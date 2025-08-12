Home Articoli David Byrne visita Amoeba Music: ecco i vinili che ha scelto
Articoli

David Byrne visita Amoeba Music: ecco i vinili che ha scelto

David Byrne, cofondatore dei Talking Heads, visita Amoeba Music a Hollywood per la serie What’s In My Bag?. Tra i vinili scelti: Dagar Brothers, Fela Kuti, IDLES e Isaac Hayes. L’artista, anche cantautore e visual artist, annuncia il nuovo album Who Is The Sky? in uscita il 5 settembre 2025.

Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
12 Agosto 2025

David Byrne (screenshot)

Il musicista, cantautore, artista visivo e cofondatore dei Talking Heads, David Byrne, ha recentemente fatto visita al negozio Amoeba Music di Hollywood per partecipare alla serie video What’s In My Bag?. L’iniziativa, curata dalla celebre catena indipendente americana, offre uno sguardo sulle scelte musicali e le influenze degli ospiti, che spaziano tra generi e formati differenti.

Le scelte di David Byrne

Durante la sua visita, Byrne ha selezionato una serie di vinili che riflettono gusti eclettici e un interesse per suoni di epoche e luoghi diversi. Tra questi figurano Berlin 1964 The Lost Studio Recording dei Dagar Brothers, Afrodisiac di Fela Ransome-Kuti & The Africa ’70, Ray & His Court dell’omonimo gruppo, Joy As An Act Of Resistance degli IDLES e la colonna sonora di Truck Turner firmata da Isaac Hayes.

Amoeba Music e la serie “What’s In My Bag?”

Fondata nel 1990 a Berkeley, Amoeba Music è oggi presente anche a San Francisco e a Hollywood. Nota per l’ampia selezione di vinili e CD, oltre a film e programmi televisivi su DVD e VHS, è diventata una meta di riferimento per gli appassionati di musica e collezionisti. La serie What’s In My Bag? invita artisti di vari ambiti a condividere le proprie scoperte tra gli scaffali del negozio, creando un archivio di consigli e racconti personali legati alla musica.

Who Is The Sky?, il nuovo album di Byrne

La partecipazione di David Byrne a What’s In My Bag? aggiunge un nuovo capitolo alla storia della serie, unendo l’esperienza di un artista iconico alla missione di Amoeba Music: celebrare la passione per la musica in tutte le sue forme. Nel frattempo ricordiamo che Byrne pubblicherà il suo prossimo, nuovo album, Who Is The Sky?, il 5 settembre 2025 per Matador Records. (La redazione)


Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, scrivici a musicletter@gmail.com. Se invece ti piace quello che facciamo, clicca qui e supportaci con una piccola donazione via PayPal, oppure acquista su Amazon il nostro utile quaderno degli appunti o qualsiasi altro prodotto. Stessa cosa su AliExpress. Inoltre, puoi acquistare un qualsiasi biglietto su TicketOne. Infine puoi isciverti al nostro canale Telegram. Grazie

Daily Playlist - Weekly Playlist - Main Playlist - Random Album

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 12 Agosto 2025

MUSICLETTER.IT

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato e diretto dal 2005 da Luca D'Ambrosio

Condividi
Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
12 Agosto 2025

Articoli recenti

Ascolta su Bandcamp un album (a caso) dalla selezione di Musicletter.it

12 Agosto 2025

Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)

12 Agosto 2025

20 album da avere assolutamente in CD o vinile

12 Agosto 2025

Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.it

12 Agosto 2025

Calcio serie A e B: risultati, classifiche e marcatori (aggiornamenti e news)

12 Agosto 2025

Top 50 Spotify Italia e Global di oggi, classifiche aggiornate con le canzoni più ascoltate

12 Agosto 2025