Il ritorno dei Superchunk con “Songs in the Key of Yikes”

Dopo tre anni e mezzo dal precedente Wild Loneliness, i Superchunk tornano con un nuovo album, Songs in the Key of Yikes, in uscita il 22 agosto per Merge Records. La band indie-punk di Chapel Hill conferma ancora una volta la propria rilevanza con un lavoro intenso, contemporaneo e carico di energia.

Un suono autentico e collaborazioni di spessore

Registrato con la cura di Paul Voran ed Eli Webb, e mixato da Mike Montgomery, il disco propone un sound luminoso e trionfante, caratteristica distintiva della band capitanata da Mac McCaughan. La presenza di ospiti come Bella Quinlan, Holly Thomas, Bella Middleman e la bassista Betsy Wright arricchisce ulteriormente la produzione, donando freschezza e varietà alle tracce. Brani come “No Hope”, “Is It Making You Feel Something” e “Bruised Lung” dimostrano una scrittura viscerale, capace di toccare corde profonde pur mantenendo una forte orecchiabilità.

Un messaggio tra introspezione e condivisione

Il nuovo album riflette la complessità dei tempi attuali, esplorando temi personali e collettivi con sincerità e lucidità. Mac McCaughan evidenzia come, nonostante le esperienze individuali spesso rimangano nascoste, esistano momenti di comunione e condivisione che l’arte riesce a esprimere. Songs in the Key of Yikes si configura così come un balsamo catartico, capace di offrire sollievo e stimoli in un’epoca spesso difficile.

Un classico moderno per i Superchunk

Con questo nuovo lavoro, i Superchunk consolidano la loro lunga carriera iniziata nel 1990, offrendo uno dei loro album più riusciti e autentici. Songs in the Key of Yikes rappresenta un importante traguardo, un ponte tra passato e presente che conferma la band come punto di riferimento nell’universo indie-rock contemporaneo. (La redazione)