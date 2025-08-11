David Byrne visita Amoeba Music: ecco i vinili che ha scelto

David Byrne, cofondatore dei Talking Heads, visita Amoeba Music a Hollywood per la serie What’s In My Bag?. Tra i vinili scelti: Dagar Brothers, Fela Kuti, IDLES e Isaac Hayes. L’artista, anche cantautore e visual artist, annuncia il nuovo album Who Is The Sky? in uscita il 5 settembre 2025.
Il musicista, cantautore, artista visivo e cofondatore dei Talking Heads, David Byrne, ha recentemente fatto visita al negozio Amoeba Music di Hollywood per partecipare alla serie video What’s In My Bag?. L’iniziativa, curata dalla celebre catena indipendente americana, offre uno sguardo sulle scelte musicali e le influenze degli ospiti, che spaziano tra generi e formati differenti.
Durante la sua visita, Byrne ha selezionato una serie di vinili che riflettono gusti eclettici e un interesse per suoni di epoche e luoghi diversi. Tra questi figurano Berlin 1964 – The Lost Studio Recording dei Dagar Brothers, Afrodisiac di Fela Ransome-Kuti & The Africa ’70, Ray & His Court dell’omonimo gruppo, Joy As An Act Of Resistance degli IDLES e la colonna sonora di Truck Turner firmata da Isaac Hayes.
Fondata nel 1990 a Berkeley, Amoeba Music è oggi presente anche a San Francisco e a Hollywood. Nota per l’ampia selezione di vinili e CD, oltre a film e programmi televisivi su DVD e VHS, è diventata una meta di riferimento per gli appassionati di musica e collezionisti. La serie What’s In My Bag? invita artisti di vari ambiti a condividere le proprie scoperte tra gli scaffali del negozio, creando un archivio di consigli e racconti personali legati alla musica.
La partecipazione di David Byrne a What’s In My Bag? aggiunge un nuovo capitolo alla storia della serie, unendo l’esperienza di un artista iconico alla missione di Amoeba Music: celebrare la passione per la musica in tutte le sue forme. Byrne pubblicherà il suo prossimo album, Who Is The Sky?, il 5 settembre 2025 per Matador Records. (La redazione)
