, Sanremo, Italy

  • mercoledì 5 Novembre

    I Cani at Estragon (05 Nov 25)
    Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

  • mercoledì 5 Novembre

    Marco Mengoni at PalaSele (05 Nov 25)
    PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

  • giovedì 6 Novembre

    I Cani at Estragon (06 Nov 25)
    Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

  • giovedì 6 Novembre

    Ministri at Hiroshima Mon Amour (06 Nov 25)
    Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

  • giovedì 6 Novembre

    Rkomi at Teatro Metropolitan (06 Nov 25)
    Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy, 95100, Catania, Italy

  • venerdì 7 Novembre

    Leprous at Live Club (07 Nov 25)
    Live Club, Via Mazzini, 58, 20056, Trezzo sull'Adda, Italy

  • venerdì 7 Novembre

    Ministri at Hiroshima Mon Amour (07 Nov 25)
    Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

  • sabato 8 Novembre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

  • domenica 9 Novembre

    Angelo Branduardi at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (09 Nov 25)
    Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

  • domenica 9 Novembre

    City of Caterpillar at TPO (09 Nov 25)
    TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy

  • domenica 9 Novembre

    Marco Mengoni at Palazzo dello Sport (09 Nov 25)
    Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

  • lunedì 10 Novembre

    I Cani at Estragon (10 Nov 25)
    Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

  • martedì 11 Novembre

    Rkomi at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (11 Nov 25)
    Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

  • mercoledì 12 Novembre

    Carl Brave at Teatro Cartiere Carrara (12 Nov 25)
    Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

  • mercoledì 12 Novembre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

  • giovedì 13 Novembre

    Marco Mengoni at Palazzo dello Sport (13 Nov 25)
    Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

  • giovedì 13 Novembre

    Studio Murena at Hiroshima Mon Amour (13 Nov 25)
    Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

  • venerdì 14 Novembre

    Calibro 35 at Viper Theatre (14 Nov 25)
    Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

  • sabato 15 Novembre

    Angelo Branduardi at Teatro Goldoni (15 Nov 25)
    Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy

  • sabato 15 Novembre

    coez at Palazzo dello Sport (15 Nov 25)
    Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

  • domenica 16 Novembre

    Annalisa at Palazzo Del Turismo (16 Nov 25)
    Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy

  • lunedì 17 Novembre

    Rkomi at Teatro Massimo - Sala 1 (17 Nov 25)
    Teatro Massimo - Sala 1, Via Caduta del Forte, 15, 65121, Pescara, Italy

  • mercoledì 19 Novembre

    Beth Hart at Gran Teatro Geox (19 Nov 25)
    Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

  • mercoledì 19 Novembre

    I Cani at Atlantico (19 Nov 25)
    Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

  • giovedì 20 Novembre

    Ministri at Hacienda (20 Nov 25)
    Hacienda, 27 Via Galla Placidia, 00159, Rome, Italy

  • venerdì 21 Novembre

    Angelo Branduardi at CMP Arena (21 Nov 25)
    CMP Arena, Via Ca' Dolfin snc, 36061, Bassano Del Grappa, Italy

  • venerdì 21 Novembre

    Dardust at Teatro San Babila (21 Nov 25)
    Teatro San Babila, 2 Corso Venezia, 20121, Milan, Italy

  • venerdì 21 Novembre

    MEZZOSANGUE at Casa Della Musica (21 Nov 25)
    Casa Della Musica, Via Barbagallo 115, 80125, Naples, Italy

  • sabato 22 Novembre

    Annalisa at Palazzo dello Sport (22 Nov 25)
    Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

  • sabato 22 Novembre

    Micah P. Hinson at Spazio 211 (22 Nov 25)
    Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

  • sabato 22 Novembre

    Ministri at Eremo Club (22 Nov 25)
    Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

  • lunedì 24 Novembre

    Marco Mengoni at Hallenstadion (24 Nov 25)
    Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, 8050, Zürich, Switzerland

  • mercoledì 26 Novembre

    Angelo Branduardi at Teatro delle Muse (26 Nov 25)
    Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy

  • mercoledì 26 Novembre

    Marco Mengoni at Festhalle Frankfurt (26 Nov 25)
    Festhalle Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt, Germany

  • giovedì 27 Novembre

    Carl Brave at Palazzo dello Sport (27 Nov 25)
    Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

  • giovedì 27 Novembre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Olympiahalle München, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, Munich, Germany

  • venerdì 28 Novembre

    Dub FX at Circolo Magnolia (Estivo) (28 Nov 25)
    Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20090, Segrate, Italy

  • venerdì 28 Novembre

    Marracash at PalaSele (28 Nov 25)
    PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

  • sabato 29 Novembre

    Angelo Branduardi at Teatro Di Varese (29 Nov 25)
    Teatro Di Varese, Piazza della Repubblica, 21100, Varese, Italy

  • sabato 29 Novembre

    Annalisa at Unipol Forum (29 Nov 25)
    Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

  • sabato 29 Novembre

    Dub FX at TPO (29 Nov 25)
    TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy

  • sabato 29 Novembre

    Rkomi at Teatro delle Muse (29 Nov 25)
    Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy

  • domenica 30 Novembre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Vorst Nationaal/Forest National, Avenue Victor Rousseaulaan 208, 1190, Brussels, Belgium

  • domenica 30 Novembre

    Rkomi at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (30 Nov 25)
    Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

  • lunedì 1 Dicembre

    Angelo Branduardi at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (01 Dec 25)
    Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 20149, Milan, Italy

  • lunedì 1 Dicembre

    Marracash at Unipol Arena (01 Dec 25)
    Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

  • mercoledì 3 Dicembre

    Calibro 35 at La Nau (03 Dec 25)
    La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain

  • mercoledì 3 Dicembre

    I Cani at Teatro Cartiere Carrara (03 Dec 25)
    Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

  • mercoledì 3 Dicembre

    Marco Mengoni at Salle Pleyel (03 Dec 25)
    Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

  • giovedì 4 Dicembre

    Calibro 35 at SO36 (04 Dec 25)
    SO36, Oranienstrasse 190, Kreuzberg, 10999, Berlin, Germany

  • giovedì 4 Dicembre

    I Cani at Teatro Cartiere Carrara (04 Dec 25)
    Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

  • giovedì 4 Dicembre

    Marracash at Nelson Mandela Forum (04 Dec 25)
    Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

  • giovedì 4 Dicembre

    Rkomi at Teatro Dis_play C/o Brixia Forum (04 Dec 25)
    Teatro Dis_play C/o Brixia Forum, Via Caprera, 5, 25100, Brescia, Italy

  • venerdì 5 Dicembre

    Brunori Sas at Sala Apolo (05 Dec 25)
    Sala Apolo, Carrer Nou de la Rambla, 113, 08004, Barcelona, Spain

  • sabato 6 Dicembre

    Annalisa at Palaflorio (06 Dec 25)
    Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

  • sabato 6 Dicembre

    I Cani at Eremo Club (06 Dec 25)
    Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

  • sabato 6 Dicembre

    Noga Erez at Magazzini Generali (06 Dec 25) with UZI FREYJA
    Magazzini Generali, Via Pietrasanta 14, 20124, Milan, Italy

  • domenica 7 Dicembre

    Calibro 35 at La Bellevilloise (07 Dec 25)
    La Bellevilloise, 19, Rue Boyer, 75020, Paris, France

  • domenica 7 Dicembre

    Edoardo Bennato at Teatro Lyrick (07 Dec 25)
    Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Angeli, 06081, Perugia, Italy

  • domenica 7 Dicembre

    I Cani at Eremo Club (07 Dec 25)
    Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

  • lunedì 8 Dicembre

    Marracash at Unipol Forum (08 Dec 25)
    Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

  • martedì 9 Dicembre

    Brunori Sas at Cirque Royal (09 Dec 25)
    Cirque Royal, Rue de l'Enseignement 81, 1000, Brussels, Belgium

  • mercoledì 10 Dicembre

    I Cani at Casa Della Musica Federico I (10 Dec 25)
    Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

  • mercoledì 10 Dicembre

    Marco Mengoni - Live in Europe 2025
    Palacio Vistalegre, Calle de Utebo, 1, 28025, Madrid, Spain

  • mercoledì 10 Dicembre

    Rkomi at Teatro Regio (10 Dec 25)
    Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy

  • venerdì 12 Dicembre

    Marracash at Palazzo dello Sport (12 Dec 25)
    Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

  • venerdì 12 Dicembre

    Rkomi at Teatro Ponchielli (12 Dec 25)
    Teatro Ponchielli, C.so Vittorio Emanuele II, 52, 26100, Cremona, Italy

  • sabato 13 Dicembre

    The Zen Circus at Estragon (13 Dec 25)
    Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

  • martedì 16 Dicembre

    Brunori Sas at Columbia Theater (16 Dec 25)
    Columbia Theater, Columbiadamm 9-11, 10965, Berlin, Germany

  • mercoledì 17 Dicembre

    Marracash at Kioene Arena (17 Dec 25)
    Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy

  • sabato 20 Dicembre

    Marracash at PalaAlpitour (20 Dec 25)
    PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

  • lunedì 5 Gennaio

    Angelo Branduardi at Teatro Duse (05 Jan 26)
    Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

  • lunedì 12 Gennaio

    Dardust at Teatro Gioiello (12 Jan 26)
    Teatro Gioiello, C. Colombo 31, 10129, Turin, Italy

  • venerdì 16 Gennaio

    Dardust at Teatro Ai Colli (16 Jan 26)
    Teatro Ai Colli, 16 Via Monte Lozzo, 35143, Padua, Italy

  • venerdì 23 Gennaio

    Angelo Branduardi at Teatro Infinity 1 (23 Jan 26)
    Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy

  • venerdì 23 Gennaio

    Dardust at Teatro Verdi (23 Jan 26)
    Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, Italy

  • sabato 24 Gennaio

    Dardust at Teatro Nuovo (24 Jan 26)
    Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy

  • giovedì 12 Febbraio

    Giorgio Poi at La Cigale (12 Feb 26)
    La Cigale, 120 Boulevard de Rochechouart, 75018, Paris, France

  • giovedì 12 Febbraio

    Los Lobos at Palasport San Bernardino (12 Feb 26)
    Palasport San Bernardino, Via Palazzolo, 25032, Chiari, Italy

  • venerdì 13 Febbraio

    Los Lobos at Circolo Admr Chiari (13 Feb 26)
    Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chiari, Italy

  • martedì 3 Marzo

    Angelo Branduardi at Cirque Royal (03 Mar 26)
    Cirque Royal, Rue de l'Enseignement 81, 1000, Brussels, Belgium

  • sabato 7 Marzo

    Angelo Branduardi at Lokschuppen (07 Mar 26)
    Lokschuppen, Werderstrasse 4, 66763, Dillingen, Germany

  • mercoledì 8 Aprile

    Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (08 Apr 26)
    Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

  • giovedì 9 Aprile

    Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (09 Apr 26)
    Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

  • venerdì 10 Aprile

    Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (10 Apr 26)
    Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

  • sabato 11 Aprile

    Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (11 Apr 26)
    Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

  • domenica 12 Aprile

    Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (12 Apr 26)
    Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

  • venerdì 1 Maggio

    Ludovico Einaudi at The Glasshouse (01 May 26)
    The Glasshouse, Saint Mary's Square, NE8 2JR, Gateshead, UK

  • sabato 2 Maggio

    Ludovico Einaudi at Symphony Hall (02 May 26)
    Symphony Hall, B:Music Box Office, 8 Centenary Square, Birmingham, B1 2EA, Birmingham, UK

  • lunedì 4 Maggio

    Ludovico Einaudi at Beacon Hall, Bristol Beacon (04 May 26)
    Beacon Hall, Bristol Beacon, BRISTOL BEACON, TRENCHARD STREET, BRISTOL, BS15AR, Bristol, UK

  • mercoledì 13 Maggio

    Blanco at Unipol Forum (13 May 26)
    Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

  • sabato 4 Luglio

    Caparezza at Piazza Sordello (04 Jul 26)
    Piazza Sordello, 46100, Mantova, Italy

  • sabato 4 Luglio

    Ultimo at Tor Vergata (04 Jul 26)
    Tor Vergata, 00133, Rome, Italy

  • domenica 12 Luglio

    Caparezza at Parcheggio Nord Stadio Euganeo (12 Jul 26)
    Parcheggio Nord Stadio Euganeo, Viale Nero Rocco, 35010, Padua, Italy

  • venerdì 24 Luglio

    Caparezza at Arena Del Mare - Area Porto Antico (24 Jul 26)
    Arena Del Mare - Area Porto Antico, Calata Gadda, 16128, Genoa, Italy

  • sabato 25 Luglio

    Caparezza at Arena della Regina (25 Jul 26)
    Arena della Regina, Piazzale della Repubblica, 1 (Provincia di Rimini), 47841, Cattolica, Italy

  • sabato 1 Agosto

    Caparezza at Area Eventi Nuovo Romagnoli (01 Aug 26)
    Area Eventi Nuovo Romagnoli, Contrada selvapiana snc, 86100, Campobasso, Italy

  • mercoledì 5 Agosto

    Caparezza at Cave del Duca (05 Aug 26)
    Cave del Duca, Via delle Cave del Duca di Torrevecchia, 73100, Lecce, Italy

La tradizione dei festival italiani

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.

Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti

Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.

La magia dei luoghi storici

In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.

Un momento di condivisione e socialità

I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.

Concerti e Festival in Italia

Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)


