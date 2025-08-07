Sora news: notizie di oggi sulla città di Sora

Sora è un comune italiano di circa 25.000 abitanti situato nella provincia di Frosinone, nella regione Lazio. La città sorge nella pittoresca Valle del Liri, a circa 300 metri sul livello del mare. È incastonata tra i monti Ernici, l’Appennino Centrale e i confini con l’Abruzzo. Questo contesto geografico e storico la rende un centro di grande interesse per la sua cultura, economia e paesaggio.

Geografia e posizione

Sora si estende nella Valle del Liri, lungo le sponde dell’omonimo fiume. È situata alla confluenza tra la Valle Roveto e la Val Comino, al margine orientale del Lazio e al confine con l’Abruzzo. Dista circa 115 km da Roma e 138 km da Napoli. L’altitudine media è di 300 m, in una zona collinare protetta dai rilievi appenninici. Il clima è mite, ma con possibili gelate invernali.

Storia antica e medievale

Abitata fin dall’età preromana da popolazioni volsche, Sora fu conquistata diverse volte dai Romani e divenne colonia latina nel 303 a.C. Nel Medioevo si sviluppò come fortezza strategica; successivamente, nel XV secolo, divenne il centro del Ducato di Sora, creato da Alfonso I di Napoli. Nonostante i cambiamenti politici dell’epoca, il ducato mantenne una certa autonomia fino al 1796.

Economia e tradizioni locali

Storicamente, l’economia di Sora era legata alla lavorazione della lana. A partire dal XIX secolo, si sviluppò anche l’industria cartaria, favorita dalla forza motrice del fiume Liri. Ancora oggi, la città conserva tradizioni rurali e artigianali, le quali si riflettono nei costumi tipici e nelle feste popolari, in particolare in quella in onore di Santa Restituta, patrona del comune, celebrata il 27 maggio.

Conclusione

Sora gode di una posizione geografica strategica. La sua storia millenaria e la tradizione economica legata al fiume Liri ne fanno un esempio affascinante di città di medie dimensioni. La città laziale ha saputo coniugare il passato con uno sviluppo sia culturale che produttivo. (La redazione)

