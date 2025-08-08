Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)

In Italia, la musica dal vivo è una delle esperienze più coinvolgenti e autentiche che si possano vivere. Il piacere di assistere a un concerto è un’emozione unica, che unisce il pubblico in un’atmosfera condivisa, dove il suono, la luce e l’energia del palco si mescolano in un’armonia irripetibile. Che si tratti di una piccola performance intima in un club o di un grande evento all’aperto, ogni concerto offre qualcosa di speciale, un’esperienza che va oltre la musica stessa.

Baustelle and Lucio Corsi at Masseria Ferragnano (10 Aug 25) Masseria Ferragnano, Via Cisternino 282, 70010, Locorotondo, Italy

Mellow Mood at Area Feste (12 Aug 25) with Tommy Kuti Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

Mace, joan thiele, and Acid Arab at Masseria Ferragnano (14 Aug 25) Masseria Ferragnano, Via Cisternino 282, 70010, Locorotondo, Italy

Emma Nolde at Area Feste (19 Aug 25) with Ginevra Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

Modena City Ramblers at Area Feste (19 Aug 25) with Radici Nel Cemento Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

The Night Skinny at Area Feste (20 Aug 25) with RRARI DAL TACCO, Promessa, and Peter Napo Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

99 Posse at Area Feste (21 Aug 25) with La Niña Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

M¥SS KETA at Area Feste (22 Aug 25) with Lorenzza Area Feste, Via Serenissima, 25135, Brescia, Italy

Fiorella Mannoia at Piazza Cardinal Pacca (25 Aug 25) Piazza Cardinal Pacca, Via Arcivescovo Pacca, 82100, Benevento, Italy

99 Posse at Giardino Corallo (26 Aug 25) Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy

Patty Pravo at All'aperto Cattedrale S. Nicolo' (26 Aug 25) All'aperto Cattedrale S. Nicolo', Piazza del Municipio, 96017, Noto, Italy

Fiorella Mannoia at Teatro Al Castello Di Milazzo (27 Aug 25) Teatro Al Castello Di Milazzo, Teatro al Castello di Milazzo, 98057, Milazzo, Italy

Anders, Patrick Gibin, Obongjayar, Adi Oasis, Benji B, Luca Trevisi, Khalab, Baba Sissoko, Joe Armon-Jones, Moses Yoofee Trio, Natasha Diggs, Zopelar, and Willie Peyote at Unknown venue (28 Aug 25) Cella Monte, Italy

Fiorella Mannoia at Live Arena (29 Aug 25) Live Arena, Via Esa Chimento, 92100, Agrigento, Italy

johnson righeira, Righeira, and Duo Bucolico at Rotondo Music Festival (29 Aug 25) Rotondo Music Festival, 178 Lungomare Mameli, 60019, Senigallia, Italy

Fiorella Mannoia at Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica (30 Aug 25) Auditorium Mediterraneo Marina Di Modica, via del Laghetto, 97015, Modica, Italy

Mace at Anfiteatro Romano Di Terni (30 Aug 25) Anfiteatro Romano Di Terni, Via del Vescovado 7, 05100, Terni, Italy

Calibro 35 at Borgate dal vivo Festival (31 Aug 25) Borgate dal vivo Festival, Piazza Bionda, 10040, Turin, Italy

Richard Thompson at Teatro Corso (01 Sep 25) Teatro Corso, Corso del Popolo, 30, 30172, Mestre, Italy

Fiorella Mannoia at Esedra di Palazzo Te (02 Sep 25) Esedra di Palazzo Te, Via Te Palazzo Te 19, 46100, Mantova, Italy

Richard Thompson at Teatro CTM (02 Sep 25) Teatro CTM, Via IV Novembre, 91, 25086, Rezzato, Italy

Calibro 35 at Rocca Malatestiana (03 Sep 25) Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena, Italy

Calibro 35 at Ricci Weekender (04 Sep 25) Ricci Weekender, Catania, Italy

Fiorella Mannoia at Piazza dei Cavalieri (04 Sep 25) Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Cavalieri, 56126, Pisa, Italy

Richard Thompson at Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi (04 Sep 25) Auditorium Parco Della Musica - Sala Petrassi, 30 Via Pietro de Coubertin, 00196, Rome, Italy

Fast Animals and Slow Kids at Nxt (05 Sep 25) Nxt, 24121, Bergamo, Italy

cmqmartina and Bruno Belissimo at Piazzale Della Rosa (05 Sep 25) Piazzale Della Rosa, Piazzale della Rosa, 41049, Sassuolo, Italy

Marlene Kuntz at Ostia Antica Festival Park (06 Sep 25) Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy

Marlene Kuntz at Teatro Romano di Ostia Antica (06 Sep 25) Teatro Romano di Ostia Antica, Via Dei Romagnoli, 717, 00186, Ostia, Italy

dente at Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco (06 Sep 25) Cortile Delle Armi, Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy

Nektar at 2days Prog + 1 (07 Sep 25) 2days Prog + 1, Piazzetta della Musica, Novara, Italy

Cancer Bats at Freakout Club (08 Sep 25) Freakout Club, Via Zago 7/c, 40128, Bologna, Italy

Marco Castello at Ostia Antica Festival Park (11 Sep 25) Ostia Antica Festival Park, viale dei romagnoli 717, 00119, Rome, Italy

Ariete, Brunori Sas, Calibro 35, Emma Nolde, Eugenio in Via di Gioia, Fulminacci, I Cani, Giovanni Truppi, Mai Mai Mai, Margherita Vicario, Marta Del Grandi, Peter White, and Savana Funk at Testaccio Estate (14 Sep 25) Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo,, 00153, Rome, Italy

Luchè at Unipol Forum (15 Sep 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Motta at Hiroshima Mon Amour (17 Sep 25) Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

The Blaze (DJ Set) at Circolo Magnolia (20 Sep 25) Circolo Magnolia, Milan, Italy

The Secret Show at Viper Theatre (27 Sep 25) Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

Tonino Carotone at Giardino Corallo (27 Sep 25) Giardino Corallo, Via Boner, 1, 98121, Messina, Italy

Xavier Rudd at Gran Teatro Geox (30 Sep 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

Fabri Fibra at Unipol Forum (01 Oct 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

The Weirdolls at Viper Theatre (03 Oct 25) Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

Natalie Bergman at Spazio 211 (04 Oct 25) Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Prealpi SanBiagio Arena, Viale dello Sport, 2, 31015, Conegliano, Italy

L.A. Witch at Arci Bellezza (08 Oct 25) Arci Bellezza, 16a Via Giovanni Bellezza, 20136, Milan, Italy

Preoccupations at Spazio 211 (08 Oct 25) Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

Robot Festival 2025 Bologna, Italy

Marco Mengoni at PalaAlpitour (09 Oct 25) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Piero Pelù at Viper Theatre (10 Oct 25) Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

Raphael Gualazzi at Teatro Goldoni (10 Oct 25) Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Verdi (11 Oct 25) Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Marco Mengoni at Unipol Forum (13 Oct 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

99 Posse at Modus Berlin (15 Oct 25) Modus Berlin, Ritterstraße 24-27, 10969, Berlin, Germany

Marco Mengoni at Unipol Forum (15 Oct 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Sierra at Viper Theatre (15 Oct 25) Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

Carl Brave at Casa Della Musica Federico I (16 Oct 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Carl Brave at Eremo Club (17 Oct 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Artie 5ive at Estragon (18 Oct 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Marco Mengoni at Vitrifrigo Arena (21 Oct 25) Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Vitrifrigo Arena, Via Gagarin, 61122, Pesaro, Italy

Carl Brave at Hall (23 Oct 25) Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy

Carl Brave at Estragon (24 Oct 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

Ministri at New Age Club (24 Oct 25) New Age Club, Via Tintoretto, 14, 31056, Roncade, Italy

Marco Mengoni at Unipol Arena (25 Oct 25) Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

Kae Tempest at Estragon (26 Oct 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Pile at Legend Club (27 Oct 25) Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy

Carl Brave at Teatro della Concordia (29 Oct 25) Teatro della Concordia, Corso Puccini, 65, 10078, Venaria Reale, Italy

Marco Mengoni at Nelson Mandela Forum (29 Oct 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Carl Brave at Fabrique (30 Oct 25) Fabrique, Via Fantoli, 9, 20138, Milan, Italy

Marco Mengoni at Nelson Mandela Forum (31 Oct 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

I Cani at Estragon (02 Nov 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Marco Mengoni at PalaSele (04 Nov 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

CIMINI at Hiroshima Mon Amour (05 Nov 25) Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

Daniela Pes and Iosonouncane at Betonhalle (05 Nov 25) Betonhalle, 35 Gerichtstraße, 13347, Berlin, Germany

Diego Basso at Teatro Ariston (05 Nov 25) Teatro Ariston, 18038, Sanremo, Italy

I Cani at Estragon (05 Nov 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Marco Mengoni at PalaSele (05 Nov 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

I Cani at Estragon (06 Nov 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Ministri at Hiroshima Mon Amour (06 Nov 25) Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

Rkomi at Teatro Metropolitan (06 Nov 25) Teatro Metropolitan, Via Sant'Euplio, 21, 95124 Catania, Italy, 95100, Catania, Italy

Leprous at Live Club (07 Nov 25) Live Club, Via Mazzini, 58, 20056, Trezzo sull'Adda, Italy

Ministri at Hiroshima Mon Amour (07 Nov 25) Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Angelo Branduardi at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (09 Nov 25) Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

City of Caterpillar at TPO (09 Nov 25) TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy

Marco Mengoni at Palazzo dello Sport (09 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

I Cani at Estragon (10 Nov 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Rkomi at Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) (11 Nov 25) Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi), Viale dell'Innovazione, 20, 20126, Milan, Italy

Carl Brave at Teatro Cartiere Carrara (12 Nov 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Marco Mengoni at Palazzo dello Sport (13 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Studio Murena at Hiroshima Mon Amour (13 Nov 25) Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Italy

Calibro 35 at Viper Theatre (14 Nov 25) Viper Theatre, Via Lombardia ang. Via Pistoiese, 50145, Florence, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Goldoni (15 Nov 25) Teatro Goldoni, San Marco 4650 b, 30124, Venice, Italy

coez at Palazzo dello Sport (15 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Annalisa at Palazzo Del Turismo (16 Nov 25) Palazzo Del Turismo, Piazza Brescia, 11, 30017, Jesolo, Italy

Rkomi at Teatro Massimo - Sala 1 (17 Nov 25) Teatro Massimo - Sala 1, Via Caduta del Forte, 15, 65121, Pescara, Italy

Beth Hart at Gran Teatro Geox (19 Nov 25) Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy

I Cani at Atlantico (19 Nov 25) Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Italy

Ministri at Hacienda (20 Nov 25) Hacienda, 27 Via Galla Placidia, 00159, Rome, Italy

Angelo Branduardi at CMP Arena (21 Nov 25) CMP Arena, Via Ca' Dolfin snc, 36061, Bassano Del Grappa, Italy

Dardust at Teatro San Babila (21 Nov 25) Teatro San Babila, 2 Corso Venezia, 20121, Milan, Italy

MEZZOSANGUE at Casa Della Musica (21 Nov 25) Casa Della Musica, Via Barbagallo 115, 80125, Naples, Italy

Annalisa at Palazzo dello Sport (22 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Micah P. Hinson at Spazio 211 (22 Nov 25) Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

Ministri at Eremo Club (22 Nov 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

Marco Mengoni at Hallenstadion (24 Nov 25) Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, 8050, Zürich, Switzerland

Angelo Branduardi at Teatro delle Muse (26 Nov 25) Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy

Marco Mengoni at Festhalle Frankfurt (26 Nov 25) Festhalle Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt, Germany

Carl Brave at Palazzo dello Sport (27 Nov 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Olympiahalle München, Spiridon-Louis-Ring 21, 80809, Munich, Germany

Dub FX at Circolo Magnolia (Estivo) (28 Nov 25) Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20090, Segrate, Italy

Marracash at PalaSele (28 Nov 25) PalaSele, Via Dell'atletica, 84025, Eboli, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Di Varese (29 Nov 25) Teatro Di Varese, Piazza della Repubblica, 21100, Varese, Italy

Annalisa at Unipol Forum (29 Nov 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Dub FX at TPO (29 Nov 25) TPO, Via Casarini 17/5, 40131, Bologna, Italy

Rkomi at Teatro delle Muse (29 Nov 25) Teatro delle Muse, Piazza Della Repubblica, 1, 60121, Ancona, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Vorst Nationaal/Forest National, Avenue Victor Rousseaulaan 208, 1190, Brussels, Belgium

Rkomi at Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica (30 Nov 25) Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin 30, 00196, Rome, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni (01 Dec 25) Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, Piazza Piemonte 12, 20149, Milan, Italy

Marracash at Unipol Arena (01 Dec 25) Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno, Italy

Calibro 35 at La Nau (03 Dec 25) La Nau, Carrer D'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain

I Cani at Teatro Cartiere Carrara (03 Dec 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Marco Mengoni at Salle Pleyel (03 Dec 25) Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

Calibro 35 at SO36 (04 Dec 25) SO36, Oranienstrasse 190, Kreuzberg, 10999, Berlin, Germany

I Cani at Teatro Cartiere Carrara (04 Dec 25) Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Florence, Italy

Marracash at Nelson Mandela Forum (04 Dec 25) Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer, 50137, Florence, Italy

Rkomi at Teatro Dis_play C/o Brixia Forum (04 Dec 25) Teatro Dis_play C/o Brixia Forum, Via Caprera, 5, 25100, Brescia, Italy

Brunori Sas at Sala Apolo (05 Dec 25) Sala Apolo, Carrer Nou de la Rambla, 113, 08004, Barcelona, Spain

Annalisa at Palaflorio (06 Dec 25) Palaflorio, Viale Archimede, 70126, Bari, Italy

I Cani at Eremo Club (06 Dec 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

Noga Erez at Magazzini Generali (06 Dec 25) with UZI FREYJA Magazzini Generali, Via Pietrasanta 14, 20124, Milan, Italy

Calibro 35 at La Bellevilloise (07 Dec 25) La Bellevilloise, 19, Rue Boyer, 75020, Paris, France

Edoardo Bennato at Teatro Lyrick (07 Dec 25) Teatro Lyrick, Viale Gabriele d'Annunzio, Santa Maria degli Angeli, 06081, Perugia, Italy

I Cani at Eremo Club (07 Dec 25) Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta, Italy

Marracash at Unipol Forum (08 Dec 25) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Brunori Sas at Cirque Royal (09 Dec 25) Cirque Royal, Rue de l'Enseignement 81, 1000, Brussels, Belgium

I Cani at Casa Della Musica Federico I (10 Dec 25) Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 80125, Naples, Italy

Marco Mengoni - Live in Europe 2025 Palacio Vistalegre, Calle de Utebo, 1, 28025, Madrid, Spain

Rkomi at Teatro Regio (10 Dec 25) Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy

Marracash at Palazzo dello Sport (12 Dec 25) Palazzo dello Sport, 00100, Rome, Italy

Rkomi at Teatro Ponchielli (12 Dec 25) Teatro Ponchielli, C.so Vittorio Emanuele II, 52, 26100, Cremona, Italy

The Zen Circus at Estragon (13 Dec 25) Estragon, Via Stalingrado 83 - Parco Nord, 40128, Bologna, Italy

Brunori Sas at Columbia Theater (16 Dec 25) Columbia Theater, Columbiadamm 9-11, 10965, Berlin, Germany

Marracash at Kioene Arena (17 Dec 25) Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy

Marracash at PalaAlpitour (20 Dec 25) PalaAlpitour, Corso Sebastopoli 123, 10134, Turin, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Duse (05 Jan 26) Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy

Dardust at Teatro Gioiello (12 Jan 26) Teatro Gioiello, C. Colombo 31, 10129, Turin, Italy

Dardust at Teatro Ai Colli (16 Jan 26) Teatro Ai Colli, 16 Via Monte Lozzo, 35143, Padua, Italy

Angelo Branduardi at Teatro Infinity 1 (23 Jan 26) Teatro Infinity 1, Piazza Zelioli Lanzini, 1, 26100, Cremona, Italy

Dardust at Teatro Verdi (23 Jan 26) Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, Italy

Dardust at Teatro Nuovo (24 Jan 26) Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10, 37121, Verona, Italy

Giorgio Poi at La Cigale (12 Feb 26) La Cigale, 120 Boulevard de Rochechouart, 75018, Paris, France

Los Lobos at Palasport San Bernardino (12 Feb 26) Palasport San Bernardino, Via Palazzolo, 25032, Chiari, Italy

Los Lobos at Circolo Admr Chiari (13 Feb 26) Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chiari, Italy

Angelo Branduardi at Cirque Royal (03 Mar 26) Cirque Royal, Rue de l'Enseignement 81, 1000, Brussels, Belgium

Angelo Branduardi at Lokschuppen (07 Mar 26) Lokschuppen, Werderstrasse 4, 66763, Dillingen, Germany

Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (08 Apr 26) Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (09 Apr 26) Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (10 Apr 26) Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (11 Apr 26) Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

Ludovico Einaudi at Salle Pleyel (12 Apr 26) Salle Pleyel, 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, France

Ludovico Einaudi at The Glasshouse (01 May 26) The Glasshouse, Saint Mary's Square, NE8 2JR, Gateshead, UK

Ludovico Einaudi at Symphony Hall (02 May 26) Symphony Hall, B:Music Box Office, 8 Centenary Square, Birmingham, B1 2EA, Birmingham, UK

Ludovico Einaudi at Beacon Hall, Bristol Beacon (04 May 26) Beacon Hall, Bristol Beacon, BRISTOL BEACON, TRENCHARD STREET, BRISTOL, BS15AR, Bristol, UK

Blanco at Unipol Forum (13 May 26) Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy

Caparezza at Piazza Sordello (04 Jul 26) Piazza Sordello, 46100, Mantova, Italy

Ultimo at Tor Vergata (04 Jul 26) Tor Vergata, 00133, Rome, Italy

Caparezza at Parcheggio Nord Stadio Euganeo (12 Jul 26) Parcheggio Nord Stadio Euganeo, Viale Nero Rocco, 35010, Padua, Italy

Caparezza at Arena Del Mare - Area Porto Antico (24 Jul 26) Arena Del Mare - Area Porto Antico, Calata Gadda, 16128, Genoa, Italy

Caparezza at Arena della Regina (25 Jul 26) Arena della Regina, Piazzale della Repubblica, 1 (Provincia di Rimini), 47841, Cattolica, Italy

Caparezza at Area Eventi Nuovo Romagnoli (01 Aug 26) Area Eventi Nuovo Romagnoli, Contrada selvapiana snc, 86100, Campobasso, Italy

Caparezza at Cave del Duca (05 Aug 26) Cave del Duca, Via delle Cave del Duca di Torrevecchia, 73100, Lecce, Italy

Caparezza at Villa Bellini (07 Aug 26) Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy

La tradizione dei festival italiani

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per la sua ricca e variegata tradizione musicale, che spazia dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al rock. Durante tutto l’anno, il paese ospita una vasta gamma di festival e eventi musicali di grande prestigio, che celebrano ogni genere musicale, offrendo un palcoscenico internazionale per artisti affermati e talenti emergenti.

Un’occasione per scoprire artisti affermati e nuovi talenti

Un altro aspetto affascinante dei concerti e dei festival è la possibilità di scoprire artisti affermati e nuovi talenti. Molti eventi offrono una piattaforma per artisti emergenti, che possono esibirsi davanti a un pubblico appassionato. In particolare, i festival indipendenti sono spesso il terreno fertile per band e cantanti che, partendo da piccole performance locali, possono arrivare a conquistare la scena internazionale.

La magia dei luoghi storici

In Italia, il concerto non è solo musica, ma anche un incontro con la storia e la cultura. Molti eventi si svolgono in location suggestive come antiche rovine romane, teatri all’aperto, castelli medievali o piazze storiche. L’ambientazione aggiunge un valore speciale all’esperienza, trasformando il concerto in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche la vista e il cuore.

Un momento di condivisione e socialità

I concerti e i festival sono anche momenti di socialità e condivisione. Essere parte di un pubblico che condivide la stessa passione per la musica crea un legame unico, che rende l’esperienza ancora più intensa. In un’epoca di social media e comunicazioni virtuali, il contatto fisico, la vicinanza con gli altri spettatori e il sentirsi uniti in un’unica energia sono aspetti che non possono essere replicati da nessun’altra forma di intrattenimento.

Concerti e Festival in Italia

Nonostante le difficoltà che il mondo della musica dal vivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni, l’amore per i concerti e i festival in Italia non è mai stato così forte. La passione per la musica dal vivo è viva e vibrante, pronta a crescere ancora di più. Con l’evoluzione delle tecnologie, nuovi spazi e nuove opportunità, il futuro dei concerti e dei festival in Italia promette di essere ancora più entusiasta e coinvolgente. (La redazione)